Stávku kolegyň v administrativě podporujeme. Jejich platy jsou mizerné, říká šéf státních zástupců

„Máme dlouhodobě nižší příděl objemu financí na platy naší administrativy, než je průměr ve státní sféře. Tento problém byl dlouhodobě neřešený," řekl pro Radiožurnál prezident Unie státních zástupců Tomáš Foldyna. Jak vypadá stávka administrativního personálu státních zastupitelství? Proč se omezila jen na některá a co protest může způsobit? A je v Česku dostatek žalobců? Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:46 14. října 2024

Kolika lidí se odhadem tato stávka může týkat?

Můžeme se bavit asi o nějakých sto sto padesáti lidech.

Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že se zástupci odborů v justici pravidelně jedná, a to včetně představitelů odborových svazů soudů i státních zastupitelství. Jak to tedy je?

Ano, to je pravda, to mohu potvrdit. Ministerstvo spravedlnosti počínaje panem ministrem přes jeho náměstky až po ředitele příslušných odborů skutečně jedná nejenom s odbory, nejenom s kolegyněmi z administrativy. Těch jednání nebylo tolik, to se opravdu soustředilo spíš na ten červen, červenec. Ale platy administrativy se dlouhodobě na jednáních jak mezi ministrem a Unií státních zástupců, tak mezi panem ministrem a nejvyšším státním zástupcem a vedoucími státními zástupci zabýváme poslední tři roky poměrně intenzivně.

Vysoká míra nejistoty

Víte, člověk si říká, jde-li o stovky zaměstnanců – v čem je takový problém jim výrazně zvednout platy tak, aby se necítili být odměňováni pod úroveň?

Odpověď by byla asi poněkud rozsáhlejší, pokud by měla být komplexní. Ale jenom velice ve stručnosti se to pokusím shrnout. Problém státního zastupitelství a soudů – to jsou spojité nádoby – je v tom, že máme dlouhodobě nižší příděl objemu financí na platy naší administrativy, než je průměr ve státní sféře. Tento problém byl dlouhodobě neřešený. Dokonce za předchozí vlády došlo k tomu, že volná tabulková místa, která jsme, ať už soudy nebo státní zastupitelství, měli, a z toho objemu finančních prostředků se platily odměny a přilepšovalo se takto administrativě, tak ta volná místa byla zkrátka seškrtána, takže pak došlo k tomu, že už nebylo z čeho brát, aby se jim takto přilepšovalo a aby ta mzda šla nahoru.

Až za stávajícího pana ministra Blažka došlo k jednání a poslední dva roky se každý rok zvedá příděl objemu na platy administrativy jak na soudech, tak na státním zastupitelství tak, aby v příštím roce došlo k vyrovnání průměru. Teď se ale nebavíme o konkrétních platech, ale o objemu celkových mzdových prostředků na hlavu a měsíc na úroveň celé státní správy. Takže to je jedna stránka mince.

A pak je druhá stránka mince, a to je formální ohodnocení podle tarifu, osobního ohodnocení, kdy se naši vedoucí státní zástupci – byť formou odměn – snaží tyto mzdové prostředky dostat až k adresátům, to znamená k naší administrativě. Na začátku každého roku ale administrativa dostává stejné platové výměry, kde jsou ty nízké tarify, takže nemají žádnou jistotu, že v tom konkrétním roce ty mzdové prostředky skutečně dostanou. A to je samozřejmě znervózňuje.

„Jde o tu vysokou míru nejistoty, v jaké se pohybujeme.“

Takže tady jde o vysokou míru nejistoty, v jaké se pohybujeme. A pak musím říct k tomu to B – přestože ministr spravedlnosti se skutečně velmi snaží platy administrativy zachovat na stejné úrovni na soudech i na státním zastupitelství, tak pro loňský, letošní ani příští rok nemá narozpočtovány tyto mzdové prostředky pro administrativu na státním zastupitelství – podle informací, které mám. Má je pro soudy, ale pro státní zastupitelství je už druhým rokem hledá ve svém vlastním rozpočtu.

Nároky kolegyň podporujeme

Státní zástupci stávkovat nemohou. Jak se k protestu administrativních pracovníků staví vaše unie? Podporujete ho?

Jak jsem říkal, my naše kolegyně podporujeme v jejich nárocích, protože ty platy jsou opravdu mizerné. Já jsem svého času působil jako vedoucí státní zástupce na Okresním státním zastupitelství, a když tam přišla začínající holka po střední škole, která byla výborná, tak si první měsíce odnášela domů nějakých 9,5 tisíce čistého. To se bavíme o situaci před zhruba třinácti čtrnácti lety. Ty platové podmínky byly mizerné a jsou mizerné přes veškerou snahu současného vedení ministerstva tu situaci zlepšit. Řešení by se mělo najít v co nejkratší době. Takže my opravdu nároky našich kolegyň podporujeme, podporujeme je dlouhodobě. A chápu jejich nervozitu i naštvanost.

Stávka navazuje na stávku soudních zaměstnanců. Je to jen shoda okolností?

Ne, není to shoda okolností. Naše kolegyně avizovaly zhruba před půl rokem – už někdy na jaře před tím, než začala probíhat ta jednání s vedením ministerstva spravedlnosti, že by se chtěly k této stávce připojit. V době, kdy soudní justiční odbory vyhlásily tu jednodenní stávku nebo se o ní uvažovalo. Varianta, že se naše kolegyně připojí ke stávce, je dlouhodobější. A teď to ta státní zastupitelství, kde je finanční podhodnocení nejcitelnější, to znamená v Praze, učinila a byť se nepřipojila přímo ke stávce justičních odborů, tak ale následně vyhlásila svoji vlastní stávku.

„Obávám se, že se toho nestane mnoho, respektive že se nestane nic.“

Co podle vás stávkující očekávají? Co by podle nich měl být výsledek? Co se stane ve středu, až stávka skončí?

No, já se obávám, že se toho nestane mnoho, respektive že se nestane nic. Ale z mého pohledu by se mělo stát to, že ministerstvo financí najde těch cca 100 milionů korun, které potřebujeme k tomu, abychom se dostali na celorepublikový průměr platů ve státní sféře, a tyto peníze získali.

Jak se by se dala zefektivnit struktura státních zastupitelství? Mohla by pomoct umělá inteligence a digitalizace? A budou mít státní zástupci i nadále platy ve výši 90 procent platu soudců? Poslechněte si celý rozhovor.