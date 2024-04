První gól jsem měl napsaný v osudu, vzpomíná na svůj debut ve slovenské hokejové reprezentaci Šatan

Zřejmě nejblíž k nám mají Slováci, kteří si prošli za posledních třicet let od rozdělení federace mnoha zvraty. A popisuje to například dokument slovenské televize Keď na Slovensku vládol hokej.

V roce 1993 čtyři měsíce po rozdělení federace hráli Češi a Slováci na šampionátu v Mnichově společně, ale o rok později museli Slováci do skupiny C. Češi zůstali ve skupině A.

„Byla to jednoznačná křivda,“ vzpomínal s odstupem na rok 1994 bývalý prezident Slovenského svazu ledního hokeje Ján Mitošinka. „Nám to dodalo motivaci a posunulo nás to,“ přiznal tehdejší slovenský trenér Július Šupler, že bral křivdu jako motivaci.

Slováci v roce 1994 vyhráli jasně domácí šampionát skupiny C a o rok později v Bratislavě i mistrovství kategorie B. Mezitím už v roce 1994 startovali na olympijských hrách v Lillehameru, především diplomacie emigranta, hvězdy NHL, kapitána a největší osobnosti Petera Šťastného byla důležitá.

„Blížila se olympiáda a mě napadlo, že se ještě nikdo nikdy nedostal na zimní olympiádu z B skupiny nebo z C skupiny. Nakonec to hlasování bylo těsné, ale dostali jsme se do kvalifikace, to byla obrovská úleva,“ rekapituloval Šťastný.

Příběh nováčka Šatana

Slováci v Norsku na olympiádě kromě Šťastného měli třeba Žigmunda Pálffyho, Jozefa Daňa, Róberta Petrovického a představili nováčka Miroslava Šatana.

„Na olympiádě jsem ani nevěděl, jestli budu hrát. První zápas se Švédy jsem seděl zabalený v dece na střídačce a po první třetině se trenér Šupler rozhodl proměnit sestavu. Dal mě do první pětky k Petrovi Šťastnému. Možná to bylo napsané v osudu. Po jedenácti sekundách se mi podařilo dát gól a vyrovnat na 2:2. Potom už jsem měl stabilní místo v sestavě,“ popisoval Šatan, jak se dostal do reprezentační sestavy.

Slováci skončili v Lillehammeru šestí. Šatan byl v osmi zápasech s devíti góly nejlepším střelcem a právě on jako kapitán přivedl Slovensko v roce 2002 k největšímu úspěchu země. Tehdy totiž Slováci získali titul mistrů světa.

Poslední medaile

Poslední medaili Slovensko na mistrovství světa vybojovalo deset let po titulu v roce 2012, kdy získali stříbro. A tehdy s českým koučem Vladimírem Vůjtkem ve čtvrtfinále vyřadilo Kanadu, v semifinále Česko pod vedením Aloise Hadamczika a ve finále prohrálo s Ruskem.

K největším osobnostem historie slovenského hokeje patří jména jako Ján Starší, Karol Fako, Jozef Golonka, Zdeno Cíger, Peter Bondra nebo Zdeno Chára.

A také Stan Mikita, neboli Stanislav Guoth, kterého v dětském věku rodiče poslali do Kanady k příbuzným a stala se z něho první hvězda NHL z Československa, tedy konkrétně ze slovenské dnes už neexistující obce Sokolče, která ustoupila přehradě Liptovská Mara.