Spojí se ODS ve Středočeském kraji se STAN, nebo ANO? ‚Se Starosty je to velmi křehké,‘ říká Skopeček

Dosavadní vládnoucí koalice Středočeského kraje by mohla teoreticky pokračovat. Starostové a nezávislí a občanští demokraté by získali těsnou většinu, i když Piráti o zastupitele přišli. Podle lídra ODS Jana Skopečka to je ale křehká většina a nevylučuje tak jednání i s vítězným ANO. „Teď asi nemá smysl počítat mandát sem a mandát tam, je tam křehká většina,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Rozhovor Praha 19:37 21. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Skopeček | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak hodnotíte váš výsledek ve Středočeském kraji, když jste v koalici Spolu získali o dva procentní body méně než před čtyřmi lety?

Když se porovnáme s ostatními regiony, tak jsme ve středních Čechách udělali za Spolu slušný, nadprůměrný výsledek. Jediné dva další regiony, kam stojí za to pogratulovat, jsou jižní Čechy a jižní Morava, kde obhajovali hejtmani, kteří ty kraje vedli velmi úspěšně. Co se týče středních Čech, tak i tady platilo, že strana, která měla hejtmana, tak jí to kladné body přinášelo. Tak jako ve zbytku republiky, kde se podařilo stranám s hejtmanem relativně uspět oproti hnutí ANO, které je jednoznačně vítězem krajských voleb.

Z výsledků vychází, že koalice STAN a Spolu by měla 33 zastupitelů, tedy těsnou nadpoloviční většinu. Před volbami jste se vyjadřoval, že byste chtěl zachovat koalici, když to půjde. Tak jde to?

Je potřeba říct, že nám ubyl jeden koaliční partner, to znamená Piráti, kteří se do zastupitelstva nedostali. Takže v tomto směru z logiky věci koalice pokračovat nemůže. Takže většina je, ale je velmi křehká.

Středočeský kraj: Vítězem je hnutí ANO. ‚Koalici však mohou složit Starostové s částí Spolu‘, říká Pecková Číst článek

My se s kolegy ze STAN určitě budeme bavit budeme a uvidíme, co dokážeme z výsledku uvařit. Je potřeba si přiznat, že oproti minulým volbám se tam dostalo i SPD a komunisté.

Nezní to tedy úplně jistě, takže si dovedete představit i koalici hnutí ANO s ODS?

Teď si nepředstavuji žádné koalice.

Protože když mluvíte o křehké většině, tak případná koalice ANO pouze s ODS by získala 34 zastupitelů, tedy jen o jednoho více než koalice Spolu se STAN. Takže by ty koalice byly zřejmě podobně křehké.

Teď asi nemá smysl počítat mandát sem a mandát tam. Se STAN jsme vládli, pro mě to určitě není partner, se kterým bych neuměl jednat. Uvidíme se dnes, je tam křehká nadpoloviční většina. Budeme mluvit o tom, co se z toho dá, nebo nedá vymyslet.

Dovedete si tedy v čele představit i nadále hejtmanku Petru Peckovou?

To je asi zbytečné si vzkazovat přes média. To nemá v tuto chvíli smysl.

Voliče by to zajímalo.

To je zajímá, určitě se to včas dozví.