Nový stavební zákon míří k finální podobě. Starostové menších obcí se obávají zhoršení servisu

Kritizují ho památkáři, ekologové nebo hasiči. Návrh nového stavebního zákona jde přesto do finále. 23. prosince je poslední den připomínkového řízení. Podle kritiků vládní návrh nahrává developerům na úkor ochrany veřejných zájmů. Ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Klára Dostálová ale kritiku odmítá. Zákon má stavební řízení zjednodušit a zkrátit ze současných zhruba pěti let na jeden rok.

„Všichni ti partneři, jakmile by zastříhali ušima, že se děje něco, co se snažíte naznačovat, tak by mi asi dali signál. Všichni se vyslovili na kolegiu, že jsou za tento materiál jako jeden muž, ani jeden z nich neměl rozbor,“ odmítala Dostálová už v dubnu kritiku, že většinu členů jejího poradního kolegia při přípravě zákona tvořili zástupci stavebních firem, podnikatelských svazů a Hospodářské komory.

Ministryně argumentovala tím, že její resort potřeboval zkušenosti z praxe a ne úzký pohled úředníků. To, že by návrh nahrával jedné zájmové skupině, odmítla. Odpůrce zákona tím ale nepřesvědčila.

Například Komise pro životní prostředí Akademie věd uvedla, že novinka oslabí ochranu veřejných zájmů včetně životního prostředí. Nelíbí se jí ani samotný způsob přípravy zákona, jak Radiožurnálu vysvětlil předseda komise Radim Šrám.

„Rekodifikace je v rukou subjektů podnikajících ve stavebnictví, tedy strany, jež má důvod chránit především své zájmy,“ tvrdí Šrám.

Podobně kritický byl i ředitel asociace ekologických organizací Zelený kruh Daniel Vondrouš.

„Veřejné zájmy jsou dosud chráněny odbornými pracovišti, které mají v zákonech stanovenu povinnost hájit tyto veřejné zájmy na ochranu přírody, životního prostředí a zdraví lidí. To by se mělo změnit a rozhodoval by stavební úřad, jehož hlavním cílem je co nejrychleji povolit a postavit stavby,“ uvádí ředitel asociace.

Z Přibyslavi do Havlíčkova Brodu

Úprava počítá se vznikem dvoustupňové povolovací soustavy v čele s Nejvyšším stavebním úřadem, pod kterým mají vzniknout krajské stavební úřady. Z toho mají ale obavy některé obce. Například starosta Přibyslavi Martin Kamarád z ODS se obává, že se tím servis obyvatelům zhorší.

„Ať už by úřad zůstal v městě, nebo by byl přesunut do Havlíčkova Brodu (jak předpokládám), tímto způsobem vyřizovat stavební řízení nepovažuju za šťastné, protože ta agenda sama o sobě je poměrně rozsáhlá,“ říká starosta.

Ministerstvo pro místní rozvoj ale avizovalo, že chce zachovat aspoň kontaktní pracoviště i v menších městech. Vyčlenění a osamostatnění státního úřadu podle něj zjednoduší vyřizování. Podle Dostálové resort usiluje o to, aby nemusel hledat nové volné kanceláře.

„Zatím počítáme s tím, že bude debata se starosty. Mnoho z nich mi volá, že je pro ně zcela zásadní, aby služba zůstala na obecním úřadu. To, že bude na dveřích cedulka, že tam je státní stavební úřad, nikomu nevadí,“ vysvětluje ministryně.

Dotčené orgány můžou podávat připomínky k návrhu až do pondělní půlnoci. Změny požaduje například i ministerstvo vnitra - navrhuje nepřevádět úředníky zabývající se povolováním staveb z obcí na stát, protože by to bylo moc nákladné. Zákon by měl podle plánu vlády platit od roku 2021.