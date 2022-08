Zájem o přeočkování proti covidu klesá. Postoj u starších lidí se liší podle vzdělání, roli hrají i regiony

Zájem o očkování celkově klesá. Počet lidí, kteří nejsou očkovaní či mají jen základní očkování a další odmítají, narostl ze 37 na 44 %. Ukázal to průzkum společnosti PAQ Research pro Český rozhlas v rámci společného projektu Česko 2022: Život k nezaplacení, kterého se účastní asi 1600 respondentů. Nejmenší zájem je mezi lidmi do 34 let. Naopak z lidí nad 55 let se chce nechat přeočkovat každý druhý. Život k nezaplacení Praha 6:00 15. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zájemců o očkování ubylo i v ohrožené skupině lidí nad 55 let | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zájem o přeočkování klesá. Počet lidí, kteří nějaký booster mají nebo jej chtějí, klesl od zimy o 7 procentních bodů.

Zájemců ubylo i v ohrožené skupině lidí nad 55 let. Postoj starších lidí se ale výrazněji než v jiných věkových skupinách liší podle vzdělání.

Teď o přeočkování stojí tři čtvrtiny seniorů s vysokoškolským diplomem a jen 40 procent těch bez maturity.

Důvody vysvětluje spoluautor studie Daniel Prokop: „Jednak je to nižší důvěra v instituce, která souvisí s tím, že někam jdete a důvěřujete, že vám tam píchnou něco, co má smysl. Potom je to horší informovanost, řada těch starších lidí s horším vzděláním asi neví tolik informací o vyprchávání těch dávek. Je to také horší regionální dostupnost.“

Ještě v květnu stálo o posilovací vakcínu 75 procent seniorů, v červenci už jen polovina dotazovaných.

Zájem v regionech

O přeočkování nejvíce stojí lidé žijící v Praze – tam to je víc než polovina dospělých. Potvrzuje to i předseda Sdružení praktických lékařů pro Prahu 7 Karel Bláha.

„Pozorovali jsme první vlnu zájemců hned potom, co ta druhá boostovací dávka připadala v úvahu. Ten zájem byl poměrně veliký. Teď denně očkujeme kolem 10 až 15 lidí,“ popisuje Bláha.

Větší zájem o přeočkování než v jiných regionech mají i lidé ve středních Čechách. Mimo hlavní město a Středočeský kraj je ale podle studie PAQ Research zájem o posilující dávky výrazně menší, kolem 35 procent.

Znát je to hlavně v chudších oblastech. „Zájem lidí není skoro žádný. Neřekl bych, že klesá, ale že je skoro žádný. Očkovali jsme za měsíc 40 lidí, 50 lidí, to bylo různé. Teď jsou tam opravdu tři nebo čtyři v řadě,“ říká šéf Sdružení praktických lékařů za Moravskoslezský kraj a karvinský lékař Zdeněk Hromek.

‚Definitivní tečka‘

Podle předsedkyně Rady seniorů Lenky Desatové důchodci v době zdražujících energií a vysoké inflace místo covidu řeší příspěvek na bydlení.

Ovlivnilo je i nenaplněné očekávání, které vzbudila první očkovací kampaň.

„A potom přišlo obrovské rozčarování, kdy spousta z nich covid stejně dostala. Samotná zkušenost je v podstatě vedla k přesvědčení, že se nechali očkovat zbytečně anebo že ty vakcíny nefungují. Oni už potom nekoukají na tu přidanou hodnotu. A je to opravdu problém kampaně, která byla vedena ve stylu uděláme ‚definitivní tečku‘,“ říká Desatová.

Novou očkovací kampaň by mělo ministerstvo zdravotnictví spustit v pondělí. Mluvčí Ondřej Jakob Radiožurnálu řekl, že cílit bude obecně na celou populaci. Zdůrazní ale význam očkování pro ohrožené skupiny včetně seniorů.

Žádné kroky zacílené konkrétně na seniory zatím neplánuje ani Všeobecná zdravotní pojišťovna. Dříve přitom vyzývala seniory k očkování dopisem, i je k tomu finančně motivovala.