OVĚŘOVNA: Řetězovými e-maily se šíří ‚doporučení člena volební komise‘. ‚Je nesmyslné,‘ reaguje vnitro

V řetězových e-mailech se těsně před volbami šíří zpráva, která se vydává za radu „budoucího člena volební komise". E-mail adresáty vyzývá, aby šli volit až v sobotu, protože přes noc může dojít k manipulaci s jejich hlasy. Podle ministerstva vnitra jsou tyto obavy liché a lidé se nemusí bát v pátek volit. „Není žádný důvod k tomu, aby voliči nevyužili pátek pro hlasování při volbě prezidenta republiky," ujišťuje resort. Praha 10:20 13. ledna 2023

„Běžte volit až v sobotu. Zabráníte tak možným machinacím přes noc z pátku na sobotu s volebními lístky,“ tak zní úvod řetězového e-mailu, který se vydává za doporučení „budoucího člena volební komise“.

„Po prvním dnu voleb je hlasovací schránka a přenosná hlasovací schránka zabezpečena a zapečetěna tak, aby do ní nebylo možno vkládat další úřední obálky. Současně Policie ČR realizuje zvýšenou hlídkovou činnost u objektů, ve kterých jsou volební místnosti umístěny.“ Hana Malá (mluvčí ministerstva vnitra)

E-mail poukazuje na to, že s hlasy může manipulovat prakticky kdokoliv. „Nikdo neví, kdo všechno má přístup do volebních místností,“ píše se konspirativně v řetězovém e-mailu.

Že nejsou obavy namístě, ujišťuje ministerstvo vnitra, které má jejich průběh na starost. „Není žádný důvod k tomu, aby voliči nevyužili pátek pro hlasování při volbě prezidenta republiky,“ uklidňuje mluvčí resortu Hana Malá.

Komise, pečeť, policie

Jak Malá dále vysvětluje, manipulacím s hlasy předchází resort hned několika faktory. Hlasy je možné odevzdávat pouze v úřední obálce, kterou voličům předá až přímo ve volební místnosti volební okrsková komise.

„Férovost hlasování zajišťuje právě tato komise, která má minimálně pět členů, v okrscích do 300 voličů minimálně čtyři členy. Hlasování tedy probíhá před zraky několika lidí. Před zahájením hlasování komise zkontroluje, zda je hlasovací schránka, tzv. urna, prázdná. Hlasování voličů probíhá před zraky členů komise, kteří nejprve ověřují totožnost voličů a jejich právo hlasovat, následně jim vydají úřední obálku,“ popisuje postup ve volební místnosti Malá.

Co se ale tedy děje s hlasovací urnou po prvním volebním dni? „Po prvním dnu voleb je hlasovací schránka a přenosná hlasovací schránka – s tou chodí dva členové komise za voliči, kteří se zejména ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební místnosti – zabezpečena a zapečetěna tak, aby do ní nebylo možno vkládat další úřední obálky,“ vysvětluje Malá s tím, že zároveň v okolí volebních místností zvýší policie svou hlídkovou činnost.

Že k manipulacím s hlasy nedojde, zajišťuje třeba i pečeť hlasovací urny. Bez jejího porušení se totiž do ní není možné dostat. Narušení pečeti během noci by nejpozději v sobotu před otevřením volebních místností odhalila přímo volební komise, která je podle resortu povinna ji zkontrolovat.

Tedy ani školník, ředitel školy, uklízečka nebo ajťák, u kterých e-mail zmiňuje, že by mohli přes noc získat přístup do volební místnosti, nemohou nijak s hlasy manipulovat. Tato manipulace by byla včas odhalena volební komisí.

Volební komise, která po ukončení hlasování jednotlivé hlasy sčítá, se musí na konečném počtu shodnout a zápis o výsledku hlasování musí podepsat každý z jejích členů.

„Na volebním webu Českého statistického úřadu si mohou následně ověřit, že Český statistický úřad převedl do systému výsledek odpovídající podepsanému zápisu,“ uzavírá Malá s tím, že proto nevidí důvod k obavám z toho, aby lidé volili v pátek.