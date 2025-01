Nízký strop, uzavřený prostor a moc natěsno, shrnuje expert problém s plynovými ohřívači v Mostě

Kriminalisté i nadále vyšetřují příčinu požáru mostecké restaurace, při kterém v noci na neděli zemřelo 6 lidí. Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO) chce co nejdříve zahájit kontroly předzahrádek i v dalších restauracích. Podle jedné z vyšetřovacích verzí požár vznikl po tom, kdy došlo k povalení plynového ohřívače na předzahrádce. Rizika spojená s plynovými ohřívači přiblížil na Radiožurnálu Josef Král, projektant bezpečnosti staveb. Rozhovor Most 15:10 13. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Josefa Krále, předsedy profesního aktiva pro požární bezpečnost staveb České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, nesplňovala předzahrádka podmínky . | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Vyšetřování pokračuje, ale dá se obecně říci, že je velkým rizikem, pokud na té předzahrádce byly plynové ohřívače?

Určitě. Tyto plynové ohřívače představují zvýšené riziko už z toho titulu, že přímo tyto spotřebiče jsou určeny k použití ve venkovním prostředí, nikoli v uzavřených prostorách. Pokud jsou použity v uzavřeném prostoru, tak prostor musí mít dostatečné větrání v souladu s požadavky návodu výrobce. Fotografie, které jsem viděl z provozu pergoly, ukazovaly, že pergola byla v podstatě celá obalená průhlednými nebo poloprůhlednými plachtami a prostor byl uzavřený.

Zároveň jsou požadovány na základě návodu výrobce určité bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, protože výrobek produkuje teplo, a ne zrovna malé. Takže jsou požadované bezpečnostní vzdálenosti, které mohou činit až jeden metr. Umístění spotřebičů ve vnitřním prostoru si troufnu tvrdit, toto nesplňovalo i z titulu nízkého stropu, který byl nad zářiči.

Majitel domu, ve kterém ta restaurace byla, řekl, už jsem to citoval, že ta předzahrádka byla stavebně povolena. Zabývají si úřady při povolování nebo kolaudaci stavby i tím, jestli tam jsou třeba takové ohřívače nebo jak je zajištěno vytápění?

Předzahrádka je už z toho svého titulu zastřešení také stavebním objektem. Když se zpracovává projektová dokumentace pro povolení stavby v souladu se stavebním zákonem, tak nedílnou součástí projektové dokumentace je i řešení technických zařízení budov, kam spadá i vytápění.

Stavební úřad, potažmo hygienu zajímá, jak tyto prostory jsou vytápěny, proto v dokumentaci musí být navrženo vytápění a zhodnoceno včetně umístění zdrojů tepla, bezpečnostních parametrů atd. Otázkou je, zda v projektové dokumentaci, na kterou se majitel objektů nebo provozovatel zařízení odvolává, byl zrovna navržen tento styl vytápění pergoly.

Samozřejmě teď jsme v rovině spekulací, ale dovedete si představit, že kdyby to v tom projektu bylo tak, jak jste to před chvílí popisoval, že by to mohlo projít?

Otázkou je podrobnost toho projektu. Jedna věc je, když projektujete objekt a například osazujete plynový kotel, který má jasný typ už v projektové dokumentaci. Víte, kde bude umístěn, v nějakém konkrétním prostoru, tam je potom úroveň toho projektu nějakým stylem podrobná.

Ve chvíli, kdy osazujete spotřebič, výrobek, který si můžete koupit v jakémkoliv hobby marketu nebo e-shopu jako hotový výrobek, tak v projektové dokumentaci se s tím pracuje hůře, ale myslím si, že pokud projektová dokumentace byla zpracována opravdu zodpovědně a poctivě, tak by tam takový spotřebič umístěn být nemohl.

Jsou rozdíly v kvalitě v protipožárním zabezpečení jednotlivých nabízených ohřívačů a neměli by všechna tato zařízení mít takovou konstrukci, aby při převržení se automaticky vypnula?

