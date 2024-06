Místo migrace je tématem eurovoleb Zelená dohoda. Politikům to vyhovuje, soudí politolog Just

V Česku jsou slyšet spíš kritici Zelené dohody. „Mají to jednodušší, protože se mohou mnohem víc chytat ať už skutečných nebo domnělých věcí, které dohoda obsahuje,“ tvrdí v pořadu Jak to vidí... na Dvojce politolog Petr Just. Podle něj i někteří zastánci dohody začínají couvat. „Často třeba říkají, že chtějí dohodu naplňovat jen v rozumné míře a že je potřeba ji rozumně upravit,“ tvrdí. Praha 22:20 3. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku se bude v evropských volbách hlasovat v pátek a v sobotu (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nejdřív se zdálo, že hlavním tématem letošních voleb do Evropského parlamentu bude migrace. Nakonec ji ale zastínila Zelená dohoda pro Evropu neboli Green Deal, upozorňuje v pořadu Jak to vidí... na Dvojce politolog Petr Just z Metropolitní univerzity Praha.

„Myslím, že to politikům vyhovuje,“ soudí. „Je to náročné, obsáhlé a komplikované téma. Není to jeden předpis, ale celý soubor.“

„A každé obsáhlé, hodně technicistní téma, ke kterému řada běžných občanů nemá pořádné informace, svádí k tomu, aby si ho jednotliví aktéři interpretovali způsobem, který vyhovuje jim a jejich cílové skupině,“ vysvětluje politolog.

Tohle platí podle něj pro zastánce i odpůrce Zelené dohody. „V tomhle tématu si můžete vyzobávat věci, které vytrhnete z kontextu tak, aby to zapadlo do vašeho narativu a do toho, jak chcete prezentovat ať už samotný Green Deal nebo i fungování Evropského parlamentu a Unie obecně,“ připomíná Just.

V Česku jsou slyšet spíš kritici Zelené dohody. „Mají to jednodušší, protože se mohou mnohem víc chytat ať už skutečných, nebo domnělých věcí, které dohoda obsahuje,“ uznává politolog.

Obhájci to mají podle něj náročnější a někteří už dokonce začínají couvat, je přesvědčený Just. „Už nejsou zarytými zastánci, ale často třeba říkají, že chtějí dohodu naplňovat jen v rozumné míře a že je potřeba ji rozumně upravit,“ tvrdí Just a pokračuje:

„Předpokládají, že nový Evropský parlament, který vzejde z voleb, ještě bude mít možnost udělat dílčí úpravy.“

Zájem o evropské volby bývá v Česku zpravidla malý, nikdy se jich dosud nezúčastnilo víc než 29 procent voličů. Podle posledních průzkumů by mohlo zvítězit hnutí ANO následované vládní koalicí Spolu.

