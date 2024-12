Na hladině Odry plave větší množství mrtvých ryb. Ostravští hasiči to prošetřují a instalují norné stěny

Aktuálně zasahujeme na řece Odře u nahlášeného úhynu ryb. Probíhá monitoring vodního toku, odebírání vzorku vody ve spolupráci s Povodím Odry a Českou inspekci životního prostředí. Povolaná byla rovněž chemická laboratoř. pic.twitter.com/yupNMLXqXZ — HZS Moravskoslezského kraje (@hzsmsk) December 17, 2024 V řece Odře v Ostravě uhynulo větší množství ryb. Hasiči zjišťují příčinu. Zatím nedokážou určit, o jak masivní úhyn jde. Na místě je i chemická laboratoř, která odebírá vzorky vody. Z preventivních důvodů hasiči před Bohumínem instalují norné stěny, řekla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová. Aktualizováno Ostrava 14:53 17. 12. 2024 (Aktualizováno: 15:46 17. 12. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na místě jsou i pracovníci České inspekce životního prostředí. V Ostravě od povodní nefunguje centrální čistírna odpadních vod. Zda to může být příčina, odmítla mluvčí komentovat.

„Jednotky zasahují na řece Odře u nahlášeného úhynu ryb. Probíhá monitoring vodního toku, odebírání vzorku vody ve spolupráci s Povodím Odry a Českou inspekcí životního prostředí. Povolaná byla rovněž chemická laboratoř,“ uvedla mluvčí hasičů. Jde podle ní o větší množství ryb. Laboratorní testy můžou trvat i několik dní, sdělila Českému rozhlasu Miriam Loužecká z České inspekce ochrany životního prostředí.

Mrtvé ryby se začaly objevovat v místě soutoku Odry a Černého potoka v ostravské části Přívoz. Nornou stěnu hasiči instalují nedaleko bohumínské části Vrbice.

Hasiči mají na místě dva vozy a taky gumové čluny. Mrtvé ryby se hromadí v nedalekém splavu. Na hladině jsou vidět pouze jednotlivé ryby, ale podle rybářů jde o opravdu masivní úhyn. Mrtvých ryb mají být stovky, mezi nimi jsou kapři, dravé ryby, štiky, candáti i okouni. Rybáři říkají, že se po zářijových záplavách dostalo do řeky hodně ryb.

Na místě jsou i ostravští policisté a kriminalisté, kteří zde provádí procesní úkony. Odebrání a vyhodnocení vzorků je klíčové pro stanovení právní kvalifikace a další posun ve věci. Jakmile budeme mít další informace a bude možné je zveřejnit, tak tak učiníme. #policiemsk https://t.co/tmYhsg3cKr — Policie ČR (@PolicieCZ) December 17, 2024

V Ostravě od zářijových záplav nefunguje Ústřední čistírna odpadních vod. Všechny splašky tak z města tečou přímo do řeky Odry. Čistírna by částečně měla obnovit provoz do konce roku, kdy se počítá se zprovozněním prvního stupně mechanického čištění odpadních vod, který odstraňuje hrubé nečistoty a nerozpuštěné látky. Kompletně by ústřední čistírna, tedy včetně takzvaného biologického čištění, mohla být spuštěna do konce února.