Určitě je rozdíl v provedení těch spotřebičů. V ČR platí harmonizovaná evropská norma, která řeší konstrukci a bezpečnost provozu těchto spotřebičů. Tyto spotřebiče, pokud se chtějí prodávat v ČR legálně, musí splňovat tuto evropskou normu. Norma předepisuje, aspoň podle toho, co se mi zatím povedlo zjistit studiem této normy, pouze pojistku proti ztrátě plamene, kdy v případě zhasnutí plamene dojde k uzavření přívodu plynu.

Pádová pojistka není normou požadovaná nebo se mi to zatím nepovedlo vypátrat i přes dotazy na kolegy. Spotřebič, který byl instalován v dotčené nešťastné pergole, měl podle návodu výrobce osazenou pojistku pádovou nebo proti převržení, takže je možné, že došlo k souběhu několika nešťastných událostí nebo situací a doporučoval bych asi v tomto případě počkat na závěry vyšetřování Policie ČR a Hasičského záchranného sboru.

Což samozřejmě o tom, jak to vyšetřování bude pokračovat a k čemu dospěje, budeme informovat. Už jsem říkal, že hejtman Ústeckého kraje chce, aby co nejrychleji proběhly kontroly dalších restaurací a předzahrádek restaurací v Ústeckém kraji. V ranním vysílání Českého rozhlasu řekl, že nepochybuje o tom, že každý, kdo chodí centry měst, podobné předzahrádky, jako byla právě ta ve sport baru U Kojota, míjí. Souhlasíte? Je to běžné?

Určitě. Sám ze své praxe jsem několik podobných předzahrádek řešil jako projektant požárně bezpečnostního řešení. V některých případech to bylo až ve chvíli, kdy dotyčný provozovatel byl někým udán.

Byl dán podnět na stavební úřad a bylo mu nařízeno buď odstranění stavby, nebo dodatečná legalizace. Na základě toho se pak zpracovala projektová dokumentace k povolení již realizované a stojící předzahrádky. Ty kontroly z mého pohledu jsou rozhodně na místě. A budou ku prospěchu.

Kdo by to vlastně měl kontrolovat? A z toho, co říkáte, chápu dobře, že byste byl pro to, aby ty kontroly se neomezovaly na Ústecký kraj, ale odehrály se v celé republice?

Osobně si myslím, že na základě tohoto tragického požáru bude následovat celorepubliková kontrola těchto předzahrádek a pergol ze strany hasičského záchranného sboru, jako tomu bylo i v případě například požárů zařízení sociální péče, kdy pak následovaly celoplošné republikové kontroly.

Aniž bychom šířili paniku nebo chtěli vyvolávat strach. Když se na to podíváte z pohledu návštěvníka restaurací, na co by si měl dávat pozor? Co by měl sledovat, jakým restauracím, barům nebo hospodám by se z toho pohledu, jak jsou zabezpečeny proti požáru, měl vyhnout?

Doporučuji každému návštěvníkovi z mého pohledu – to je taková profesní deformace – v případě, že kamkoliv přijde, nemusí se jednat jenom o restauraci, bar, ale jakékoliv prostory, kde se nevyznáte, neorientujete se tam, jste tam poprvé, určitě si zmapovat, jak ten prostor vypadá a kde se nachází nejbližší východ. Podívat se, jestli náhodou je tam další únikový východ, protože větší prostory musí mít vždycky dva směry úniku.

Dále jestli ve své blízkosti mám hasicí přístroj nebo vnitřní hydrantový systém, který by se dal použít v případě vzniku požáru.

V tomto případě doporučuji osobám řídit se těmito pravidly, zmapovat si prostor, dokud je čas a nevzniká paniková situace.

Prostory, které už prvním pohledem nevzbuzují v lidech důvěru, jak jsou provedeny – pokud jsou tam úzké únikové cesty zaskládané materiálem, špatný přístup – kolikrát do podzemních podlaží, než se dostanete do prostoru restaurace, musíte projít labyrintem chodbiček a zákrut. Určitě bych v tom případě byl ostražitější při návštěvě takových zařízení.