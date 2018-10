Podivná demonstrace: ‚Nemůžu se koukat, jak pán Babiš krade,‘ říká organizátor protestu proti Bakalovi

Radiožurnál navštívil v polovině října před americkou ambasádou v Praze akci nahlášenou jako shromáždění proti korupci. Protestující, jak je vidět na videu, nejdřív protestují proti premiérovi Andreji Babišovi, ačkoli drží transparenty s hesly proti finančníkovi Zdeňku Bakalovi. Sám organizátor akci policii popsal nejdřív jako protest proti „Babišovi“ a tvrdil, že se premiér schovává na švýcarské ambasádě. Praha 13:00 24. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V průběhu demonstrace, jak ji zachytil na video Radiožurnál, změní organizátor výkřiky z „Babiš je zloděj“ na „Bakala je zloděj“.

Nedávno se v Praze odehrály také demonstrace proti bance Moneta a její někdejší předchůdkyni Agrobance. Ty měly být dokonce placené, jak Radiožurnálu řekl generální ředitel této finanční instituce Tomáš Spurný.

„Máme audiovizuální záznamy, které jsme vytvořili v kontextu ochrany banky. Tyto záznamy naprosto jasně ukazují, že demonstrace jsou placené,“ tvrdí Spurný. Jedna z akcí byla v srpnu na Karlově náměstí, další na Malostranském náměstí v Praze. Účastníci za ně měli dostat kolem dvou set padesáti korun.

Pojítkem protestů, které se odehrály v říjnu v Praze jak proti Monetě, tak i finančníkovi Zdeňku Bakalovi kvůli OKD, je jejich svolavatel – slovensky mluvící muž, který údajně pracuje jako hlídač, Milan Pavelka (na videu s megafonem).

Kdo je Krúpa, který dostane na Hradě vyznamenání? Dal 300 tisíc Zemanovcům, má být prezidentovým sousedem Číst článek

V obou společnostech, Monetě i OKD, se jako investor angažuje slovenský miliardář Pavel Krúpa, který shodou okolností upozorňuje na stejné problémy jako demonstranti. Prezident Miloš Zeman mu chce dát v neděli na Hradě právě za boj proti Bakalovi také vyznamenání. Krúpa ale odmítá, že by za demonstracemi stál nebo je platil.

‚Vydejte nám Babiše‘

Demonstrace nahlášená jako shromáždění proti korupci před americkou ambasádou v Praze v polovině října měla zvláštní průběh. Pavelka totiž nejprve tvrdil, že jde spolu s asi dvacítkou účastníků upozornit na to, že krade „Babiš“.

Miliardář Krúpa přiznává, že nepřímo financoval demonstraci proti OKD. ‚Co je na tom neetické?‘ Číst článek

„Nemůžu se na to prostě koukat, jak pán Babiš krade,“ popisoval na začátku akce, když se ho na plánovaný průběh demonstrace ptala dohlížející policie. Demonstrace se pak měla přesunout i před ambasádu Švýcarska. Pavelka policii tvrdil, že se tam Babiš schovává. Paradoxem ovšem bylo, že všichni demonstranti měli transparenty, že krade Zdeněk Bakala, a to v dolech OKD, které v minulosti spoluvlastnil.

Bakala má také americké občanství a žije ve Švýcarsku, takže i místa protestů by v jeho případě dávala smysl. Pavelka nicméně na začátku demonstrace vyvolával hesla jako „vydejte nám Babiše“ nebo „Babiš je zloděj“, které po něm pak ostatní účastníci opakovali. Když najednou změnil Babiše na Bakalu a začal do megafonu volat „Bakala je zloděj“, někteří účastníci demonstrace se tomu smáli, ale pokračovali. Se změnou jména neměli problém.

„Asi se na začátku spletl,“ říkal pak jeden z mladíků, který s transparentem proti Bakalovi na demonstraci přišel. Omyl přiznal na dotaz Radiožurnálu po skončení akce i sám Pavelka. Jediným důvodem, proč demonstrace pořádá spolu s kamarádem, který je také ze Slovenska, je podle něj každopádně to, že mu vadí „zlodějny“.

Placená demonstrace?

Všichni účastníci také odmítli, že by za akci dostali zaplaceno. Mladí lidé se o tom, proč přišli veřejně demonstrovat, nechtěli bavit. Starší muž, kterému bylo kolem šedesáti let, ale tvrdil, že je bývalý horník z OKD.

