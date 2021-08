Vláda schválila navýšení příplatků za třídnictví. Prošel také plán zářijového testování dětí na covid-19

Ředitelé škol budou moci od září ohodnotit všechny třídní učitele částkou 1500 až 3000 korun měsíčně. Dosud dostávali zpravidla 500 až 1300 korun. Návrh na zvýšení třídnictví v pondělí schválila vláda, na twitteru o tom informoval ministr školství Robert Plaga (za ANO). Podle Plagy návrh podporují ředitelé škol i jejich školské asociace. Vláda také schválila plán na testování dětí ve školách. Praha 21:39 16. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třídní učitelé dostanou od září k platu 1500 až 3000 korun měsíčně (ilustrační foto). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

O zvýšení příplatků pro třídní učitelky a učitele v tomto volebním období jednala vláda i sněmovna. Opoziční poslanecké návrhy neuspěly. Naposledy doporučil kabinetu zvednout částky sněmovní školský výbor letos v lednu.

Vojtěch k začátku školy: Při vyšších záchytech bude testování pokračovat, manuál rozešleme tento týden Číst článek

Nynější předpis předložilo ministerstvo práce po dohodě s resortem školství. Ministerstvo práce v podkladech k nařízení už dříve uvedlo, že stát nemá údaje o počtu třídních ani o tom, jak vysoké částky pobírají.

Ve skončeném školním roce bylo tříd a oddělení, kde dostávali vyučující třídnický příspěvek mezi 500 a 1300 korunami, 54 187. Příplatek od 750 do 2500 korun se pak vyplácel učitelům a učitelkám do 10 239 tříd a oddělení. Podle propočtů ministerstva práce by tak na navýšení bylo potřeba i s odvody zhruba 593 milionů až 1,08 miliardy korun. Autoři uvádějí, že kraje a obce na to peníze v rozpočtu mají.

Ředitelé škol budou moci už od září ohodnotit všechny třídní učitele částkou 1500 až 3000 Kč měsíčně. Návrh, který právě schválila vláda, podporují jak ředitelé škol, tak i jejich školské asociace. — Robert Plaga (@RobertPlaga) August 16, 2021

Testování ve školách

Vláda v pondělí také schválila, že se děti na začátku školního roku třikrát otestují na koronavirus, a to 1., 6. a 9. září. Mohou se nechat testovat i v některém oficiálním testovacím místě a poté doložit potvrzení o testu. Pokud se nenechají testovat, budou muset nosit ochranu dýchacích cest. Povinnost nosit roušky bude ve společných prostorách školy. Po jednání vlády to novinářům řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Podle Vojtěcha se schválené mimořádné opatření ohledně škol týká čistě testování a odpovídá tomu, co vláda už dříve schválila. Podle již dříve schváleného materiálu se žáci základních a středních škol na začátku září třikrát otestují antigenními testy na covid-19, které jim dodá stát. Testování se uskuteční 1., 6. a 9. září. Děti v prvních třídách se budou moci testovat až druhý školní den. Školy mohou využít i PCR testy, musí si je ale zajistit samy. Mohou pak na ně dostat příspěvek 200 korun.

Děti, které se nenechají testovat, budou muset nosit ochranu dýchacích cest. Podle Vojtěcha ale nebudou nijak vyňaty z kolektivu. Podmínky pro testování budou podle ministra platit i pro zaměstnance škol.

Test nebudou muset absolvovat ti, kteří mají dokončené očkování nebo prodělali v posledních 180 dnech onemocnění covid-19.