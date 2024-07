Pojar: Ukrajina může do NATO vstoupit až po válce. Číně musí dojít, že Rusko válčí proti celé Evropě

První zprávy ze summitu NATO ve Washingtonu říkají, že prezident Joe Biden přislíbil dodat Ukrajině systémy protivzdušné obrany. „Pozdě není nikdy. Mohla přijít dříve, ale zároveň nemusela přijít vůbec nebo ještě později. Je dobře, že se tak děje právě nyní. Rovněž to není jediná pomoc a jediná potřeba na ukrajinské straně,“ říká poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáš Pojar v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:34 11. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáš Pojar | Foto: Martina Sedláková | Zdroj: Český rozhlas

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg označil cestu Ukrajiny do Severoatlantické aliance za nezvratnou. Kdy by se tedy země mohla stát jejím členem?

To nedokážu říci, ale doufám, že brzy, záleží na budoucnosti toho, jak se válka bude nadále vyvíjet. Do určité míry to také znamená po válce, není to možné v době, kdy se na místě bojuje. Kdy tak nastane, teprve uvidíme.

Rusko rozpoutalo největší konflikt v Evropě od druhé světové války a je tím, kdo NATO ohrožuje. A mimochodem, Rusko je i tím, kdo chce zvrátit vývoj posledních desetiletí v rozšiřování aliance, nejraději by se vrátilo před rok 1997, připomíná Tomáš Pojar

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov se nechal slyšet, že aktivity NATO představují závažnou hrozbu pro ruskou národní bezpečnost a ze strany Moskvy si žádají odpověď. Nehrozí tedy další vyhrocení situace?

Rusko rozpoutalo největší konflikt v Evropě od druhé světové války a je tím, kdo Alianci ohrožuje. A mimochodem, Rusko je i tím, kdo chce zvrátit vývoj posledních desetiletí v rozšiřování Aliance, nejraději by se vrátilo před rok 1997. To znamená, že chce, aby NATO v zásadě neexistovalo, nebyla by v něm ani Česká republika. V neposlední řadě také přinutilo rozšířit organizaci o Švédsko a Finsko.

Výzva pomocníkům Ruska

„Vyzýváme všechny země, aby neposkytovaly žádnou pomoc ruské agresi. Odsuzujeme všechny, kteří Rusku napomáhají a tím prodlužují ruskou válku na Ukrajině.“ Jak naléhavá a silná deklarace spojenců ze summitu je?

Myslím, že daná slova jsou poměrně silná, jde ale o to, jaký budou mít dopad, respektive na některé země určitě větší než na jiné. Podle mého názoru je výzva určitě částečně mířena k Číně a dalším zemím, které Rusku pomáhají nikoli přímo vojensky, ale například dodávkami duálních zařízení. Udržují na nohou nejen jeho ekonomiku, ale například i ruské zbrojovky.

Ještě před začátkem summitu NATO se @prezidentpavel potkal s kongresmany z takzvaného Českého klubu

Ve středu už ho čeká první jednání Severoatlantické rady a pak večeře v Bílém domě ➡️ https://t.co/8Sas3ST6A5 @iROZHLAScz — Kateřina Gruntová (@KateinaGruntov1) July 10, 2024

Apel říká, aby to nedělali, že to sledujeme a určitým způsobem také promítneme do vlastní politiky a rozhodování. Kdybychom to nedělali, Rusko by možná dostávalo větší podporu, než tomu je nyní, ale určitě nemá cenu očekávat, že by výzvu vyslyšela třeba Severní Korea.

„Musíme si uvědomit, že Čína by mohla dělat i více a situace by mohla být mnohem složitější, což by ruská strana nepochybně chtěla.“

Spojenci se na summitu kromě jiného shodli na tom, že jedním z hlavních hybatelů ruské války na Ukrajině je právě Čína, protože Kremlu prodává součástky a technologie, které používá k výrobě zbraní. Jak od toho chtějí Peking odradit? Co mají za páky?

Skutečně globální dopad mají především americké sankce, kdy musí jednotlivé čínské firmy zvažovat, do čeho se pustí. Důležité ale také je se s čínským režimem bavit, vysvětlovat mu naše pozice a náš zájem založený na tom, aby válka skončila a došlo k příměří.

Také si musí uvědomit, že zmíněné dodávky nepomáhají a Rusko vede válku nejen proti Ukrajině, ale proti Evropě, navíc na evropském kontinentu a my se na to díváme tou optikou, že kdo podporuje Rusko, podporuje i agresi vůči Evropě a tedy i vůči nám.

S Čínou udržuje dialog cela řada státníků a vzájemná kritická a otevřená debata, nemyslím skrze posílání zpráv na X, ale kdy spolu sedíme a prezentujeme naše představy a to, co je již přes míru, je správná a za sebe mohu potvrdit, že určité výsledky má.

Samozřejmě to nebude výsledek 10:0 pro jednu stranu, naším zájmem ale je, aby Čína dělala méně. Zároveň si ale musíme realisticky uvědomit, že by mohla dělat i více a situace by mohla být mnohem složitější, což by ruská strana nepochybně chtěla.

V pomoci musíme pokračovat

Americký prezident Joe Biden oficiálně potvrdil dodávky protivzdušných systémů Ukrajině. Má jich dostat pět dlouhého dosahu a desítky dalších systémů. Komentátoři se ale shodují, že daná významná pomoc přichází pozdě, souhlasíte?

Domnívám se, že zároveň platí, že pozdě není nikdy. Mohla přijít dříve, ale zároveň nemusela přijít vůbec nebo ještě později. Je dobře, že se tak děje právě nyní. Rovněž to není jediná pomoc a jediná potřeba na ukrajinské straně. Musíme pokračovat. Pokud nebudeme, bude to nakonec daleko horší i dražší.

Co teď děláme jakožto Západ, stojí peníze. Úspěch Ruska bude ale znamenat více chuti k další agresi, další uprchlickou vlnu, ztrátu ukrajinského trhu, kam mimochodem vyvážíme za desítky miliard korun ročně, tudíž se musíme snažit zastavit Rusko nyní. Je to racionální a také levnější řešení.

Jak má pokračovat česká muniční iniciativa? O čem se bavili český a ukrajinský prezident na schůzce ve Washingtonu? A co Tomáš Pojar říká na názory slovenského premiéra ohledně členství Ukrajiny v NATO?