Vojtěch k začátku školy: Při vyšších záchytech bude testování pokračovat, manuál rozešleme tento týden

Vláda na svém pondělním mimořádném jednání projedná pravidla návratu žáků do škol. Ta už dříve kabinet nastínil v manuálu ministerstva školství, k němuž má ale řada ředitelů výhrady. „Naším zájmem a zájmem ministerstva školství je, aby od 1. září výuka ve školách probíhala co možná nejnormálněji a tak, jak byli žáci a učitelé zvyklí," řekl Radiožurnálu ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Praha 9:19 16. srpna 2021

Co budete na pondělním jednání kabinetu řešit a kdy budou mít ředitelé manuál v ruce?

Budeme řešit v zásadě to, co bylo prezentováno v minulosti. Pouze chceme přijmout mimořádná opatření, aby bylo testování žáků od 1. září dáno do závazné formy.

Podmínky jsme na vládě schválili již na konci června. Prezentovali jsme je, myslím, dostatečně a nyní potřebujeme schválit mimořádné opatření, kde by skutečně nemělo být pro ředitele škol nic zásadně převratného nebo překvapivého.

Někteří ředitelé chtějí, aby například požadavek na homogenitu skupin nebo tekoucí teplou vodu ve třídách byl jen doporučením, protože podle nich není možné vše dodržet. Jak velká část manuálu bude pouze doporučením?

Je třeba to rozdělit na dvě části - jednou je mimořádné opatření, které se týká screeningového testování. To bude v prvních dvou týdnech závazné. A pak je tady takzvaný metodický pokyn, který jsme už také částečně zveřejnili na konci července a tam jsou věci, které jsou ve formě doporučení.

Na druhou stranu si nemyslíme, že bychom šli nad rámec toho, co je možné. A některé věci nejsou dobře interpretovány. V manuálu se nepíše, že musí být teplá voda přímo ve třídách. Píše se, že musí být v rámci školy a musí být zajištěny osobní hygienické prostředky. Myslím si, že to nebude nic, co by školy nemohly zvládnout.

Pak je tu ale opačný názor jiných ředitelů, kterým se nelíbí právě to, že je něco pouze doporučené. Podle nich to povede k chaosu a bojí se i konfliktů s rodiči. Mohli by podle nich argumentovat třeba tím, že na jiných školách podobná pravidla neplatí nebo jsou mírnější. Co s tím?

Vždy jsou dva pohledy. Vnímáme, že každá škola je jiná i z hlediska prostorového uspořádání, takže nejde našroubovat jednotná pravidla na všechny školy. Právě proto je ve formě doporučení i otázka homogenity kolektivů. Vnímáme, že ne vždy bude možné to v rámci probíhající výuky stoprocentně dodržet.

Naším zájmem a zájmem ministerstva školství je, aby od 1. září výuka ve školách probíhala co možná nejnormálněji a tak, jak byli žáci a učitelé zvyklí.

Testování a roušky

Jak to vypadá dva týdny před začátkem školního roku s ochrannou dýchacích cest? Kde ve škole budou děti nosit roušky?

V tuto chvíli předpokládáme, že bychom měli mít režim nastaven stejně jako ke konci předchozího školního roku - to znamená nošení roušek ve společných prostorách, nikoliv ve třídách.

Testování bude v září probíhat formou třífázového antigenního nebo dvojího PCR testování. Bude potřeba testy poté pravidelně opakovat?

Bude záležet na konkrétních záchytech. Dali jsme do pravidel, že pokud by byl větší záchyt než 25 pozitivních testů na 100 000 provedených testů, tak bude testování regionálně pokračovat. Pokud by incidence byla celoplošně vyšší než 75 na 100 000 (obyvatel), tak by případně bylo plošné testování. V tuto chvíli spíše předpokládáme, že půjdeme cestou regionální nebo lokální právě podle epidemické situace v jednotlivých lokalitách.

Kdy tedy ředitelé dostanou finální verzi manuálu?

Určitě tento týden.