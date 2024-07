OVĚŘOVNA: Ukrajinci zabrali celý lázeňský dům, lže dezinformátor. Teplice ale jen využily volné pokoje

„Neváleční okupanti“ z Ukrajiny bydlí v lázeňském domě v Teplicích a české pohybově nemocné děti musí být v komplexu, který na ně není připravený, tvrdí manipulátor. V teplických lázních se přitom děti vždy léčily ve dvou objektech a vedení jen využilo volné kapacity pro humanitární pomoc. „Nebylo to tak, že bychom někomu něco odtrhli od úst,“ vysvětluje v dalším díle rubriky OVĚŘOVNA! obchodní ředitelka lázní Teplice v Čechách Yveta Slišková. OVĚŘOVNA! Teplice 5:00 7. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řetězový e-mail lže o ukrajinských uprchlících v Teplicích | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Jeden celý lázeňský dům v Teplicích, který byl připravený pro léčbu pohybově nemocných dětí, byl zrušen, protože se tam nastěhovali uprchlíci z Ukrajiny. Alespoň tak to popisuje dezinformátor v řetězovém e-mailu, podle kterého se české matky s dětmi musely přesunout do objektů, které pro ně nejsou připravené.

„Celý komplex byl pro děti připraven tak, aby jim to vyhovovalo co nejvíce – upravené pokoje a postele, dětská hřiště na velké zahradě. Nyní jsou tam ukrajinské rodiny,“ stěžuje si manipulátor.

Jeden lázeňský dům byl v Teplicích skutečně vyhrazen pro humanitární účely, české děti se však nikam stěhovat nemusely, jak pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál vysvětlila obchodní ředitelka společnosti Lázně Teplice v Čechách Yveta Slišková.

„Děti byly už v minulosti léčeny ve dvou lázeňských domech, kde je pro ně přizpůsobeno vše – od procedur, vybavení pokojů, po stravování. Pro humanitární účely byl dočasně poskytnut jeden z nich. Děti se tedy ve větší míře léčí ve druhém z nich,“ uvedla.

Postupně se nyní provoz lázní začal vracet do stavu před vypuknutím plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. „Od poloviny června jsme zde opět začali ambulantně léčit děti a od podzimu tam budou i bydlet. Jsme rádi za tuzemskou klientelu a ta se do stávajících kapacit vešla. Nebylo to tak, že bychom někomu něco odtrhli od úst. My jsme jen zoptimalizovali provoz a spojili jsme možnost kvalitního léčení dětí s možností ubytovat uprchlíky,“ doplnila Slišková.

‚Mercedes, bavoráky‘

Jenže autorovi dezinformačního e-mailu nevadí jen to, že lázně poskytly uprchlíkům ubytování. Ukrajinci, které nazývá „neválečnými okupanty země“, se totiž údajně rychle naučili „zneužívat náš zdravotní systém pod patronací neskutečných idiotů, kteří tvoří naši vládu“.

Nezisková organizace Rybička Teplice „Jako první naše nezisková organizace Rybička z.s. ubytovala skupinu 20 dětí poté, co nás oslovil oddíl mladých judistů z Kyjeva. Bylo to ihned poté, kdy na Kyjev bylo zahájeno bombardování a tito malí sportovci byli ‚uvězněni‘ v prostorách kyjevského metra. Tato skupina měla jako doprovod pouze jednu maminku a jednu trenérku,“ popisuje dobrovolnice Martina Studecká.



„Od samého počátku nám velmi intenzivně pomáhá Charita Teplice, která těmto lidem poskytovala a stále poskytuje materiální pomoc v podobě potravinové pomoci či hygienických prostředků. V současné době poskytujeme ubytování matkám s dětmi, seniorkám a jsou u nás i dva muži pobírající invalidní důchod,“ dodává.

„Před komplexem stojí auta s ukrajinskou značkou – mercedes, bavoráky a podobně. Matky Ukrajinky jezdí se zdravými dětmi v luxusním oblečení – do kaváren a vináren. Berou si něco, co nevybudovali a generacemi nezaplatili! Jsem proti válce a zabíjení. Ale tihle Ukrajinci se osm let dívali na zabíjení jiných a drželi hubu,“ uvedl manipulátor.

Skutečnou situaci ukrajinských uprchlíků v Teplicích pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál popsala Martina Studecká, která se o ně stará od samého začátku války v ubytovně neziskové organizace Rybička Teplice. Přestože nemůže hodnotit přímo Ukrajince žijící v lázních, sama prý nezná žádného uprchlíka, který by měl luxusní auto a chodil do lázní na wellness.

„Uprchlíci, kteří jsou na naší ubytovně, jsou lidé, kteří do Česka přijeli pouze s osobními věcmi, které pobrali do několika tašek nebo kufrů. Jedná se hlavně o maminky s dětmi a ženy-seniorky. Převážně jsou z oblastí Charkova, Bachmutu a Chersonu,“ uvedla Studecká.

„Netvrdím, že v Teplicích není žádný movitý ukrajinský občan nebo rodina, ale nemusí to být válečný uprchlík. Znám spoustu Ukrajinců, kteří zde bydlí více než deset let a na vše, co mají, si vydělali jako běžný občan ČR a již mají české občanství,“ dodala.

Jazyková bariéra a psychické trauma

Ukrajinské uprchlíky se podle Studecké daří začleňovat do společnosti. Kromě administrativních záležitostí jim pomáhá na úřadech, funguje jako prostředník při hledání školy nebo práce a řeší záležitosti spojené s bankovnictvím, pojišťovnami nebo lékaři.

Úspěšné začlenění do společnosti Jako příklad úspěšného začlenění uprchlíků do společnosti uvádí Martina Studecká vysokoškolsky vzdělanou maminku se dvěma dětmi, která je z Chersonu a do ubytovny přišla brzy po vypuknutí války. V Chersonu zůstal její manžel a matka.



„Po částečné adaptaci se všichni začali intenzivně učit český jazyk v kurzu, který poskytujeme zdarma v prostorách ubytovny, děti se začlenily do školního systému, maminka se rekvalifikovala na pracovníka v sociálních službách a dnes pomáhá v azylovém domě českým maminkám a již se osamostatnila i v rámci bydlení. Tento příběh se opakuje v mnoha variantách u všech našich klientů,“ přibližuje Studecká.

„Představte si, že se bez vlastního přičinění ocitnete v cizí zemi s jinou kulturou, jinou mentalitou, v zemi, kde nerozumíte jazyku ani písmu, kde jsou jiné zákony. Přijdete o veškerý majetek, který jste si po celý život budovali. Část rodiny, v podstatě nejbližší příbuzní, zůstali ve válkou zmítané domovině. Za každou pomoc jsou tito lidé opravdu velmi vděční,“ přiblížila dále.

„Primárním problémem u všech je jazyková bariéra a psychické trauma. Spolupracuji tedy s tlumočníky, rodilými mluvčími, s psycholožkou, máme právní podporu nebo i odborníka na nemovitosti,“ popsala.

„Spoluobčané Teplic, kteří jsou blíže seznámeni s konkrétními případy, jsou solidární, mnohdy pomůžou i materiálně, pracovníci na úřadech jsou vstřícní. Ale pak je tu i skupina, která má stále s touto minoritou problém a takzvaně je ‚hází všechny do jednoho pytle‘,“ shrnuje Studecká.