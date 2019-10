Piráti řeší chování svého místopředsedy Michálka, jeho podřízení si stěžují na šikanu

Piráti na stranickém fóru řeší údajně nevhodné chování místopředsedy strany a šéfa poslaneckého klubu Jakuba Michálka ke členům strany. Vedoucí personálního odboru strany Jana Koláříková rozpoutala diskusi příspěvkem, v němž hovoří o Michálkově arogantním jednání a psychické šikaně podřízených. Michálek chystá vyjádření pro novináře ve středu v 15.00 ve sněmovně. Praha 13:35 23. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Michálek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Europoslanec Mikuláš Peksa chce za měsíc rezignovat na funkci místopředsedy, pokud jím Michálek zůstane.

V lednu budou Piráti v Ostravě na zasedání celostátního fóra volit nové vedení. Koláříková podala podnět na odvolání Michálka z funkce místopředsedy. V anketě na fóru byly ve středu ve 12.30 tři čtvrtiny ze zhruba 200 hlasujících pro zahájení jednání o této věci.

Pirát Michálek podal žalobu na premiéra. Chce, aby Babiš zveřejnil Národní investiční plán Číst článek

Místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal uvedl, že jednání zahájí zřejmě dnes večer. Hlasování o odvolání Michálka by pak podle něj následovalo mezi 1. a 4. listopadem. Vyjádřil ale pochyby o tom, že by následně strana zvolila nového člena předsednictva vzhledem k lednové řádné volbě.

Šéfka personálního odboru v příspěvku vyjmenovala několik rozporů, které s Michálkem měla. „Máme v předsednictvu člověka, který je arogantní a užívá si bossing svých ,podřízených‘ (zejména vedoucích odborů). Správný lídr/vedoucí by se měl snažit nepřenášet své problémy na ostatní a neuspokojovat si své ego tím, že se k někomu chová vyloženě hnusně,“ napsala. Michálek by podle ní měl zůstat v čele poslaneckého klubu, ne však ve vedení strany.

,Báli se, brečeli, nemohli spát‘

„Nechci voleného zástupce, který považuje za normální se ke svým lidem a svému týmu chovat jako k onucím, nechci zástupce, který své odpůrce a konstruktivní kritiku na svou osobu a práci řeší arogantním chováním, uváděním do nekomfortní situace pomocí křiku, pocitu nadřazenosti a vyhrožováním, nechci zástupce, kterého se všichni bojí, a proto mu ustupují,“ poznamenala Koláříková.

Praha chce vypovědět sesterskou smlouvu s Pekingem. Důvodem je neochota čínské strany Číst článek

Ke Koláříkové se připojil Peksa. „Strávil jsem posledních asi 2,5 roku jako člen republikového předsednictva. Nebaví mě to. To, co popisovala Jana, jsem viděl u řady dalších lidí. Báli se, brečeli, nemohli spát,“ uvedl. „Pokud 23. listopadu 2019 bude Jakub Michálek členem republikového předsednictva, s platností k 24. listopadu 2019 rezignuji na funkci místopředsedy strany,“ dodal.

V diskusi se vyjádřili i Michálkovi zastánci, například členové pražského krajského sdružení Matěj Kubíček a Tereza Vovesová. Šimon Barczi z karlovarského sdružení se domnívá, že Michálek i díky tomu, že empatie není jeho silná stránka, dokáže tvrdě bojovat za pirátské zájmy.