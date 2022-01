Pětikoalice nabídla ANO dohodu. ‚Nepřistoupíme na žádné výměnné obchody,‘ reagovala Schillerová

Poslanci ani napotřetí nezvolili kandidáta hnutí ANO Karla Havlíčka šestým a posledním místopředsedou poslanecké sněmovny. ODS se měla snažit s hnutím vyjednávat, poslanecký klub ANO má ale podle své předsedkyně Aleny Schillerové na šestého místopředsedu nárok i bez dalších dohod. „Rozhodně nebudeme přistupovat na žádné výměnné obchody za posty, výměnou za poslušnost,“ reagovala ve sněmovně Schillerová. Praha 13:21 26. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Výsledek není překvapivý, je to vizitka pětikoalice. Jasně jsem řekl, že nebudeme posty handlovat za poslušnost, zákony nebo jiné pozice. To je pro mě nepřekročitelné,“ řekl po hlasování kandidát ANO na místopředsedu sněmovny Karel Havlíček | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda k tomu řekl, že volba posledního místopředsedy měla přijít na řadu už večer po hlasování o důvěře vládě. Jednání se ale, i kvůli diskuzi poslanců hnutí ANO, protáhlo do druhého dne.

„Je to jejich naprosto legitimní právo, ale musejí vědět, že když destuují, tak budou mít problém sehnat hlasy pro své kandidáty,“ vysvětlil Radiožurnálu Benda.

Někteří vládní poslanci následně uvažovali o tom, že by pozice šestého místopředsedy Sněmovny mohla být zrušena. Nakonec se volba konala, Havlíček ani Okamura ale opakovaně neuspěli. Šéfkou dolní komory je Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), další čtyři místopředsedové pocházejí z řad vládní koalice a zatím jedna - Jana Mračková Vildumetzová (ANO) - zastupuje opozici.

„Výsledek není překvapivý, je to vizitka pětikoalice. Jasně jsem řekl, že nebudeme posty handlovat za poslušnost, zákony nebo jiné pozice. To je pro mě nepřekročitelné,“ vysvětlil ČTK Havlíček. „Odmítám měnit špatnou docházku pětikoalice do Sněmovny za křeslo, které jim navíc nepatří. O nic nebudeme prosit, za minulé vlády to bylo 3:3, nyní 5:1. To mluví za vše,“ dodal.

Dohody

V minulém funkčním období za vlády ANO a ČSSD tolerované komunisty Sněmovnu vedl Radek Vondráček (ANO), místopředsedy byli zástupci ČSSD, KSČM, ODS, SPD a Pirátů.

„My jsme několik solidních dohod v průběhu času opoziční paní předsedkyni (Schillerové) nabídli a bohužel žádná nebyla realizována,“ napsal ČTK k aktuální situaci ve Sněmovně Benda.

Zdůraznil, že hlasování o zastoupení ve vedení dolní komory je tajné a opozice podle něj také koaliční kandidáty nevolila. „Uvidíme další vývoj, věc nespěchá,“ dodal Benda.

Podle Okamury je to ale koalice, která nerespektuje výsledek voleb a z toho vyplývající poměrné zastoupení v orgánech Sněmovny. „Zatímco vládní koalice vytvořila pro Piráty, kteří mají pouze čtyři poslance, nové místo místopředsedy Sněmovny navíc, tak SPD s pětinásobným počtem poslanců není umožněno adekvátně zastupovat své voliče,“ sdělil ČTK. Poslanecký klub SPD se poradí o dalším postupu.