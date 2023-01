Na Hradě by bydlel jen Bašta, zdravotní stav by v případě postupu do 2. kola zveřejnili všichni

Všem kandidátům rozeslal server iROZHLAS.cz v rámci předvolebního zpravodajství Českého rozhlasu Prezidentský dotazník obsahující otázky ohledně jejich plánů s Pražským hradem a zda plánují zveřejnit svůj zdravotní stav.

O post prezidenta České republiky se uchází osm kandidátů (pořadí dle vylosovaných čísel): Pavel Fischer, Jaroslav Bašta (SPD), Petr Pavel, Tomáš Zima, Danuše Nerudová, Andrej Babiš (ANO), Karel Diviš a Marek Hilšer (MHS).

Všichni kandidáti potvrdili, že v případě postupu do druhého kola by svůj zdravotní stav zveřejnili.

Ohledně bydlení na hradě má jasno jen Jaroslav Bašta (SPD). Danuše Nerudová a Pavel Fischer připouští, že by mohli bydlet v areálu Pražského hradu. Ostatní kandidáti tuto možnost nepřipouští a raději by na Hrad dojížděli z domova jen do práce.

Všichni kandidáti také mají v plánu areál Pražského hradu více otevřít veřejnosti a pořádat v něm kulturní a společenské akce.

Odpovědi kandidátů

Otázka č. 1: Zveřejníte svůj zdravotní stav v případě, že postoupíte do druhého kola prezidentské volby? Případně jak detailně?

Otázka č. 2: V případě, že budete zvolen do prezidentské funkce, budete bydlet na Pražském hradě? Jak by měl být využíván areál Pražského hradu?

Pavel Fischer

1. Svůj zdravotní stav zveřejním v rozsahu, jaký bude potřeba.

2. Jsme zvyklí žít jako velká rodina. Potřebujeme velký stůl v jídelně a kuchyni, kde můžeme společně vařit. A protože prezident je chráněná osoba, řídil bych se doporučením Policie ČR. Jsem přesvědčen, že v areálu Pražského hradu bychom vhodné bydlení našli.

Chtěl bych Pražský hrad otevřít lidem jako památné místo české státnosti s edukačním zázemím pro školy a studenty. V prostorách Pražského hradu bych rád vytvořil centrum české kultury, moderní architektury a designu v rámci prolínání české a světové inspirace. A prezidentské kanceláři by slušelo místo v podhradí, tak aby byla výkonnější, efektivnější a více transparentní.

Jaroslav Bašta (SPD)

1. Zveřejním. Požádám o to svého praktického lékaře.

2. Budu bydlet na Hradě. Pokusím se současná omezení zrušit, půjde-li to z bezpečnostních důvodů.

Petr Pavel



1. Na otázky o zdravotním stavu jsem už médiím několikrát otevřeně odpovídal, že můj stav je dobrý a žádnými neduhy netrpím, ani neužívám žádné léky. Jsem také připraven zveřejnit zprávu z celkového vyšetření, které chci absolvovat i sám kvůli sobě v ÚVN.

2. Neplánujeme to. Na Hradě budu přespávat, když to bude vyžadovat prezidentský program. Ale když to trochu půjde, pojedu domů. Určitě je prostor k tomu, aby se na Hradě konalo víc akcí – nejenom kulturních a společenských, ale i vzdělávací akce. Myslím si, že Hrad by v tomto ohledu měl být živým místem, kde se pořád něco děje. Bylo by dobré, aby lidé plánující víkend do Prahy byli zvyklí se dívat, co se zrovna děje na Hradě. Co by se naopak na Hradě nemělo konat, jsou soukromé akce pro přátele prezidenta, k tomu to místo neslouží.

Tomáš Zima

1. Svůj zdravotní stav jsem již několikrát v mediích zveřejnil – tedy ANO.

2. Na Pražském hradě bydlet nebudu, ale budu tam pracovat. Areál Pražského hradu musí být přístupný veřejnosti bez omezení a využíván pro kulturní a společenské akce a setkávání lidí.

Danuše Nerudová

1. Má kampaň je zcela transparentní a nemám co skrývat ani co se týče svého zdravotního stavu. Absolvovala jsem kompletní zdravotní prohlídku, jejíž výsledky zveřejňuji.

2. V okolí Pražského hradu, ale nikoli na něm. Na hradě bydlí králové. Chci být civilní prezidentkou, která bude bydlet v podhradí. Prezident má být blízko lidem, zajímat se o jejich problémy a být jim nablízku. Nikoli žít za zdmi Hradu či zámku v Lánech jako ve slonovinové věži.

Andrej Babiš (ANO)

1. Já už jsem to udělal. Detailní informace o mém zdravotním stavu jsem zveřejnil v mých novinách, které jsme rozeslali do všech domácností. A i jako prezident budu v tomto ohledu maximálně transparentní a informace o zdravotním stavu budu pravidelně zveřejňovat.

2. Budu bydlet stále doma v Průhonicích. Pražský hrad patří občanům naši republiky, a proto bych jim ho chtěl hlavně víc otevřít. Častěji bych vystavoval korunovační klenoty a na Hradě bych pořádal různé kulturní a společenské akce. Také bych chtěl pro děti uspořádat speciální dětský den. Na Hradě bych i zřídil schránku, kam by lidé mohli dávat své náměty, stížnosti, přání a prostě všechno, co je zajímá.

Karel Diviš

1. Ano.

2. Chci Hrad co nejvíce otevřít. Neplánuji tam bydlet a v ideálním případě ani příliš úřadovat. Více bych se snažil jezdit po regionech a být jakýmsi putovním prezidentem.

Marek Hilšer (MHS)

1. Prezident, ale i ostatní lidé ve vrcholných funkcích musí samozřejmě přiměřeně informovat o svém zdravotním stavu. V případě hospitalizace nebo pracovní indispozice má kancelář prezidenta povinnost náležitě a neodkladně informovat.

Jsem v dobré kondici, snažím se žít střídmě, a pokud to čas dovolí, sportuji. Nepodceňuji ani prevenci. To je myslím prozatím dostačující informace. V případě, že postoupím do druhého kola, jsem připraven podstoupit mimořádnou zdravotní prohlídku a zveřejnit její výsledek.

2. Jsem zastáncem civilního pojetí prezidentského úřadu. Zbytečných uzavírek na Hradě už bylo dost. Hrad je krásné historické a kulturní místo, které musí žít a být lidem otevřené. Byl bych rád, kdyby bylo na Hradě více koncertů, výstav, setkání a festivalů. Sídlí tam prezidentská kancelář, takže bych tam chodil do práce. Není třeba budovat žádné nové kancelářské prostory. Reprezentační místnosti mohou být v době, kdy se nekonají žádné státní akce, otevřené veřejnosti.

Hradní prostory nejsou určené k bydlení. V nedaleké Lumbeho zahradě je vila, kterou nechal postavit Václav Klaus a kterou využívá i současný prezident. V jakém je stavu, se uvidí. Tuto otázku však zatím nepovažuji za aktuální. Bydlíme s rodinou na Pohořelci, neměl bych to z domova na Hrad daleko. Mohl bych chodit pěšky nebo jezdit tramvají. Každé ráno vodím dceru do školky na Malé Straně.