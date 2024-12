Osvojení dítě partnera a název svazku ‚partnerství‘. Stejnopohlavní páry získají některá další práva

„Na rozdíl od partnerů, kteří uzavřeli registrované partnerství, budou mít partneři, kteří vstoupí do partnerství podle občanského zákoníku, právo osvojit dítě svého partnera,“ říká náměstek ministerstva spravedlnosti Karel Dvořák (STAN) a pokračuje: „Partnerům bude vznikat společné jmění. Po zániku partnerství smrti jednoho z partnerů bude mít druhý partner právo na vdovský, respektive vdovecký důchod.“

Společnou adopci dítěte z dětského domova ale novela partnerům neumožňuje. Osvojení dítěte z ústavní péče partnery nebude ani po novele občanského zákoníku možné. Osvojitelem se může stát partner pouze za předpokladu, že je druhý z partnerů rodičem dítěte.

„Potenciálně, kdybychom vstoupili do partnerství, tak já bych si mohla osvojit tady Majdu, to je pro nás asi nejzásadnější věc…máme takový hlavní deadline, až třeba půjde do nějaké školy, školky nebo něčeho, tak abychom se všichni jmenovali stejně,“ říkají Karolína a Lucie, které společně vychovávají dceru Magdalénu.

Partnerky dodávají, že schválení partnerství vnímají jako pozitivní krok do budoucna i signál - zasnoubily se prý spolu - mohou se „vzít“, ale pořád to není manželství, dodávají.

Omezením adopcí a rozdílným názvem svazku se právní úprava liší od toho, co je běžné v západoevropských státech, ale třeba taky ve Slovinsku nebo Estonsku, říká vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková-Šimáčková.

„Na jednu stranu je tento krok pro Českou republiku dosti významný. Na druhou stranu nelze pominout jednak zmíněný rozdíl v oprávnění k osvojení, a především zachování dvojí terminologie a dvojího režimu, který nadále mezi páry rozlišuje na základě jejich pohlaví a jejich sexuální orientace,“ uvádí vládní zmocněnkyně.

Už uzavřená registrovaná partnerství novela neruší, nová už ale nebude možná uzavírat. A pokud budou chtít nová práva získat partneři, kteří už dřív registrované partnerství uzavřeli, budou muset na úřad ještě jednou.