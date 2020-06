Počasí do začátku prázdnin: čeká nás postupné oteplování a méně srážek

Počasí v období od 8. června do 5. července nevybočí z průměru, a to teplotně ani srážkově. Meteorologové očekávají pozvolné oteplování, naopak srážek by mělo být méně než v posledních dnech, týdenní úhrny ale zůstanou v intervalech běžných hodnot pro danou roční dobu. Vyplývá to z aktuálního měsíčního výhledu počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

