O přemístění sochy Koněva by mohla Praha 6 rozhodnout v referendu, navrhují někteří zastupitelé

Zastupitelé Prahy 6 ve čtvrtek budou rozhodovat o budoucnosti pomníku maršála Koněva v Bubenči. Vedení městské části chce sochu z náměstí Interbrigády přemístit. Kvůli tomu se v posledních týdnech vyhrotila diskuse mezi příznivci a odpůrci sochy, spor řeší i čeští a ruští diplomaté. Podle zjištění Radiožurnálu ale nemá převoz pomníku minimálně mezi opozičními stranami podporu. Největší shoda panuje na případném vypsání referenda. Praha 9:08 12. září 2019

Starosta Prahy 6 několikrát prohlásil, že většina místních sochu v Bubenči nechce. Minimálně ti, kteří žijí v okolí náměstí Interbrigády, v tom ale jasno nemají. „Nemám potřebu, aby tady taková socha byla.“ „Vážím si toho, že nás osvobodil,“ odpověděli místní Radiožurnálu.

Kvůli rozdílným názorům navrhují Piráti vypsání místního referenda. „To rozhodnutí by měli přijmout především občané Prahy 6 a může být spojeno s příštími celostátní mi volbami,“ řekl Radiožurnálu předseda zastupitelského klubu Pirátů na Praze 6 Ondřej Chrást.

Referendum je podle předsedy klubu Martina Poliacha schůdným řešením i pro hnutí ANO. „Referendum podpoříme pouze za podmínky, že bude spojené s nějakými volbami. Určitě nebudeme podporovat přesun sochy, nepodpoříme chystaný krok, že se vypíše architektonická soutěž na nový památník, na nové řešení,“ vysvětlil Poliach.

Právě možnost vybudování nového pomníku je návrh vedení městské části. „Budu respektovat rozhodnutí, ať padne jakékoliv. Za koalici jsme předběžně domluveni, že budeme navrhovat nový pomník věnovaný osvoboditelům. Soše by se mělo najít nové důstojné místo. Když by se třeba přesunula na Olšanské hřbitovy nebo někam, tak by to vlastně bylo i vítězství pro ruskou stranu, protože by se z ní stal válečný hrob, po kterém tolik touží,“ vysvětlil starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).

Olšanské hřbitovy, kde jsou pochovaní sovětští vojáci, by za přijatelné místo považovala i dcera maršála Koněva Natalja. Řekla to v rozhovoru serveru Aktuálně.cz.

S tím souhlasí i předseda klubu Zelených Petr Píša. „To je místo, kde by ta socha opravdu nebyla pouze odklizená. Asi budete chtít jasné stanovisko, jestli strana Zelených podporuje, aby socha zůstala, nebo nezůstala. Bohužel vám ho v tuhle chvíli nemůžu dát, protože se budeme rozhodovat na základě diskuse. Obecně princip místních referend strana Zelených podporuje,“ popsal Píša.

Kvůli jednání je z bezpečnostních důvodů na radnici Prahy 6 omezený provoz. Svolané jsou totiž dvě demonstrace zastánců ponechání pomníku na místě.