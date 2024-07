Kalousek: Vsadil bych se, že mezi říjnem a lednem vznikne nová strana. Poptávka nešťastných voličů je

Exministr financí Miroslav Kalousek vládě vyčítá hospodaření. Je přesvědčen, že neplní svůj předvolební slib dát státní rozpočet do pořádku. Co ho na české politické scéně zatím naposledy rozčílilo? A může podle něj pro domácí voliče fungovat nová evropská platforma Patrioti? „Ať už jsou to rakouští Svobodní nebo maďarský Fidesz, nenajdete tam žádnou stranu, která by měla něco společného s českými zájmy,“ upozorňuje na Českém rozhlase Plus. Osobnost Plus Praha 6:40 10. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Kalousek | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Z událostí v posledních několika dnech Miroslavem Kalouskem nejvíce otřáslo bombardování dětské nemocnice v Kyjevě: „To se přiznám, že zatřese i s tvrdým chlapem. Je to urážka všeho lidského, co snad každý z nás v sobě má.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poptávka lidí, kteří jsou nešťastní z pocitu, že nemají koho volit, je veliká, myslí si Miroslav Kalousek

„Asi nejvýznamnější událostí v Evropě byly samozřejmě i francouzské volby a spekulace o tom, co bude pro Evropu znamenat francouzské uspořádání, které se tam bude těžko hledat. Pochopitelně událostí, která se přímo týká České republiky, je založení frakce v Evropském parlamentu, Patrioti pro Evropu. Možná ji můžeme říkat Patrioti pro Putina,“ glosuje Kalousek.

Přestože se v tuto chvíli jedná o třetí největší frakci v Evropském parlamentu, Kalousek si myslí, že bude bez vlivu, protože ostatní frakce ji obklíčí a dají dohromady většinu.

„To, že se vítěz evropských voleb v České republice (hnutí ANO) s těmito lidmi dal dohromady do jedné evropské frakce, je taky varovné. Ať už jsou to rakouští Svobodní nebo Orbánův Fidesz, tam nenajdete žádnou stranu, která by měla něco společného s českými zájmy. Naopak, pokud bychom hledali třeba největší odpůrce Benešových dekretů, tak to jsou rakouští Svobodní a maďarský Fidesz,“ varuje Kalousek.

Orbánova cesta do Ruska

Další z významných momentů posledních dní byla i „jednání o míru“ maďarského premiéra Viktora Orbána. To na bývalého ministra financí působí nebezpečně.

„Taky proti tomu protestovala většina evropských lídrů, protože Maďarsko se ujalo svého půlročního předsednictví (Evropské rady) a lídr předsednické země nevěděl nic lepšího, než odjet do Moskvy,“ zdůrazňuje.

Patrioti pro Evropu slouží zájmům Ruska, řekl Fiala. Podle Babiše je premiér patologický lhář Číst článek

„Drtivá většina lídrů – včetně našeho premiéra (Petra Fialy z ODS), což považuji za správné – pokládali za nutné se od toho veřejně distancovat. A je pochopitelné, že když Evropa nezní jedním hlasem v tak zásadní věci, jako je ruská agrese na východních hranicích Ukrajiny, tak to vždycky oslabuje odhodlání,“ dodává.

Nová strana?

Miroslav Kalousek odmítá rozebírat spekulace o tom, že by chtěl založit novou stranu před příštími volbami do Poslanecké sněmovny. Pokud by ale měla vzniknout nová strana, je podle něj důležité načasování.

„Poptávka lidí, kteří jsou nešťastní z pocitu, že nemají koho volit a nechce se jim volit někoho jenom proto, že druhá alternativa je ještě horší, je veliká. Na trhu voličů platí ta samá zásada jako na jakémkoliv jiném trhu. Je-li někde nějaká velká poptávka, tak dříve nebo později se tam objeví nabídka,“ popisuje.

V Kremlu se Orbánův příjezd slavil. Je to důkaz, že jako Unie netáhneme za jeden provaz, varuje Jourová Číst článek

„Kdybych někomu radil, jak to udělat, tak bych řekl: ‚Rozhodně to nedělej před krajskými a senátními volbami, protože ohlásit vznik nového subjektu a pak nebýt v těch volbách vidět, to je velmi nešikovné.‘ Takže ten prostor je evidentně někde mezi říjnem a lednem,“ hodnotí někdejší politik.

„Skoro bych se vsadil – aniž bych komentoval, jestli se na tom budu, nebo nebudu účastnit, protože to opravdu nevím – že něco takového v té době vznikne,“ předpovídá Kalousek.

„Strašně bych si přál, kdyby se koalice Spolu, pro kterou jsem leccos snad i udělal, ještě vzpamatovala. Do voleb je ještě víc než rok, to není krátký čas,“ pokračuje a uzavírá: „Myslím, že rozhodující informaci dostaneme my všichni, trochu zklamaní nebo hodně zklamaní voliči Spolu, s rozpočtem na rok 2025. Jak moc vláda myslí vážně, že chce vládnout zodpovědně, anebo jestli o tom chce jen mluvit.“

Poslechněte si celý rozhovor moderovaný Barborou Tachecí, audio je v úvodu článku.