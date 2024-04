TikTok má v Americe skončit a pod tlak se dostává i v Evropě

Senátem prošel zákaz TikToku v rámci bezpečnostního balíku, který kromě takzvaného opatření proti hrozbám z Číny obsahoval také finanční pomoc Ukrajině, Izraeli a Tchaj-wanu.

Předpis ohledně sítě zní takto: V amerických obchodech s aplikacemi bude do 270 dnů zakázáno nabízet aplikaci TikTok, pokud její čínský vlastník, společnost ByteDance, tuto platformu pro sdílení videí neprodá.

Číňané proti chystanému plánu zapojili silnou lobby, ale nepovedlo se, takže se čeká, že teď se pokusí zasáhnout právníci.

Podporu zákazu mají na svědomí varování amerických bezpečnostních expertů: TikTok shromažďuje data 170 milionů Američanů a firma je může odeslat do Pekingu, pokud k tomu bude přinucena.

Jde o zdraví, nebo o politiku?

Vlastník ByteDance se dlouhodobě hájí, že data uživatelů jsou chráněna a nic takového nehrozí, navíc americký TikTok nesídlí v Číně, ale ve Spojených státech, takže podniká podle tamních regulí. Pravdou ale je, že celá struktura kolem TikToku je dost zamlžená.

TikTok si musí nachystat právníky i na jednání v Bruselu. Evropská komise proti firmě vyrazila poté, co ve Francii a Španělsku spustila novou aplikaci TikTok Lite. Ta láká uživatele na odměny, které dostávají za plnění různých úkolů jako sledování videí či zvaní přátel.

Podle komise „existuje riziko vážného poškození duševního zdraví uživatelů“. A začíná se mluvit také o bezpečnostním rozměru dat TikToku.

V Americe má věc hlavně politický záměr. Jak to formulovala jedna z podporovatelek zákona, demokratka Maria Cantwellová: Kongres jedná, aby zabránil zahraničním protivníkům provádět špionáž, sledovací operace, poškozovat zranitelné Američany, naše vojáky a ženy a náš vládní personál.

Ještě se neví, zda ByteDance přistoupí k prodeji americké větve sociální sítě, anebo to jednoduše zabalí. Mezi potenciálními zájemci o síť je pár zvučných jmen jako Microsoft, Oracle či skupina investorů kolem Stevena Mnuchina.

Trump je pro i proti

Věc má ale i jiný rozměr. Asi největším americkým akcionářem čínského TikToku je Jeff Yass, který skrze svůj fond SIG drží v ByteDance 15 procent s aktuální hodnotou 40 miliard dolarů.

Yass je podle The Financial Times významným sponzorem republikánů. Část z nich byla proti zákonu a jeden z republikánů uvedl, že je ve věci zajedno z Donaldem Trumpem. Ten v březnu při projednávání první verze zákona po setkání s Yassem prohlásil, že zákaz TikToku by prospěl pouze Facebooku, který je nepřítelem lidu.

To je absurdní, protože ten stejný Trump prosadil první pokus o zákaz TikToku, který se nestihl realizovat kvůli volbám, jež vyhrál Biden, nyní podepisující nový zákon.

Holt doba je tekutá a časy se rychle mění. Vlastník TikToku si může koupit drahé právníky, má na prodej devět měsíců, a mezitím jsou americké volby. Možná to celé dopadne nakonec zase úplně jinak.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz.