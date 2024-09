V Jeseníkách by už nemělo pršet, oznámil Hladík. Problémy očekává na Desné a v horní části Moravy

V Jeseníkách přestalo pršet a nyní se tam neočekávají žádné zásadní srážky. Řeky Opava, Opavice či Odra by měly kulminovat během neděle. Po jednání Ústřední povodňové komise to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Komise ale vyzvala orgány k adekvátním opatřením včetně evakuace na toku řeky Desná a na Moravě nad městem Olomouc, především v Šumperku a Litovli. Praha 11:06 15. 9. 2024 (Aktualizováno: 11:21 15. 9. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přehrada Les Království na Labi kolem nedělní 10. hodiny: průtok kolem 100 m3 za sekundu | Foto: Tomáš Lörincz | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dešťové pásmo se vrací z východu na západ, relativně dlouho ještě bude pršet na Českomoravské vrchovině, v jižních Čechách a na Šumavě, uvedl Hladík. Mezi pondělním a úterním ránem se očekává největší úhrn srážek na Šumavě a v Novohradských horách. Pršet má i v úterý a ve středu, ale už spíše v rozdrobených srážkách nebo lokálních přeháňkách, konstatoval ministr.

Poslechněte si aktuální informace po zasedání Ústředního krizového štábu v neděli dopoledne

Na soutoku Bečvy a Moravy by neměly nastat zásadní problémy, vyplývá to z predikcí dešťových srážek, řekl Hladík. „Srážky, které napadly dnes v noci v Beskydech, se vlejí do Moravy dříve, než tam dojde hlavní povodňový tok z Jeseníků,“ vysvětlil.

Podle informací z terénu začíná docházet v povodňových oblastech balená pitná voda, řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Lidé mají případné dary směřovat na federaci potravinových bank.

Jejich pracovníci se přesouvají do shromažďovacích center, už v neděli bude fungovat nepřetržitá služba a je nastavený komunikační kanál k Hasičskému záchrannému sboru. Ten bude dary přebírat a převážet potřebnou vodu na severní Moravu.

Komise upozornila na zákonnou vymahatelnost nařízené evakuace na základě pokynů povodňových orgánů a složek Integrovaného záchranného systému. Vyzvala občany, aby při plánování cest sledovali aktuální informace o provozu na železnici, silnicích a dálnicích. Při jízdě vlastním automobilem mají dbát zvýšené opatrnosti, případně ji odložit.

Komise také doporučuje nadále nevstupovat do parků a lesů, protože podloží je velmi podmáčené a jakýkoli poryv větru může způsobovat pády stromů.