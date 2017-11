Odhalovat bionické nohy? Prý to není podle etikety, ale omezovat se nebudu, říká hendikepovaná poslankyně

Nemoc ji před lety připravila o obě nohy. Příští týden usedne manažerka neziskových organizací Andrea Brzobohatá poprvé do Poslanecké sněmovny. A v barvách hnutí ANO chce mimo jiné hájit zájmy hendikepovaných. I proto se odmítá zabývat etiketou a v sukních či šatech, jak říká, odhalovat své bionické nohy. „Jestli přivedu někoho do rozpaků, tak to bude spíš jeho problém,“ tvrdí odhodlaně. Praha 12:40 19. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslankyně hnutí ANO Andrea Brzobohatá. | Zdroj: Andrea Brzobohatá

„Mám hendikep do konce života. Dali mi invalidní důchod na čtyři roky s tím, že za ty čtyři roky dojde k přezkoušení. V mým případě mi ty nohy prostě nedorostou,“ vzpomíná zakladatelka sdružení No foot no stress a současně čerstvá poslankyně Andrea Brzobohatá (za ANO). Před sedmi lety jí kvůli meningokokové infekci a následné sepsi celého organismu museli amputovat obě nohy.

Lékaři tehdy viděli šanci na její přežití zanedbatelnou, asi čtyři procenta. Přežila a déle než rok pak trávila v nemocnicích a po rehabilitacích. A právě intenzivní zkušenost s českým zdravotnictvím byla podle Brzobohaté jedna z hlavních motivací, proč se rozhodla kandidovat v letošních volbách do Poslanecké sněmovny.

„K lékařské péči jsem se dostala pozdě. Dva roky jsem byla úplně mimo provoz. Zjistila jsem, že je hrozně moc věcí, které by bylo potřeba změnit,“ popsala pro server iROZHLAS.cz.

Manažerka neziskových organizací a podnikatelka ve volbách uspěla na kandidátce hnutí ANO a patří mezi 123 nováčků, kteří letos usednou do poslaneckých lavic. To je mimochodem vůbec nejvíc od voleb v roce 1996.

Ustavující schůze nové sněmovny je naplánovaná na pondělí 20. listopadu. Kromě čtení několika dokumentů včetně obsáhlého jednacího řádu se Brzobohatá začala připravovat i pokud jde o etiketu - to když v televizi viděla reportáž o oblékání poslanců s odborníkem Ladislavem Špačkem.

„Napsala jsem mu, co si podle etikety myslí o tom, když budu odhalovat své bionické nohy,“ popisuje Brzobohatá pro server iROZHLAS.cz. „Jeho odpověď mě celkem překvapila, protože mi napsal, že budu přivádět lidi do rozpaků, a že to vlastně není etiketa. Z toho jsem byla docela překvapená,“ říká nová poslankyně.

Sám Špaček pro server iROZHLAS.cz uvedl, že etiketa takové téma neřeší. Poslankyni Brzobohatou nicméně podle svého vyjádření citlivě upozorňoval na možné negativní reakce okolí, které se mohou objevit i přes dnešní „velmi tolerantní společnost“.

„Ale s tím asi počítá, protože bezpochyby se setkává s řadou lidí kolem sebe, kteří na to takhle reagují,“ popsal pedagog a bývalý novinář s tím, že někoho „to může překvapit, někoho to může zaskočit“. „Jestli opravdu chce vystavovat na odiv tuto svoji osobitost, tak samozřejmě může, v tom ji nemůže nikdo bránit. Dnes je doba velmi tolerantní. Ale s určitými reakcemi musí být smířena.“



„Nicméně myslím si, že to drtivá většina zvláště v tomto kultivovaném prostředí Poslanecké sněmovny, vezme suše na vědomí. Žádný problém,“ dodal Špaček.

Brzobohatá onemocněla meningitidou v roce 2010, k lékařské pomoci se ale dostala pozdě. Zánět mozkových blan ji postihl v Krkonoších a nejdříve si myslela, že se jedná o běžnou virózu, nakonec ale začala ztrácet vědomí. Po převozu do nemocnice jí začaly selhávat orgány. Aby přežila, museli jí lékaři amputovat obě nohy.

Brzobohatá nicméně na Špačkovo doporučení, aby se odhalování umělých protéz ve sněmovně spíše vyvarovala, dbát nechce. A prý ani nebude - chce nosit šaty, sukně i kraťasy.

„Hendikepovaných lidí je ve společnosti opravdu moc. A to, že jsem se dostala do Poslanecké sněmovny, by mohlo být příkladem i spoustě dalším. Jestli přivedu někoho do rozpaků, nezlobte se na mě, tak to bude spíš jeho problém,“ uzavírá poslankyně Brzobohatá.

Minulý týden se módního faux pas ve sněmovně dopustil jeden z návštěvníků semináře pro nové poslance a asistenty, který se v dolní komoře konal. Na sociální síti na to upozornil bývalý poslanec TOP 09 Jiří Koubek.

Podle Špačka si ale každé prostředí žádá své a je jedno, že se muž neúčastnil oficiálního jednání sněmovny. „To je naprosto skandální. Jestli tam někdo přijde v maskáčích, je to opravdu hrubá nevážnost vůči nejvyššímu zastupitelskému sboru. To je projev začátečnictví, nováčkovství,“ hodnotí. Podle jeho slov si kdysi Václav Havel také myslel, že bude moci vládnout ve svetru. „Netrvalo to dlouho,“ vzpomíná Špaček.