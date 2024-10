Politolog: Problém lidovců je jejich ideová rozpolcenost. Sázka na sociálně slabé voliče nepřinese

Do čela lidovců se postaví ministr zemědělství Marek Výborný. Porazil dosavadního šéfa strany Mariana Jurečku, ministra práce a sociálních věcí. Jaká je šance, že nové vedení přinese slibovanou změnu? „Pokud začnou lidovci vystavovat více tváří než jen tradiční, může to malou část voličů ovlivnit. Mnohem větší voličskou přízeň by ale straně zajistily politické úspěchy, které by šlo prodat,“ říká politolog Miroslav Mareš pro Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí... Praha 13:08 21. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nově zvolený předseda KDU-ČSL Marek Výborný 18. října na sjezdu strany | Zdroj: ČTK

Prvním místopředsedou KDU-ČSL byl na sjezdu v Olomouci v opakované volbě zvolen bývalý předseda strany a nynější poslanec Pavel Bělobrádek. V pozici místopředsedkyně zaujala nejvíce širokou veřejnost Monika Brzesková, starostka Kravař a někdejší Miss ČR z roku 1990.

„Nemyslím si, že dojde k zásadní změně. I Marek Výborný pokračuje v kurzu, který lidovci nastoupili, když se stali součástí koalice Spolu. Možná trochu změní politický marketing a bude klást důraz na jiné lidovecké priority, než jaké jsou uskutečňovány na ministerstvu práce a sociálních věcí a které zatím lidovcům nezvedly preference tak, jak se čekalo,“ domnívá se v pořadu Jak to vidí… politolog z Masarykovy univerzity v Brně Miroslav Mareš.

Zároveň ale připouští, že na malou část voličů může obměna tváří přece jenom zapůsobit. „Pokud začnou lidovci vystavovat více tváří než jen tradiční, může to malou část voličů ovlivnit. Mnohem větší voličskou přízeň by ale straně zajistily politické úspěchy, které by šlo prodat, protože logicky strana potřebuje nabrat nové voliče mimo svoji voličskou základnu. Pouze tvář bývalé Miss, přestože to může být zajímavé na plakátech, sama o sobě výrazné navýšení voličských hlasů nepřinese.“

Priorita, která prodává?

Marek Výborný se chce zaměřit především na sjednocení strany a její komunikaci. Cílem lidovců by podle něj měla být témata jako rodina, dostupnost bydlení s rozumným nájmem, vzdělávání a principy odpovědné solidarity. Strana chce rovněž bránit extrémům a být konstruktivní.

„Zaměření se na sociální oblast však není něco, co by straně přinášelo výraznější voličskou přízeň. Péče o matky samoživitelky je sice chvályhodná, není to však taková voličská skupina, která by stranu citelně posílila. Lidovci byli tradičně stranou venkovskou, kterou volili příznivci s jinými prioritami. Bohužel co se týče témat, která v minulosti opanovali Piráti nebo i jiné více levicové strany, čelí lidovci velké konkurenci a v tuto chvíli je pro ně obtížné najít takovou prioritu, která by je navenek prodala.“

Hlavním problémem lidovců je ale podle Mareše jejich ideová rozpolcenost. „Určité hlasy by straně mohl přinést směr národního konzervatismu, který ve straně razí senátor Jiří Čunek, s tím se ovšem neztotožňuje velká část členské základny. Vedle toho stojí jihomoravský hejtman Grolich úspěšný na jižní Moravě. Strana by tedy měla v prvé řadě sjednotit politický marketing, aby navenek působila jednotně, a hlavně najít nějaké jednotící téma. To se ale zatím neděje.“

Voliči z řad sociálně slabých?

Podle Marka Výborného bude pro volby do Poslanecké sněmovny příští rok rozhodující, aby koalice Spolu získala zpět zklamané voliče, kteří v krajských volbách zůstali doma. Podle politologa však koalice Spolu musí hlavně změnit komunikaci směrem k veřejnosti, která je v tuto chvíli tristní.

„Co se týče přímo KDU-ČSL, tak ta musí nejenom mobilizovat svoji členskou základnu, ale musí se jí podařit získat i nějaký segment voličstva nad tři čtyři procenta, která má nyní. Vůbec si ale nejsem jist, zda toto zajistí zaměření se na sociálně slabé, zda zrovna tito lidé přijdou k volbám. V tuto chvíli je to lidovecké rozhodnutí. Jak nakonec bude kampaň vypadat a na co v ní budou lidovci klást hlavní důraz, teprve uvidíme,“ uzavírá Miroslav Mareš.