Motoristé mu konvenují, Šlachtu by překousnul. ‚ODS by Turka měla přibrat k sobě do frakce,‘ radí Zahradil

Nejsilnější vládní strana ODS musí vyhodnotit, zda je pro ni nová politická síla Přísaha s Motoristy konkurentem, nebo možným spojencem. Končící europoslanec Jan Zahradil (ODS) bere novou koalici jako možného spojence, pro začátek minimálně na evropské úrovni. „Máme programový průnik. Alexandr Vondra říká to samé, co Filip Turek, jen jinými slovy,“ říká Zahradil v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Rozhovor Praha 15:10 16. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jan Zahradil (vpravo) na návštěvě ve štábu Přísahy a Motoristů. Vlevo předseda Motoristů sobě Petr Macinka, v pozadí zvolený europoslanec Filip Turek | Foto: Tonda Tran | Zdroj: CNC / Profimedia

Netajíte se tím, že výsledek koalice Spolu v eurovolbách považujete za neúspěch, čistě dle mandátů je to oslabení o dvě křesla. Přijde vám to natolik špatné, že trváte na svém názoru, že je třeba přehodnotit vztahy uvnitř této trojkoalice, nebo to ještě dopadlo solidně, jak říká třeba premiér a šéf ODS Petr Fiala?

Určitě bych počkal na senátní a krajské volby, ale je zapotřebí začít promýšlet i jiné varianty existence ODS než věčná koexistence v rámci koalice Spolu.

Nemám úplně dojem, že naše vedení si výsledky voleb vyhodnotilo správně. Když bych to měl parafrázovat a trochu karikovat, tak jsem od našeho vedení slyšel, že jsme ty volby skoro vyhráli, takže vlastně nemusíme nic měnit, pojedeme dál jako doposud a koalice Spolu zůstane. To mi nepřipadá jako úplně realistický přístup.

Budování vztahů s Asií, záchrana zvířat i advokacie. Co plánuje třetina končících českých europoslanců? Číst článek

Samotná ODS přišla o jedno křeslo ze čtyř. Je to skutečně na přehodnocení celého projektu Spolu?

Že jsme přišli o jeden mandát, to není žádná smrtelná tragédie, ale signalizuje to nějaký trend. Ukazuje se, že ani v proevropském elektorátu, který zpravidla k eurovolbám chodí víc než ti skeptičtější voliči, se nepodařilo mobilizovat. Trend kritických nebo protestních hlasů může dál směrem k parlamentním volbám sílit, a to je na vážné zamyšlení, co dál.

Nemůže to být Spolu na věčné časy a nikdy jinak. Jsem schopen pochopit, že současné vedení na to vsadilo, Petr Fiala na to vsadil svou politickou existenci, má na to právo, je předseda, ať si to udělá po svém. Ale přijímat jakékoliv závazky přesahující horizont sněmovních voleb 2025 je krajně nemoudré.

Kdyby součástí koaliční smlouvy Spolu na období po sněmovních volbách 2025 byl závazek, že buď se půjde společně do vlády, nebo společně do opozice, to bych považoval za kardinální chybu.

Na hlasy nespokojených voličů ODS letos otevřeně cílilo mnoho subjektů. Hnutí ANO, Přísaha a Motoristé, SPD, tradičně i Svobodní. I přes to jste pozice uhájili, nebo ne?

ANO a Motoristé nám asi část voličů odčerpali, ty více proevropské možná i Starostové.

Letos jsem ale zažil něco, co se mi dříve nestalo. Jsem v ODS od roku 1991, zakládající člen, v posledních týdnech před volbami mi různě volali a psali členové ODS, které znám od 90. let, je to taková ta klausovská generace, co tam vydržela přes sarajevský atentát, přes Topolánka, přes pád vlády v roce 2013. Jsou to srdcaři, kteří byli schopni běhat s letáky v šest hodin ráno po metru, když bylo před volbami.

