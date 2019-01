Hrubá chyba policisty. Posílal pomoc k tonoucímu, ale spletl si vesnice. Muž zemřel

Poslal pomoc o desítky kilometrů jinam, než bylo potřeba. Policista na lince 158 si totiž popletl dvě Hradištka. V prvním jižně od Prahy se topil mladý muž, ve druhém u Nymburka se nic nedělo. Hasiči kvůli chybě operátora zamířili na druhé místo. Pomoc tonoucímu se kvůli chybě zpozdila nejméně o devět minut, nakonec nepřežil. Policista kvůli omylu na měsíc přišel o 10 procent z platu, podle inspekce za smrt nemůže. Hradištko u Štěchovic 6:00 22. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Kovařík u rybníku, místa utonutí rodinného příslušníka, v Hradištku u Štěchovic | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Tady jsme o něj přišli, už jsou to dva roky,“ připomíná pro iROZHLAS.cz smutné výročí Zdeněk Kovařík. Dívá se při tom na hladinu Pivovarského rybníka v obci Hradištko poblíž Štěchovic.

7. ledna 2017 byla nádrž zamrzlá, ale ne tolik, aby unesla dospělého. Kovaříkova blízkého to stálo život a šestašedesátiletý muž je dodnes přesvědčen, že zcela zbytečně.

Zásadně totiž chyboval policista na tísňové lince, který si popletl dvě Hradištka a poslal pomoc do obce stejného jména, ovšem vzdálené 70 kilometrů od místa, kde se topil syn Kovaříkovy přítelkyně Michal V.

Kovařík, který sám sloužil 25 let u policie, požaduje, aby za to byl operátor stíhán.

Oba se propadli

Osudné noci Michal V. s kamarádem popíjel v restauraci hned vedle rybníka. Přebrali, dali si šest piv a stejný počet panáků. Kolem půlnoci hostinskému došla trpělivost, odmítl jim dále nalévat, a tak dvojice zaplatila a odešla. Venku alkoholem posilněné muže napadl riskantní plán, že vyzkouší tloušťku ledu rybníka. Přelezli zábradlí a po zamrzlé hladině se vypravili na protější stranu.

Několik okamžiků poté oba skončili ve vodě. Pod Michalem V. se led probořil dále od břehu, jeho kamarádovi se podařilo dojít blíže, ani on se ale na druhou stranu nedostal. Přesné časové údaje o tom, kdy hostinec opustili a kdy se propadli do ledové vody, nelze bezpečně ověřit.

Jisté je, že dvě minuty po půl jedné telefonovala na tísňovou linku 158 žena z nedaleké bytovky, protože zaslechla volání o pomoc. Její druh se okamžitě vypravil do hostince pro posily, aby zkusili topící se vytáhnout.

Zatímco v případě kamaráda se to podařilo, Michala V. už nikdo z vody nevysvobodil a devětadvacetiletý muž nakonec zmizel pod ledovou krustou. Nezbývalo tak, než čekat na pomoc. Hasiči sice již byli na cestě, mířili ale do Hradištka u Nymburka, kde byl v té době naprostý klid.

O 70 km vedle

Zavinil to policista Petr Nezbeda, který sloužil na lince 158. Volající žena mu totiž nahlásila adresu „Hradištko, Benešovská 158“. Ulice Benešovská u rybníka, kde se topil Michal V., skutečně je. V případě čísla popisného se však volající z neznámého důvodu zmýlila – budova číslo 158 na ulici Benešovská v Hradištku nestojí.

Policistovi to informační systém ohlásil, a proto po prvním neúspěchu zkusil zadat jen heslo „Hradištko 158“, které zafungovalo. Systém ale nabídl „špatné“ Hradištko u Nymburka. Protože poblíž adresy na mapě policista viděl rybník, neváhal a bez dalšího upřesnění se s volající rozloučil a rozjel záchrannou akci desítky kilometrů od místa, kde se Michal V. skutečně topil.

