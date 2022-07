Za úterý přibylo skoro 2000 nových případů covidu. Počty hospitalizovaných v těžkém stavu ale nerostou

V úterý přibylo v Česku opět téměř 2000 nových případů koronaviru. Laboratoře jich odhalily 1980. Je to téměř čtyřikrát více než před týdnem, kdy byl ovšem svátek, a výrazně méně se tedy testovalo. Lidí, kteří jsou s nákazou v nemocnici, přibylo na 364. Je to nejvíce covidových pacientů od 10. května. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