‚Noví populisté‘ Turek a Konečná bodovali na hranicích krajů a u lidí se základním vzděláním, ukazují data Číst článek

Někteří z nich mi řekli, že to letos hodí Turkovi, protože koalici Spolu nedávají. Kdybychom kandidovali sami, tak jo, ale Luděk Niedermayer (TOP 09) nebo Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) jsou pro ně no go. A to jsou členové ODS.

Šlachtu by překousnul

Jedním z nesporných vítězů voleb je Přísaha s Motoristy, kteří skončili třetí, získali více než 10 procent hlasů a jejich lídr Filip Turek mluvil o tom, že chce být „ODS revival“. Do jaké míry to, co v kampani říkal, s vámi názorově konvenuje?

Konvenuje nám to. Když se podíváte na Alexandra Vondru a na to, co říkal o Green Dealu a o evropském automobilovém průmyslu, tak říká trochu měkčími slovy totéž, co říká pan Turek velmi razantně.

Průnik určitě je, ale teď si musí zejména Motoristé vyhodnotit, jestli to bylo jednorázové vzedmutí, nebo jsou schopni na tom postavit celostátně fungující stranu, která bude schopna nést i jiná témata do parlamentních voleb. Našlápnuto mají.

Zmínil jste hlavně Motoristy, co ale říkáte na Přísahu Róberta Šlachty? ODS sice může být programově blízká Motoristům, jak ale přistupovat k Přísaze, která o sobě říká, že je konzervativním středem, ale především ji vede Šlachta, který vedl Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, jehož zásah vedl před jedenácti lety k pádu vlády Petra Nečase (ODS)?

Napřed vytknu před závorku, že naprosto chápu kolegy, kteří vzpomínají na rok 2013 a na to, že pan Šlachta byl jedním z iniciátorů pádu vlády.

Fenomén Turek? K úspěchu mu pomohly čtyři faktory, vysoký zisk nikdo nečekal, popisují experti Číst článek

Na druhou stranu si vždy připomenu rok 1997 a pád vlády Václava Klause kvůli tzv. sarajevskému atentátu, na kterém se podílela i KDU-ČSL nebo část ODS, která se později přetavila v Unii svobody. O deset let později přitom Mirek Topolánek s některými z nich sestavil vládní koalici.

A ještě jednu věc by bylo dobré zmínit, ono se na to možná trochu zapomíná, v parlamentních volbách posbírala Přísaha 4,7 procenta hlasů. Jednak docela slušný výsledek a jednak slušný státní příspěvek. Pokud je mi známo, tak ty peníze nerozházeli, ale vybudovali organizační infrastrukturu uvnitř České republiky. To je další věc, která se počítá.

Dlouhodobě máte blízko k Václavu Klausovi, kdysi jste byl i jeho preferovaným kandidátem na předsedu ODS. Teď jste se po volbách potkali ve štábu Motoristů, které vede Petr Macinka, manažer Institutu Václava Klause. Jakou v tom subjektu hraje exprezident roli? A myslíte, že ho to ještě táhne do aktivní politiky?

Do hlavy mu nevidím, ale s Václavem Klausem komunikuji teď zhruba poslední dva tři roky opět intenzivně.

Jakožto bývalý prezident se snaží do dění vstupovat, už si může dovolit různé silné komentáře, protože už není svázán ústavní funkcí. Protože k nim zahořel značnými sympatiemi, určitě se bude této nové straně snažit probojovat nějaký prostor. Když jste jednou prošel všemi ústavními funkcemi, tak vám to nedá. Totéž dělá Miloš Zeman na levici, pořád je aktivní, dává rozhovory, poskytuje komentáře.

