Budování vztahů s Asií, záchrana zvířat i advokacie. Co plánuje třetina končících českých europoslanců?

Třetina současných českých europoslanců není na kandidátkách pro červnové volby do Evropského parlamentu. Mezi nimi i veterán europarlamentní politiky Jan Zahradil (ODS) nebo političky zvolené za ANO Dita Charanzová a Martina Dlabajová, které se názorově rozešly s ideologickým směřováním hnutí. Kam povedou další profesní kroky celkem sedmi politiků, zjišťovaly web iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Štrasburk / Brusel 6:20 23. května 2024

Jan Zahradil je nejdéle sloužícím českým europoslancem, který tuto pozici vykonával jako jediný Čech celých 20 let a při minulých volbách byl dokonce tzv. spitzenkandidátem – čili lídrem frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) na post šéfa Evropské komise. Nyní se rozhodl, že to stačilo, a do letošních voleb nepromluví.

Cooling-of period Půlroční lhůta, kdy se bývalí europoslanci po skončení mandátu nesmí účastnit lobbistických aktivi, ani nijak ovlivňovat jednání současných poslanců Evropského parlamentu. Pokud se po uplynutí této lhůty bývalí europoslanci zapojí do lobbování nebo zastupování přímo spojeného s rozhodovacím procesem Evropské unie, měli by o této skutečnosti informovat Evropský parlament. Aktuálním europoslancům skončí mandát 16. července, kdy zároveň oficiálně začne nové volební období Evropského parlamentu.

„Mám předpřipravenou spolupráci s některými zahraničními think-tanky, kterou bych chtěl naplno rozjet. Ve stadiu přípravy na příští rok je také jedno analytické pracoviště zaměřené na vztahy s Asií, které se chystám založit,“ řekl Zahradil pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Pryč z politiky se nechystá. Avizuje, že bude „bedlivě sledovat“ domácí politický vývoj a rád by promluvil do voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2025. Zahradil je známý svým kritickým pohledem na koalici Spolu, v níž jeho ODS spolupracuje s KDU-ČSL a TOP 09.

Trojí volby v letošním roce podle něj napoví, zda má koncept Spolu dál pokračovat. „Pokud se ukáže, že se už vyčerpal, že už to voliče neoslovuje, bude zapotřebí hledat nějakou jinou konstelaci, ve které bychom se pohybovali jako ODS. A to je přesně ta situace, ve které bych se rád angažoval,“ přiblížil.

Křeslo v europarlamentu za občanské demokraty neobhajuje ani Evžen Tošenovský. Ten však na dotazy, čím se po konci ve funkci hodlá zaobírat, do vydání článku nereagoval.

Opustily ANO, co teď?

Sdílnější naopak byly europoslankyně zvolené za hnutí ANO, nyní nezávislé Dita Charanzová a Martina Dlabajová.

Obě se v unijních strukturách vypracovaly na vlivné pozice. Charanzová působila jako místopředsedkyně Evropského parlamentu a z vysoké evropské politiky se nechystá odcházet.

„Moje práce bude nadále spojena s evropskou politikou. Evropská politika mě baví, a proto v ní chci nadále pokračovat,“ uvedla neurčitě. Bližší podrobnosti nekomentovala. Sdělila pouze, že z rodinných důvodů bude působit ve Francii.

Její kolegyně Dlabajová se nedávno neúspěšně ucházela o post zmocněnce EU pro malé a střední podniky. Dostala také nabídku vést do červnových eurovoleb kandidátku italských liberálních demokratů LibDem Europei, což nakonec odmítla.

„Italským kolegům jsem své rozhodnutí vysvětlila tím, že bych ráda své proevropské nadšení věnovala hlavně práci v Česku. Nezavírám však žádné dveře a počkám, co přinese budoucnost,“ odpověděla.

Za hnutí ANO byla před pěti lety zvolena do europarlamentu také Radka Maxová, která však přestoupila a po většinu mandátu reprezentovala sociální demokracii. Nyní se rozhodla, že si dá od politiky pauzu.

„Jsem v politice 12 nebo 13 let a to, že jsem se rozhodla nekandidovat, byly osobní důvody. Čas v politice je poměrně vyčerpávající, takže si chci chvilinku odpočinout, utřídit si myšlenky, dát si ve finále i odstup od politiky. Nicméně to neznamená, že bych se ztratila z veřejného prostoru,“ poznamenala.

‚Srdcovka‘ advokacie

Ze Štrasburku a Bruselu se vrací do Česka europoslanec Stanislav Polčák (STAN). O svém dalším pracovním uplatnění neváhá. „Jsem dlouhodobě praktikující advokát, který se specializuje na ústavní právo a duševní vlastnictví,“ shrnul.

„Budu se věnovat této své profesi nadále. Pro mě je to naplno možnost se zase znovu zapojit do výkonu advokacie, která je moje srdcovka,“ komentoval pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Právě na kombinaci jeho práce europoslance s advokacií upozornila nedávno analýza Transparency International. Polčák byl totiž jedním z pěti českých europoslanců, kteří mimo práce v Evropském parlamentu pobírali i jiný plat.

Kromě svého poslaneckého platu v Bruselu přiznal roční příjem 700 tisíc korun za pozici „Attorney“ (advokát) a 400 tisíc korun za „Adviser“ (poradce).

Nicméně ani nad politikou nechce Polčák lámat hůl. „Jsem členem oblastní organizace na Praze 1 STAN, tam jsem velmi spokojený. Máme tam bezva skupinu příznivců a členů. Toto je pro mě teď domovská organizace. Budu se nadále angažovat na úrovni Prahy 1,“ řekl.

Konec kumulace?

A do Prahy se naplno vrátí také Jiří Pospíšil. Nejpozději od komunálních voleb v roce 2022 čelil bývalý předseda TOP 09 kritice kvůli kumulaci funkcí – stal se totiž zastupitelem hlavního města a od února 2023 je náměstkem primátora pro kulturu, cestovní ruch, památkovou péči, výstavnictví a péči o zvířata (animal welfare).

„Plním to, co jsem slíbil voličům po pražských komunálních volbách, když jsem nastoupil na pražský magistrát, že již znovu nebudu kandidovat v evropských volbách,“ uvedl Pospíšil nyní.

„Můj cíl je jasný: pracovat v Praze na magistrátě. Mám zde celou řadu projektů spojených s pražskou kulturou nebo s ochranou zvířat v Praze a chci tyto projekty dotáhnout. Od otevření nové záchranné stanice v Praze až po zahájení rekonstrukce Vinohradského divadla,“ vyjmenoval.

Úplně dobrovolně se však evropské politiky nevzdal, původní rozhodnutí si rozmyslel a nakonec na kandidátku chtěl. TOP 09 jej však nevybrala.

O tom, jestli bude dál aktivní ve vrcholné politice, nechtěl Pospíšil příliš spekulovat. „Zažil jsem mnoho vzestupů i pádů a jedna věc, kterou jsem se naučil, a platí to možná speciálně pro českou politiku, že člověk nemá plánovat. Protože pokud člověk plánuje, tak to vždycky dopadne jinak,“ uzavřel.