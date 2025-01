Brabec po požáru: Finančně jsme připraveni pomoct okamžitě. Předzahrádky s ohřívači se dočkají kontrol

Co budete v souvislosti s neštěstím probírat na krajské radě?

Osobně chci dát na radu povel, který půjde z příslušných orgánů krajského úřadu, tedy jak ze stavebního odboru, tak ze živnostenského odboru, aby v co nejkratší době začaly plošné nebo výběrové kontroly.

To bude předmětem jednání jednotlivých státních orgánů mezi sebou, které by měly ověřit soulad se zákonem a funkčnost podobných způsobů zateplení venkovních zahrádek. Nepochybuji o tom, a každý, kdo chodíme centry měst, podobné zahrádky, jako byla právě ta ve sportbaru U Kojota, míjíme.

Teď jde o to, aby se co nejdříve zkontrolovalo, zda jsou skutečně v souladu se zákonem a zda jsou technicky v pořádku. To si myslím, že nepočká, protože ta neuvěřitelná tragédie, která se stala, je jasným důvodem pro to, abychom s tímhle neváhali.

Narážíte, předpokládám, na to, že jednou z možných příčin tragického požáru je převržené plynové ohřívadlo, ale vyšetřování je teprve na začátku. Nejsou takové kontroly předběžné, když nemáme jistotu ohledně toho, co neštěstí zapříčinilo?

Já si myslím, že tohle je zásadní věc. Ano, máte pravdu, vyšetřování určitě není ukončeno a těch vyšetřovacích verzí je opravdu podle policie několik. Podle policie i hasičů se zatím zdá, že nejpravděpodobnější příčinou mohlo být právě převržení vyhřívacího tělesa nebo fukaru, který na terase nebo předzahrádce byl.

V každém případě se to týkalo předzahrádky, tam to začalo. Potom se to dostalo do vnitřních prostor a v každém případě to mělo souvislost s propan-butanem, kterým bylo vytápěno.

Já se domnívám, že určitě neuděláme nic, co by bylo škodlivé. Koneckonců, ty kontroly by měly probíhat průběžně, je to věc, kterou kontroluje třeba i požární dozor. Z pohledu stavebního zákona je to pod stavebním odborem a tak dále.

Určitě se k tomu dneska dostaneme, vyzveme je a uvidíme, jaká bude reakce. Nemáme možnost jim to přikázat, ale požádáme jednotlivé odbory ORP, tedy obcí s rozšířenou působností, o součinnost.

A představoval byste si plošné kontroly, nebo jenom namátkové?

Já se přiznám, že přehled v této chvíli nemám. Mám nějaký odhad, takových zahrádek může být po kraji možná stovky, možná desítky. Jestli to budou stovky, uvidíme, protože ve velkých městech budou spíš.

Vídám je v Ústí nad Labem, vídám je právě v Mostě, vídám je jinde, když takhle jezdím. To znamená, že to pak bude na jednotlivých odborech, které znají tu situaci. Oni se velmi snadno podívají do svých papírů nebo do své databáze a zjistí, kolik takových zahrádek mají.

Pevně věřím, že poté, co se stalo, všichni, kdo něco podobného používají, šli sami zkontrolovat, zda se něco podobného nemůže stát i u nich.

Samozřejmě to nejsou odborníci, takže si především šli zkontrolovat, zda mají všechna případná povolení. Věřím, že pokud je nemají, tak na tom už intenzivně pracují. Tohle je něco, co se domnívám, že žije i bez tohoto povelu nebo námětu. Chci tím jasně deklarovat – to se samozřejmě nebude týkat jen Ústeckého kraje – že záležitost je natolik katastrofická, že nemůžeme podcenit vůbec nic.

Pomoc rodinám obětí

Jakou teď kraj chystá pomoc zasaženým a jejich rodinám? Případně třeba i provozovatelům té restaurace?

Kraj v historii několikrát velmi účinně pomáhal v případech, kdy došlo především k ohrožení, respektive zničení majetku, například po povodni nebo po požáru. Tohle je bohužel natolik specifická záležitost, že tam došlo k vyhasnutí životů a těžkým zraněním.

Tyto okamžité peníze nehrají klíčovou roli. Dnes se o tom jasně pobavíme i s panem primátorem města Mostu. Společně na tom pracujeme. On hovoří o nějaké veřejné sbírce, my jsme samozřejmě připraveni pomoct. Budeme v kontaktu s rodinami. Pokud nás někdo požádá, tak jsme připraveni okamžitě reagovat. K tomu je i určený mimořádný fond Ústeckého kraje.

A ještě vás nikdo nepožádal?

Zatím tu informaci nemáme. Určitě pochopíte, že kontaktovat v tuto chvíli rodiny obětí je mimořádně citlivá záležitost. My jim chceme třeba i touto cestou avizovat, že pokud se dostanou v důsledku té hrozné věci do složité finanční situace, tak jsme určitě připraveni jim pomoci okamžitě.