Přišel prý o práci, když si udělal úraz na ruce, a Bakala mu prý nedal ani rentu. Na otázku, do kdy v OKD dělal, ale řekl, že do roku 1986. To bylo ještě za socialismu, kdy byl Bakala v emigraci v USA. Tento horník pak také sám řekl, že ho štve i Moneta. Na demonstraci proti této bance už prý byl dříve také.

Babiš nesouhlasí se Zemanem. Vyznamenání pro Krúpu nepovažuje za dobrý nápad Číst článek

Jenže tyto demonstrace si banka, jak už bylo uvedeno, mapuje. Záznamy ukazují, že se po demonstraci předávali lidem peníze. „Nejsou to demonstrace, ale provokace. Snažíme se bránit reputaci banky. Podnikáme určité právní kroky, a proto to nemohu více komentovat,“ řekl generální ředitel Monety Tomáš Spurný.

Placení demonstrací naznačuje i facebooková stránka Praha práce brigády. Tam ve dnech, kdy byly demonstrace proti Monetě, jistý Dominik Zelinka sháněl brigádníky za 250 korun za hodinu. Například 3. října, kdy byla demonstrace na Malostranském náměstí od 17 hodin, na stejné místo a čas nabízel jednoduchou práci, spíš zábavu. „Více informací do zpráv,“ nabízel Zelinka. Radiožurnálu ale na zprávy nereagoval a jeho veřejně uvedená telefonní čísla nefungují.

Kdo za demonstracemi stojí, není jasné. Pavel Krúpa, který se v obou kauzách, jak kolem OKD, tak i banky angažuje jako akcionář, tvrdí, že Pavelku nezná. Zná jen stránku Zastavme zloděje. „Webovou stránku znám, protože jsem na ní narazil na facebooku. Ale žádný přímý vztah nemáme,“ uvedl pro Radiožurnál Krúpa.

Na webu Zastavme zloděje dosud visí pozvánka na demonstraci 3. října 2018 a najdete tam i články, které mají mapovat jak údajné okradení původních akcionářů banky, tak i kauzu OKD. Anonymní autoři v nich také tvrdí, že Bakala se s lidmi kolem Monety a bývalé Agrobanky zná a dávají s ním tak obě kauzy do souvislosti.

Na zmíněném webu se mimo jiné dočtete (sic!): Jsme skupina profesionálů, kterí se už nemůžou dívat na to, ako nás okrádejí! Rozhodli jsme se začat poukazovat na největší korupční kauzy v historii České republiky.

Bakala žaluje Krúpu v USA

Podle Krúpy jde v případě Monety o to, že vznikla jako nástupce původní zkrachovalé Agrobanky, která však byla prodána na konci 90. let za údajně nevýhodných podmínek. Zdravou část Agrobanky si koupila americká GE Money bank a předloni ji prodala se ziskem desítek miliard korun.

Krúpa si tehdy koupil akcie. A tvrdí, že by mělo dojít k dorovnání cen pro původní akcionáře. Podle Spurného to ale soudy už dříve zamítly. Na otázku, zda si myslí, že protesty mohou být nějak spojeny s Pavlem Krúpou, Spurný řekl:

Bakalu jsem nevydíral, jeho právníky neznám, říká miliardář Krúpa. Připravuje žalobu Číst článek

„Nechci to komentovat, ale byl to tento pán, který od našeho vstupu do banky tvrdí, že jsme mu cosi dlužni. Městský soud v Praze ale nedávno rozhodl, že vůči nám nemá žádný nárok. Ani spory proti Agrobance u českých soudů doposud neuspěly. Takže nikomu nic nedlužíme,“ odpověděl. Odmítl zároveň, že by akcionáři banky měli cokoliv společného se Zdeňkem Bakalou, jak tvrdí web Zastavme zloděje.

Bakalova mluvčí Šárka Samková uvedla pro Radiožurnál: „Aktivity skupiny, která se prezentuje pod heslem Zastavme zloděje, dlouhodobě vykazují stejné rysy včetně lživých obvinění a falešných, účelových protestů jako štvavá kampaň, na jejíž autory nedávno Zdeněk Bakala podal žalobu u amerického federálního soudu.“

I kvůli údajně placeným demonstracím také finančník Bakala žaluje Krúpu v USA. Podle něj ho Krúpa vydíral, že když dostane půl miliardy, nechá všechny akce proti Bakalovi zastavit. Krúpa to však označil za lež a chce prý na Bakalu podat žalobu za pomluvu. Demonstrace se v USA objevily i proti Monetě a bývalým vlastníkům, americké firmě GE Money.

Ocenit aktivity Krúpy se naopak chystá prezident Miloš Zeman. V neděli mu chce dát na Hradě za boj proti Bakalovi vyznamenání.