Mzdy části personálu státního zastupitelství výrazně vzrostou. Blažek to slíbil odborům

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) přislíbil odborům státních zastupitelství, že od Nového roku výrazně vzrostou mzdy jejich nejméně odměňovaných administrativních zaměstnanců. Zapisovatelka, která má nyní nástupní plat pod 20 000 korun hrubého, by po změně měla mít garantovaný plat až 29 100 korun. Po čtvrtečním jednání to řekl Jan Rampas z Odborového svazu státních orgánů a organizací. Praha 21:57 24. října 2024

Šéf odborů Probační a mediační služby (PMS) Ondřej Vyskočil věří, že platové podmínky se zlepší i probačním úředníkům. Usilují o navýšení rizikového příplatku o 2500 korun.

„Za každé navýšení platu pro naše zaměstnance jsme rádi, ale týká se to zkrátka jen některých skupin zaměstnanců. Něco se podařilo, nemůžeme chtít hned všechno najednou. Další naše požadavky jsou spíše hudba budoucnosti,“ shrnul Rampas schůzku. Dodal, že ministerstvo požadavky odborů podporuje, ale není tím, kdo rozhoduje o penězích. „Ve hře jsou i jednání s dalšími ministerstvy,“ doplnil.

‚Konstruktivní jednání‘

„Jednání bylo velmi konstruktivní a dává nám naději na zlepšení stavu platů a dalších našich požadavků,“ popsal čtvrteční setkání Vyskočil. S ministerstvem chtějí odboráři PMS diskutovat ještě v následujících týdnech, 6. listopadu pak mají schůzi, na které zváží další kroky.

„Záleží na tom, jestli se podaří vyřešit téma rizikového příplatku, který je pro nás velmi důležitý a který by mohl přispět ke zvýšení celkového platu všech probačních úředníků. Většina pracovníků pobírá 2500 korun na osobu, chceme se dostat na maximální míru 5000. Odhadem jde o 400 až 500 lidí,“ řekl Vyskočil.

Ohledně případného vstupu do stávky je nyní podle něj míček na straně Sněmovny, která rozhoduje o státním rozpočtu. Dodal ale, že aktuálně stávka není na pořadu dne.

Zaměstnanci organizačních složek státu, které spadají pod Blažkovo ministerstvo, dlouhodobě poukazují na své podprůměrné platy. Administrativní personál na soudech již kvůli nedůstojným podmínkám dvakrát stávkoval - poprvé v květnu jeden den, podruhé tři dny počátkem října.

Stávková pohotovost

Na protest navázala třídenní stávka odborného aparátu pražských státních zastupitelství. Stěžují si i úředníci samotného ministerstva. Vězeňská služba se potýká s personálním podstavem.

Předsedkyně odborové platformy zaměstnanců ministerstva Eliška Hronová řekla po čtvrtečním jednání Českému rozhlasu, že odboráři zůstávají ve stávkové pohotovosti a o dalších krocích rozhodnou v pátek. I jim ministr podle ní přislíbil, že bude usilovat o to, aby se jejich situace zlepšila.

Vláda minulý týden rozhodla, že platy soudců a státních zástupců se příští rok zvýší o 6,95 procenta namísto původně plánovaných 13,7 procenta. Ušetřenou částku, kterou vyčíslila až na 700 milionů korun, hodlá využít na platy administrativních pracovníků v justici.

Blažek ve středu novinářům řekl, že to, jak by tyto peníze rozdělil, je zatím předčasné řešit. „O tom budu uvažovat až tehdy, až se schválí zákon o platech ústavních činitelů tak, jak byl navržený vládou,“ uvedl.

Předsedkyně stávkového výboru zaměstnanců pražských státních zastupitelství Iva Jurová se k vyjádření vlády zatím staví skepticky. „V důvodové zprávě k plánované novele není uvedeno, že by se předmětné finanční prostředky měly vyčlenit či převést na platy administrativy a v jaké výši," vzkázala počátkem týdne.

„Pokud by bylo tvrzení pravdivé, pak bychom byli rádi, ale i tak není zřejmé, zda by toto vedlo k řešení dalších otázek, zejména otázky týkající se změny zařazení pracovníků státních zastupitelství do tabulek dle skutečného výkonu práce,“ dodala. Vysvětlila, že nyní zaměstnanci nastupují do sedmé platové třídy a růst do vyšší třídy v podstatě není možný.