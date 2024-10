Beznaděj v Zátoru. Lidé mohou po povodních přijít o pozemky, ty od státu jsou dle starostky nepoužitelné

Obce i stát hledají nové pozemky v povodněmi postižených oblastech. Rodiny, kterým domy vzala voda, si většinou nebudou moct postavit nové na stejném místě. Lokality mimo záplavová území ale často nejsou pro bydlení ani vhodné, ani připravené. V Zátoru na Bruntálsku už vědí, že se jejich obec úplně změní. Jen doufají, že to nebude k horšímu. Reportáž Zátor 15:13 21. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Následky povodní v Zátoru | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Beznaděj,“ shrnuje Eliška Kubešová pro Radiožurnál situaci své rodiny. „Plánovala jsem nový dům, naproti rodičům, protože jsem samoživitelka, tak ať pomůžou hlídat vnuka,“ vysvětluje.

Dům jejích rodičů Magdy a Pavla poničila voda tak, že nevědí, jestli ho mají spravovat nebo bude muset jít k zemi. Připravený modulový dům si teď Eliška postavit nemůže. „V Zátoru je na stavění domů stopka. Dům stojí, dovezli by ho a postavili. Peníze na nový pozemek nejsou. A neumím si představit, že bych žila jinde,“ přibližuje.

Eliška se zrovna rozhlíží kolem pozemku u řeky, kde chtěla žít. „Tam naproti není malý domeček. Odsud byl vidět také most, ten už tam taky není. Teď je to taková měsíční pláň,“ shrnuje.

Obec má podle nezávislé starostky Salome Sýkorové připravený jeden pozemek na kopci, kde by mohly vyrůst nové domy.

„Na tu úplně horní část obce nikdo nechce, zatím. Ale pokud by tam chtěl stavět dům, je to půl hektaru, tak kdyby tam stály čtyři, tak by mohl mít každý pěknou zahrádku,“ popisuje.

„Nálady se točí. Někteří chtějí stavět a vím, že asi stavět nebudou. Druzí vědí, že stavět nebudou, ale chtějí zůstat dole, ale nevědí, jak to mají udělat. Situace je taková, že lidé ještě nevědíí, co,“ přibližuje starostka atmosféru v obci.

Pozemky od státu jsou podle starostky nepoužitelné. Jeden je za prasečákem, druhý hned u nádraží a třetí - louka bez sítí. V obci sílí obavy, aby lidé neodešli úplně jinam.