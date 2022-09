Dusno na VŠE: rektor vysoké školy Dvořák se ohradil proti vystoupení Ševčíka na protestní akci

Přepis Ševčíkova proslovu na demonstraci

Byl jsem vyzýván, abych byl slušný, ale to, co jsem teď slyšel, musím konstatovat, že Fiala je hňup. Fialo, nejsem žádný ruský troll. Byl jsem dřív, než ti, který protestoval proti ruské okupaci, ještě dávno před listopadem 89. Fialo, nezasloužíš si vést tuto republiku. Bohužel se scházíme i v situaci, kterou již nelze nazvat jinak, než válečnou, do které nás vtáhli naši nezodpovědní trollící politici.

Musíme být velmi obezřetní proti různým ideologickým směrům, které k nám přicházejí z takzvaného Západu, který Západem vlastně, no vyspělou společností, už povětšinou ani není. Ideologie přicházejí v poslední době z Bruselu, respektive z Německa přes Brusel. Z Německa se bezprostředně dlouhodobě dotýkají našeho středoevropského prostoru. S důkazy, že zlo k nám přichází převážně z Německa, bych mohl doložit historickým rozborem. Od Marxe, komunistický manifest, první internacionála, druhá internacionála, první světová válka, které tajné služby vyškolily a vyslaly Lenina do Finska a Ruska, kdo zdokonalil italský fašismus v německý nacismus, kdo rozpoutal druhou světovou válku, a teď nás chtějí Němci ovládnout ekonomicky, prostřednictvím napřed evropského a to tam ještě bylo slovo hospodářského společenství a potom evropského společenství a tedy Evropská unie. To znamená, snaží se nás ovládnout prostřednictvím byrokratických struktur Evropské unie. Je evidentní, že chtějí vytvořit státní útvar, který by potom rozhodoval všechno.

A co se asi muselo profesorovi Fialovi stát, že stál lokajem a posluhovačem bruselských, korupcí prolezlých byrokratů. Když někdo něco udělá špatně, tak se u nás na Moravě říká, že je navedený, nebo hloupý, nebo zaplacený. Nechám na vašem uvážení, zda předseda vlády a další členové vlády jsou hloupí, nebo navedení, nebo zaplacení, nebo je to tak, že téměř u všech členů vlády platí pro všechny najednou, že jsou hloupí, navedení a ještě zaplacení.

Bylo mně až líto profesora Fialy, když seděl na hanbě v evropském parlamentu a musel jako malý smrad poslouchat výblitky člena evropského parlamentu Guya Verhofstadta. Bohužel si je nechal líbit. Kdyby měl koule, tak by mu dal aspoň slovně po hubě za jeho nehorázné řeči.

V současné době jsme bohužel součástí zcela nesmyslného, ideologického, zeleného, sociálně-inženýrského plánu Green Deal a jeho jednotlivých programů, který sám slavný německý ekonom, nejcitovanější Herbert (ze záznamu nezřetelné) označil za největší centrální plán od druhé světové války, mimo jiné překonávající (ze záznamu nezřetelné) socialismu. To znamená, že Green Deal je postaven na centrálně administrativní direktivní státně-stranicko byrokratickém řízení a plánovité ekonomice. Green Deal je potřeba úplně zrušit. Není možné, pokračovat v tom, aby takzvaný program boje proti klimatickým změnám, které se mimochodem dějí od vzniku života na zeměkouli, aby tento nesmyslný plán odnášeli běžní občané, kteří mnohdy nejsou schopni rozpoznat to, co zaváděné procesy se uděje (ze záznamu nezřetelné). Mohl bych mluvit o elektromobilitě, prosím vás, to je nesmysl, všechny suroviny potřebné pro elektromobilitu má Čína, Rusko a africké země, které ovládají Číňané. My nemáme skoro nic.

Možná ještě někdo pochybuje o tom, že to, co se děje na Ukrajině, je v zájmu především Spojených států Amerických. Ovšem přiznávají to desítky vlivných Američanů. Možná jste mnozí z vás zaslechli výroky amerického (ze záznamu nezřetelné) a poradce šéfa OSN Joffreyho Sachs, tedy žádného dezinformátora, manipulátora, který řekl, že současný válečný konflikt odehrávající se na ukrajinském území je válkou mezi Spojenými státy americkými a Ruskem. Jsou tam další, Henry Kissinger, John Freeman, a málokdo prosím vás ví a bohužel jsme velmi blízko k tomu, aby do této války byla zavlečena stávající politickou garniturou bezprostředně, tedy napřímo, i Česká republika. Podle našich současných politiků prý musíme začít šetřit, abychom mohli pomáhat někomu, kdo si to mnohdy ani nezaslouží. Vydržte!

Chtěl bych připomenout devadesáté výročí úmrtí Tomáše Bati. A Tomáš Baťa řekl: „Jsem Tomáš Baťa a dokážu to.“ Tak abychom si my nemuseli říkat, že my jsme Češi a musíme to idiotsky vydržet. Je zapotřebí změnit politické doktríny, je zapotřebí změnit politiky, kteří, aby nás vedli ti, kteří nejsou poplatní zájmům amerického Aspen Institutu, který si zavázal mnohé bruselské byrokraty i národní politiky, včetně těch našich. Potřebujeme politiky, kteří nejsou absolventi zahraničních zpravodajských služeb. Jsme vlastenci, jsme lidé, kteří mají rádi tuto zemi, a jsme lidé, kteří budou bojovat proti zrádcům, kteří nás vedou do pekel ekonomické spodiny zemí Evropské unie. Jsme proti cestě do otroctví Evropské unie.