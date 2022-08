Manželé jsou muž a žena, míní Benda. Všichni bychom měli mít stejná práva, oponuje Richterová

Do Sněmovny doputovala novela o manželství pro všechny. Skupina poslanců z KDU-ČSL, ODS, TOP 09, ANO a SPD zareagovala návrhem manželství coby svazek muže a ženy zakotvit v Ústavě. Skutečně potřebujeme mít manželství ústavně definované? Pro Český rozhlas Plus odpovídali místopředsedkyně poslanecké sněmovny Olga Richterová (Piráti) a předseda poslanců ODS Marek Benda. Pro a proti Praha 19:58 6. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec ODS Marek Benda nepovažuje předloženou novelu za diskriminační | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Tento návrh nikomu nepomůže, nepomůže fungování žádného manželství ani jiného svazku. Ovlivní ale velice negativně stejnopohlavní páry, dospívající mladé lidi a může vést i k útokům na příslušníky těchto menšin,“ uvádí v Pro a proti místopředsedkyně poslanecké sněmovny Olga Richterová (Piráti).

Předseda poslanců ODS Marek Benda a také spolupředkladatel novely věří, že žijeme v nesmyslné kulturní válce. „Všichni jsme chápali, že manželství je svazek muže a ženy, ale náhle je tu pokus tvářit se, že tomu tak není.“

„Jde mi o to, aby ti, kteří platí daně a mají své povinnosti, měli také rovná práva. K nim patří i uzavření sňatku. Proto považuji za důležité, abychom jako téměř všechny západní země toto umožnili, protože mi to v sekulárním státě přijde naprosto správné. Slova se, stejně jako společnost, vyvíjejí a rozšíření pojmu manželství na dva dospělé lidi je naprosto normální,“ vysvětluje Richterová.

Benda ale nepovažuje předloženou novelu za diskriminační.

„Já vnímám manželství jako svazek muže a ženy. Kdybychom řekli, že chceme manželství pro všechny, tak proč ne pro více mužů nebo žen? Před 15 lety nám tvrdili, že registrované partnerství je jen snaha o zrovnoprávnění. Státu by do vztahů lidí nic nemělo být, zajímá ho jen výchova budoucích generací.“

Problematika registrovaného partnerství

Richterová namítá, že asi tři pětiny Čechů věří, že by všichni lidé měli mít stejná práv a že se manželství vyvíjí.

„Registrované partnerství nejen nedává stejná práva jako manželství, zároveň narušuje právo na soukromí. Když se o vás ví, že jste registrován, je jasné, že máte jinou sexuální orientaci. Tuto informaci často musíte uvádět při změně zaměstnání a podobně.“

„Vědecká studie provedená mezi lety 1999 a 2015 v USA ukázala, že zavádění rovného manželství pro všechny souvisí s postupným poklesem sebevražednosti mladistvých. Ukázalo se, že přijetí manželství pro všechny znamená ve Spojených státech o 134 tisíc méně pokusů o sebevraždu ročně. Naše společnost je tolerantní a předcházet sebevraždám mladistvých je důležité,“ dodává politička.

Poslanec prý vzpomíná, jak ho před 15 lety „všichni přesvědčovali“, že zákon o registrovaném partnerství Česko potřebuje.

„Ukázalo se, že průměrný počet sňatků za těch 18 let, které uplynuly, je cca 50 tisíc ročně. Průměrný počet uzavřených registrovaných partnerství je asi 350 ročně. To bylo to velké vítězství, které si gay a lesbická komunita vydobyla.“

„Takže buď zájem v této komunitě není, nebo jsou zkreslená čísla, která nám říkají, že jsou to čtyři procenta obyvatelstva. Blíží se komunální volby, takže část liberálních politiků se zvedla a čistě jen pod tlakem kulturně válečnických liberálních skupin se rozhodla předložit manželství pro všechny,“ odhaduje Benda.

Rozšíření práv pro registrované manželství nestačí, tvrdí předsedkyně.

„Je tu ona ochrana soukromí, je tu signál mladých lidem, že žijí ve společnosti se stejnými právy. Když už spousta dětí dnes vyrůstá s dvěma mámami nebo táty a nemají právní jistoty a rodiče nemají stejná práva, tak pro mě je důležité, abychom jako sekulární stát tato práva a povinnosti ukotvili pro všechny,“ shrnuje Olga Richterová (Piráti).

„Od čeho je slovo rodič? To je právě to zoufalství, že se západní liberalismus pokouší dávat slovům jiný význam. Stejnopohlavní páry sice vychovávají děti, ale nejsou to rodiče. To je bohužel biologické omezení, která tam existuje a se který se nepopereme,“ opírá se ve své argumentaci především o jazyk Marek Benda (ODS).

