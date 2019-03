Studenti práv v rámci festivalu Mene Tekel zrekonstruovali politický proces s olešnickými sedláky

Rekonstrukce politického procesu z roku 1953 v sobotu odpoledne zaplnila Velkou síň Vrchního soudu v Praze. Odehrála se tradičně v rámci festivalu proti totalitě Mene Tekel. Tématem bylo tentokrát Olešnické memento. V něm tehdy padly dva tresty smrti, jedno doživotí a mnohaleté tresty vězení. Praha 19:44 2. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velká síň Vrchního soudu při rekonstrukci procesu s olešnickými sedláky v rámci festivalu Mene Tekel | Foto: Janetta Roubková | Zdroj: Český rozhlas

Vykonstruovaný případ měl zastrašit rolníky z Olešnicka, kteří odmítali kolektivizaci, a donutit je k založení JZD.

„Tam si ty sedláci vzájemně pomáhali, ať byli bohatší, chudší a komunisti tam zkrátka neměli sílu," připomíná ředitel projektu Mene Tekel Jan Řeřicha.

Podle dochovaných dokumentů bylo o trestech jasno už víc než měsíc před samotným líčením. Právě to nejvíc šokovalo studenta práv Jakuba Neumanna, který si zahrál předsedu senátu. „Kolik utrpení museli prožít ti, kteří byli obžalováni, co všechno museli vytrpět pro to, aby se naučili v zásadě po zpaměti ty jednotlivé výpovědi,“ popisuje Neumann.

Rodiny odsouzených se musely z oblasti navždy vystěhovat. Případ tak dobře ilustruje utrpení těch nejbližších, na které festival letos upozorňuje.