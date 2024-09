Obyvatele musí zachraňovat vrtulník, hasiči se k nim už nedostanou, říká starostka Jeseníku

Téměř kompletně pod vodou se ocitlo město Jeseník. V současnosti je odříznuté od okolí a dostat se z něj dá jen vzduchem. Obyvatele, kteří se nezvládli včas evakuovat, tak zachraňuje vrtulník. Situaci ve slezské obci Radiožurnálu popsala starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (TOP 09). Rozhovor Jeseník 11:46 15. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zaplavené centrum Jeseníku | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Jaká je situace ve vašem městě?

Velmi těžká. Jsem na krizovém štábu u hasičů a kolem sebe slyším, jak po sobě volají, pořád se řeší nové a nové věci, takže ta situace je velmi složitá. Co víme určitě, že voda má kulminovat mezi dvanáctou a třináctou hodinou, takže do té doby pořád ty toky stoupají. V podstatě celé město, kromě asi tří ulic, je pod vodou. Jsou tam desítky centimetrů vody, už plavou auta a tak dále, což je to nejmenší.

Znovu vyzýváme lidi, aby opravdu nikam nechodili, protože proud je tak rychlý, že i hasičům, kteří měli vyjet k nějakým evakuacím, strhával tatru. Lidé, kteří byli opakovaně vyzýváni k tomu, aby opustili, pokud byli v ohrožených oblastech, své domovy, tak už pro ně hasiči nemohou přijet. Lidé opakovaně volají, že se necítí bezpečně, takže je jim doporučováno, aby šli do vyšších pater.

Bohužel letové podmínky vrtulníkům kraje ani policie nedovolily k nám přiletět, ale požádali jsme o pomoc armádu. Vrtulník už vzlétl, měl by tady během nějaké doby být. Máme v krizovém řízení seznam lidí, kteří jsou v ohrožení.

Víme, že tam jsou nějací senioři, skoro všichni lidé v Mikulovicích, ale i v Jeseníku. Takže ti se budou evakuovat už přes vrtulník a budou převáženi na vytipované místo, což je Základní škola Boženy Němcové, kde bude i psychologická pomoc.

Mám si představit tu akci s vrtulníkem, že se záchranáři budou spouštět po laně nad postiženými domy, budovami a takhle jednoho po druhém zachraňovat?

Tak, jak to známe, ano. Jsou dva způsoby toho, jak je do vrtulníku dostat, takže to opravdu budou muset tímto způsobem dělat. Říkají, že v jednom vrtulníku jsou čtyři místa, plus v krizové situaci je to o jedno místo více.

Plošná evakuace byla vyhlášena v České Vsi nebo v Mikulovicích, tam jsme také se starosty ve spojení. Na třetí stupeň povodňové aktivity vystoupala už včera i Lipová, takže celé Jesenicko je hodně zasaženo. Nejvíce tedy Lipová a poté obce, které jsou po toku řeky Bělá.

Dá se říct, že Jeseník je odříznutý od světa? Že jinak než vzduchem se tam nikdo nedostane?

Přesně tak, teď ne. Na Českou Ves se zbortila komunikace, takže tam se vůbec nikdo nedostane. Směrem na Lipovou nebo Červenohorské sedlo jsou cesty zatopené, takže tam musíme počkat, až voda opadne, a pak se zjistí, v jakém stavu komunikace jsou.

A lidé nechali svá auta zaparkovaná normálně na ulicích?

Někteří ano a ti je tam asi nenajdou. V těch nižších částech samozřejmě. Viděla jsem videa, kdy na náměstí Svobody bylo vidět, že některá auta plavou.

Máte v plánu přijmout ještě nějaká další opatření k tomu, aby se zachránily životy?

Už teď dokonce máme informace o tom, že některé domy jsou před zborcením, má to být i nějaký dům v Jeseníku. Nechci to úplně upřesňovat, ale snad jeden dům už by měl být zbořený.

Jak se vy sama dostáváte do budovy městského úřadu?

Teď nejsem na radnici, ale u hasičů, kde máme krizový štáb. Já jsem sem přijela už ve tři hodiny v noci a to se zdálo, že ta situace je špatná, ale nebylo to tak děsivé jako pak nad ránem kolem šesté, kdy to všechno začalo strašně rychle. Během asi půl hodiny to vystoupalo tak, že město bylo pod vodou.

Neměli jste žádné informace, které by signalizovaly, že může nastat takováhle pohroma?

Kulminace měla být okolo poledne a tohle vyplývá z toho, že to nebyla jenom řeka Bělá, ale všechny menší toky, které jsou do řeky sváděny, tak se v tu dobu naplnily vodou a dohromady vytvořily tenhle velký problém.