Záchrana muže se kvůli tomu zpozdila nejméně o devět minut – na správnou adresu hasiči a záchranáři vyrazili až poté, co jim jedenáct minut po půl jedné nezávisle na prvním hovoru volal další obyvatel bytovek u rybníka. Někdy v té době - policejní protokol uvádí, že nejpozději v 0.43 - Michal V. zmizel pod hladinou. Hasiči s potápěčem se na místo dostali čtyři minuty po jedné hodině. Tedy 32 minut po prvním hovoru na lince 158.

Tři minuty po příjezdu potápěč muže z vody vytáhl a záchranáři okamžitě začali s oživováním. Přivolaný lékař však nakonec konstatoval, že muže již nelze zachránit. Znalkyně později konstatovala, že se udusil.

Pokus o záchranu minuta po minutě 00:32 žena volá na tísňovou linku, že se někdo topí v rybníku a volá o pomoc, operátor ale posílá pomoc kvůli chybě jinam 00:41 na linku 155 telefonuje nezávisle na předchozím hovoru další volající 00:43 policistům dochází, že jeli na špatné místo, podle výpovědí svědků Michal V. nejpozději v tuto chvíli mizí pod hladinou, podle znalkyně zbývalo 5 až 10 minut na jeho záchranu 00:44 hasiči dostávají informaci o správném místě, tedy 12 minut po prvním telefonátu na linku 158 01:04 na místo přijíždějí hasiči s potapěčem 01:13 hasiči na operační středisko hlásí, že potápěč pod ledem muže nalézá (podle záznamů policie ho vytáhli už v 1:05), vytahuje a začíná oživování 01:20 oživování končí konstatováním smrti Zdroj: usnesení Policie ČR

‚Mohl žít‘

Podle Zdeňka Kovaříka mohl jeho blízký dodnes žít, kdyby byl operátor na lince 158 důsledný a pomoc poslal rovnou na správné místo.

„On si neuvědomil, že jde o vteřiny. Měl zvednout místní hasiče, potápěče a policisty. Policejní stanice je odsud minutu jízdy,“ upozorňuje muž. Hasiči sídlí ještě blíže - zhruba 300 metrů od rybníka.

Kovařík se také zlobí, že o fatální chybě policie rodině neřekla, dozvěděl se o ní jen náhodou: „Poté, co se to stalo, k nám nikdo nepřišel a neřekl nám, že to popletli. Ani druhý den se nikdo neomluvil a neřekl, že to vyšetří. Mysleli si, že na to nepřijdu. Jenže za nějaký čas jsem mluvil s velitelem našich dobrovolných hasičů a ten mi to proflákl. Jinak to mělo zůstat absolutně utajené. Takhle s námi jednali.“

Středočeská policie postup operátora Nezbedy prošetřovala a nakonec došla k závěru, že chyboval. Za trest přišel na měsíc o deset procent platu.

‚Žádný trestný čin‘

Případ na pokyn státního zastupitelství řešila také Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) s podezřením na usmrcení z nedbalosti.

„Dne 11. 10 2018 jsme ho odložili, a to z důvodu, že jsme v něm neshledali spáchání trestného činu, kterého by se dopustil příslušník bezpečnostního sboru. Více se k této záležitosti nebudeme vyjadřovat,“ uvedla mluvčí inspekce Ivana Nguyenová.

V usnesení, které server iROZHLAS.cz prostudoval, vyšetřovatel GIBS píše následující: „I v případě, že by Nezbeda ihned po oznámení události na linku 158 zanesl do systému správnou adresu místa události, tak se zohledněním časové prodlevy od oznámení události k výjezdu hasičů a s připočtením doby dojezdu na místo události, byl již Michal V. pod hladinou vody po smrti.“

Inspekce se odvolává na informace znalkyně, podle nichž mohl muž přežít pod vodou maximálně deset minut, a pokud nejpozději třináct minut po půl jedné zmizel pod hladinou, v 0.53 tak už byl po smrti. Vzhledem k alkoholu v krvi to však podle vyšetřovatele bylo zřejmě ještě dříve.