Radost ve štábu Přísahy a Motoristů. Zleva Petr Macinka, Filip Turek, Václav Klaus a Róbert Šlachta | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Turka by do frakce bral

Přejděme více k evropské úrovni voleb. Vy po 20 letech v Evropském parlamentu končíte. V roce 2009 jste stál mimo jiné u toho, když vaše ODS odcházela z frakce Evropské lidové strany (EPP) a zakládala Evropské konzervativce a reformisty (ECR). V letošních eurovolbách nečekaně uspěla koalice Přísahy a Motoristů a jejich zvolení europoslanci Filip Turek a Nikola Bartůšek mluví o tom, že požádají o členství právě v ECR. Vy jste během volební noci přešel ze štábu Spolu do štábu tohoto uskupení, obrátili se na vás s tím, že byste jim členství v ECR pomohl domluvit?

S panem Turkem jsem o tom velmi letmo mluvil, dal jsem mu spíš technické rady, jak se to vůbec dělá, jak postupovat. Ale samozřejmě já nebudu ten, kdo to bude rozhodovat. V takových případech vždy záleží na tom, jak se k přijetí nové členské strany postaví členská strana z té samé země.

Obvinění z neonacismu? ‚Jen špatný černý humor, za který bych si mohl dát facku,‘ říká Turek z Motoristů Číst článek

Pokud by chtěli Motoristé k ECR, tak je může ODS vetovat. Takže bude záviset na postoji zvolených europoslanců ODS Alexandra Vondry, Veroniky Vrecionové a Ondřeje Krutílka, kteří by – pravděpodobně po konzultaci s vedením ODS – měli dát frakci vědět. V tom já panu Turkovi pomoci nemohu. Jak rozhodne frakce, je v rukou ODS.

A jak čtete situaci v ODS, myslíte, že k tomu dojde?

Zaznamenal jsem velmi vstřícná slova Saši Vondry, ale naopak i velmi nevstřícná slova od Marka Bendy, který ale nepůsobí v evropské politice. Ten se velmi ohrazoval proti tomu, že součástí toho uskupení je také Šlachta.

Kdybyste tam pořád seděl, byl byste pro jejich přijetí?

Určitě bych byl pro, s panem Turkem je tam celá řada průniků, a pokud jsem pochopil, tak ta druhá paní europoslankyně má docela slušné odborné zázemí v záležitostech týkající se migrační politiky. Mohl by to být přínos.

Zastoupení ODS v Evropském parlamentu sice oslabilo ze čtyř na tři křesla, ale přijetím Turka a Bartůšek by česká delegace v ECR mohla posílit na pět míst. Bude to v rozhodování o jejich přijetí do frakce hrát také roli, nebo je to jen detail?

Detail to rozhodně není. Stejně jako na úrovni celého europarlamentu, tak na úrovni jednotlivých frakcí se funkce rozdělují podle počtu křesel. Díky tomu tak mohou ovlivňovat agendu celého parlamentu, získat funkce předsedů či místopředsedů výborů. Určitě je rozdíl, kdyby česká delegace v ECR měla tři nebo pět europoslanců.

Noví europoslanci z koalice Přísaha a Motoristé Filip Turek a Nikola Bartůšek slaví třetí místo v eurovolbách | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Jakou roli v případném přijetí Turka do ECR bude hrát jeho minulost? V kampani čelil kritice, že má doma nacistické memorabilie, objevila se jeho fotka se zdviženou pravicí… Na to musí být obzvláště Giorgia Meloniová velmi citlivá. Její Bratři Itálie jsou nástupnickou stranou neofašistického Italského sociálního hnutí.

To máte pravdu. Určitě to na něj vytáhnou.

‚Normalizace nebezpečných proudů.‘ Eurovolby odhalily slabou Macronovu pozici, říká odbornice Číst článek

Když se podíváme na celou frakci ECR, doteď jí dominovali Poláci z Práva a spravedlnosti, kteří o něco oslabili, naopak výrazně posílili Bratři Itálie premiérky Giorgii Meloniové. Bude celou frakci nyní řídit především ona? Podobně jako o liberální frakci Renew rozhoduje francouzský prezident Emmanuel Macron?

