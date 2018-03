13. 3. 2017 |Luděk Hubáček |Technologie

Počítačové útoky jsou čím dál víc sofistikovanější. Hackeři už umějí napadnout i systémy v autě. V Americe se to před víc než rokem podařilo u terénního auta. Na dálku přes počítač u něho dokázali třeba otočit při jízdě volantem. Česko se chce proti kybernetickým útokům víc bránit. Vláda by ráda do osmi let posílila ochranu nejen třeba státních institucí, ale i lidí.