S tím se ale Kovařík nechce smířit. „To je záchrana policisty před vyhozením. Sice ho potrestali, ale nevyřkli, že za jeho smrt může. Měl si ověřit, kde to je. Nám umíral člen rodiny a on poslal policisty a hasiče úplně jinam. Je to absurdní,“ komentuje výsledek vyšetřování.

Podal proti němu stížnost ke Krajskému státnímu zastupitelství v Praze. Na verdikt dosud čeká.

Policie odmítla Kovaříkovy námitky jakkoliv komentovat. „K domněnkám zmocněnce rodiny utonulého nejsme kompetentní se vyjadřovat,“ napsal středočeský policejní mluvčí Zdeněk Chalupa. Nezbeda u policie dodnes pracuje, přesunul se pouze na kutnohorské dopravní oddělení.

Server iROZHLAS.cz ho prostřednictvím e-mailu požádal o reakci, policista však neodpověděl.

‚Chaotičnost a nedůslednost‘

Podle státního zastupitelství nicméně vyšetřovatelé odvedli špatnou práci i při samotném objasňování tragédie.

Okresní státní zástupce Ondřej Šmelhaus v dokumentu z února 2017 komentoval policejní práci jako „chaotickou a nedůslednou“. Na místě podle něj policie nezajistila stěžejní informace, chyběly lékařské záznamy o smrti Michala V., a dokonce nenařídila ani soudní pitvu.

Spis k případu byl podle něj spíše „poznámkovým blokem“, policii proto nařídil, aby okolnosti mužovy smrti pečlivě objasnila.

To se však ani přes vážné výhrady nestalo. Šmelhaus totiž případ vyšetřovateli ještě dvakrát vrátil k došetření, nakonec loni v květnu se napotřetí s jeho prací spokojil a akceptoval zjištění, že na smrti Michala V. nemá nikdo další podíl a nikoho z přítomných nelze ani obvinit z neposkytnutí pomoci.

Kvalitu vyšetřování rodinné tragédie nechtěl státní zástupce s odstupem času rozebírat. „Jak bych hodnotil práci policie, to nechte stranou. Podstatné je, jestli tam došlo k trestnému činu. A to si myslím, že nedošlo. Cizí zavinění tam žádné nebylo,“ je přesvědčen.

‚Nepřipouštíme pochybení‘

Středočeská policie výtky ke své práci odmítla, o žádných prý neví. „Nepřipouštíme pochybení, což vyplývá i z usnesení okresního státního zastupitelství, které vykonávalo dozor nad zákonností postupů policejního orgánu. Konstatování laxnosti ze strany státního zastupitelství neevidujeme,“ reagoval mluvčí Chalupa.

Podle státního zástupce je běžné, že rodina výsledky vyšetřování tragédií, kdy přijde o blízkého, nechce přijmout. „Já mám pro pana Kovaříka pochopení, je to starý policajt. Ale měl by vzít rozum do hrsti,“ míní státní zástupce.

Kovařík se však vzdát nehodlá. Podle svých slov sice chápe, že jeho blízký udělal hloupost, když opilý vlezl na led, je ale přesvědčen, že kvůli chybujícímu operátorovi nedostal včas pomoc, která mu mohla zachránit život. A chce ho za to poslat před soud.

„Přeji si, aby policie přiznala selhání. Pomáhat a chránit totiž v tomto případě neplatilo. Měli by si prozkoumat, jak kvalitní lidi tam mají, aby to nepletli a neumírali další,“ říká.

„Mně je 66 let, jsem nemocný a nevím, jak dlouho ještě vydržím. Moje mladší přítelkyně měla toho kluka jako záruku, že převezme dům a bude se o něj starat. O to mi jde. Takový problém nemusel být, kdyby sloužil jiný policista.“

