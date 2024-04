Trenér Rulík povolal do národního týmu pět finalistů. Z mistrovského Třince dorazí Voženílek a Kundrátek

Kouč hokejové reprezentace Radim Rulík pozval do týmu, který se připravuje na domácí světový šampionát, pětici finalistů extraligy. Z mistrovského Třince povolal obránce Tomáše Kundrátka a útočníka Daniela Voženílka, z Pardubic beky Libora Hájka a Jana Košťálka s útočníkem Lukášem Sedlákem. Uvedl to v rozhovoru s novináři na úterním srazu v Brně před generálkou na šampionát, jíž budou České hry, turnaj série Euro Hockey Tour. Brno 19:41 30. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radim Rulík radí útočníkovi Danielu Voženílkovi | Foto: Vlastimil Vacek, Právo | Zdroj: Profimedia

Tuhý boj o extraligové zlato se protáhl až do sedmého zápasu, který skončil v neděli pozdě večer. Oslovení hráči se přesto již ve středu připojí k týmu.

„Po cestě ze včerejší nominační tiskovky jsem se spojil s útočníky, Marek Židlický s obránci. Byl jsem překvapený, že jsem se dovolal. Kluci mají obrovskou chuť. Měli by být už zítra na tréninku, dáme jim ale takový program, aby se trošku zotavili. Mají za sebou velkou porci zápasů, určitě k tomu přistoupíme citlivě, jen jsme chtěli, aby už byli s námi, s celým kolektivem,“ řekl Rulík.

Národní tým posílí 5 hráčů z extraligového finále!



Neúnavní Oceláři

Potěšil ho také přístup hráčů, přestože Oceláři měli co oslavovat po zisku pátého titulu v řadě, na který dosáhli po oslnivé cestě nástrahami play-off, v němž vyhráli všechny tři série 4:3 na zápasy.

„Když jsem volal Danovi, tak musím říct, že jsem byl strašně překvapený, že byl ready,“ podotkl s úsměvem Rulík. „Na jeho hlase nebylo vůbec nijak znát, že by ho to nějak semlelo. Já jsem mu říkal, aby to úplně nepřeháněl, ale odpověděl: ‚Trenére, mám to pod kontrolou.‘ Přišlo mi to hrozně sympatický, co řekl,“ ocenil zkušený kouč.

Finalisti do akce?

S ohledem na blížící se mistrovství světa, které začne v Praze a Ostravě již v pátek 10. května, lze předpokládat, že povolaní finalisté se zapojí nejen do tréninků, ale také do některého ze zápasů v Brně. Národní tým vyzve ve čtvrtek Finsko, v sobotu Švédsko a v neděli bude jeho posledním soupeřem před MS Švýcarsko.

Kádr pro brněnský turnaj zahrnuje 37 hokejistů - tři brankáře, dvanáct obránců a 22 útočníků. Trenéři nadále čekají také na vývoj situace v zámoří. Jsou připravení čekat případně ještě i na možné posily z vyřazených klubů ve 2. kole play off NHL.

Nominace českých hokejistů na České hry v Brně (2.-5. května): Brankáři: Lukáš Dostál (Anaheim/NHL; 1 zápas), Petr Mrázek (Chicago/NHL; 11), Karel Vejmelka (Arizona/NHL; 16), Obránci: Michal Kempný (83 zápasů/10 branek), Jakub Krejčík (oba Sparta Praha; 115/5), Libor Hájek (12/2), Jan Košťálek (oba Pardubice; 31/5), Tomáš Kundrátek (Třinec; 108/11), Jan Ščotka (Kometa Brno; 46/1), Jiří Ticháček (Kladno; 7/0), Radko Gudas (Anaheim/NHL; 34/3), Dominik Mašín (Ilves Tampere/Fin.; 22/0), Jan Rutta (San Jose/NHL; 41/5), David Špaček (Iowa Wild/AHL; 2/1), Libor Zábranský (Ässät Pori/Fin.; 25/1), Útočníci: Filip Chlapík (32/6), Pavel Kousal (oba Sparta Praha; 19/2), Michal Kovařčík (22/1), Ondřej Kovařčík (oba Jukurit Mikkeli/Fin.; 12/1), Tomáš Nosek (11/3), Ondřej Palát (oba New Jersey/NHL; 21/3), Ondřej Beránek (Karlovy Vary; 53/7), Jakub Flek (Kometa Brno; 79/19), Ondřej Kaše (Litvínov; 2/0), Jáchym Kondelík (České Budějovice; 4/0), Lukáš Sedlák (Pardubice; 25/9), Daniel Voženílek (Třinec; 18/6), Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Švýc.; 196/54), Petr Kodýtek (Ilves Tampere/Fin.; 36/6), Dominik Kubalík (Ottawa; 83/34), Radan Lenc (HV 71/Švéd.; 67/15), Matěj Stránský (Davos/Švýc.; 65/10), Michael Špaček (Ambri-Piotta/Švýc.; 65/10), David Tomášek (Färjestad/Švéd.; 59/21), Jakub Vrána (St. Louis/NHL, Spingfield/AHL; 31/10), Filip Zadina (San Jose/NHL; 15/6), Radim Zohorna (Pittsburgh/NHL; Wilkes-Barre/Scranton/AHL; 19/0).