Osobně ji určitě řídit nebude. Určitě to bude řídit někdo, kdo bude mít její plnou důvěru. A protože doteď to mělo dva spolupředsedy, jednoho italského a jednoho polského, tak možná dojde i k variantě, že teď zase přejdeme jen na jednoho předsedu, v tom případě by to byl určitě zástupce italské delegace, je jich tam 24, teď přesně nevím.

Poláků je tam nově 20, třetí nejsilnější delegací by měl být španělský Vox se šesti poslanci. Právě proto by bylo zajímavé, kdyby Češi měli pět europoslanců, protože tím bychom se zařadili mezi ty silnější národní delegace, protože pak už tam máte delegace zhruba po dvou třech europoslancích.

Když se bavíme o počtech v ECR, jak to vypadá s možným přestupem Viktora Orbána a jeho Fideszu, o kterém se delší dobu mluví?

V tuto chvíli bych řekl, že případný odpor vůči jeho přestupu může být docela silný. Bude to samozřejmě záležet na tom, jestli udělá dohodu s italskou premiérkou, která bude mít rozhodující slovo.

Když to zase převedu na matematiku, budou tam hrát roli počty. Poslanců Fideszu je jedenáct a pokud by se ukázalo, že stávajících poslanců ECR, kteří jeví odpor vůči jeho přijetí, je více než jedenáct a z více národních delegací, tak jeho šance výrazně poklesnou.

Viktor Orbán a Giorgia Meloniová | Zdroj: Profimedia

‚Máme na silného komisaře‘

Závěrem bych se chtěl ještě dostat k síle Česka v Evropské unii. Jak je dle vaší zkušenosti a pozorování v Bruselu vnímán premiér Fiala a vůbec současná vláda?

Jsme vnímáni jako bezproblémová a vlastně svým způsobem nudná země. Nevyskakujeme si, nikdy neděláme naschvály. To může být někdy dobře, jindy zase ne. Když jste trochu troublemaker a ví se o vás, tak to potom od vás všichni očekávají a můžete si nakonec vyjednat více věcí.

Orbán se chce za pomoci Meloniové přidat k evropské konzervativní frakci. ODS je proti Číst článek

A konkrétně premiér Fiala?

Jako nekontroverzní, konsenzuální osoba, víceméně plující s hlavním proudem, což má opět své výhody a někdy i nevýhody.

Jak svému stranickému šéfovi věříte, že dokáže vyjednat pro Česko silné portfolio v Evropské komisi?

To si myslím, že by se naopak mohlo podařit. Mohla by se v tom odrazit dobrá pověst českého předsednictví, kde všichni oceňovali, že jsme to řídili tak, aby byla dohoda. Akorát nesmí přijít nějaké nanicovaté jméno, které bude terčem posměchu, kdy sice chceme silné portfolio, ale nenabízíme k němu odpovídající osobnost.

Všichni říkají ekonomické portfolio, s tím naprosto souhlasím. Ekonomické portfolio potřebujeme. Nepotřebujeme právní stát nebo evropské hodnoty, jako má teď Věra Jourová. To už prosím nikdy.

A na co míříme? Z těch ekonomických nemůžeme dostat nic kolem evropského rozpočtu, protože nejsme v eurozóně.

Energetika, zahraniční obchod nebo vnitřní trh. Ty jsou silné.

Co třeba doprava? Ta se také dá považovat za ekonomické.

I doprava by to mohla být, ano. Ale třeba eurokomisařka Margrethe Vestagerová má v gesci konkurenceschopnost a to je také silné portfolio. Tam můžete vesele utahovat kyslík nadnárodním korporacím. Ta si mazala na chleba Google, leštili tam u ní kliky a škemrali, aby evropská regulace nebyla tak zlá. Toto všechno jsou silná portfolia.