Může se stát, že v obci budou místo tří volebních místností jen dvě, říká ředitel odboru voleb

Někteří lidé budou muset zamířit do stanu místo volební místnosti, říká ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec. Jaká další opatření muselo ministerstvo vnitra přijmout, aby čeští občané mohli volit v krajských volbách i navzdory povodním? „Tam, kde se během dnešního rána objeví potřeba, jsme schopni vyslat starostům náhradníky do komisí, abychom snížili potřebu personálního zajištění," vysvětluje Jirovec. Rozhovor Praha 15:22 19. září 2024

Pane řediteli, co je z vašeho pohledu největší problém při zajištění těchto voleb? Samozřejmě hlavním problémem jsou povodně, které zasáhly Českou republiku. My jsme museli na tuto situaci reagovat i v rámci volební agendy.

Jako státní úřady a volební orgány nemůžeme brát ohled na to, zda mají voliči náladu jít k volbám, či nikoliv, musíme plnit úkony podle zákona, který je platný a účinný, a termín voleb je vyhlášen.

Naší elementární snahou je nyní ve spolupráci s volebními orgány v terénu poskytnout podporu zejména v těch několika desítkách obcí, kde je to složité.

Chceme zajistit, aby voliči, i když třeba bez nálady, měli možnost navštívit volební místnost a vhodit své hlasovací lístky do volební schránky. Na tom pracujeme intenzivně ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem, policií, energetiky a krajskými úředníky.

Komunikace probíhá na denní bázi, od pondělka velmi intenzivně mapujeme terén. Například jsem byl v kontaktu s paní místostarostkou z Bělé, která poptávala mobilní telefony, a ministerstvo vnitra jí je tam dneska veze.

Snažíme se pomoci i na mikromanagementové úrovni, protože chápeme, že je to další starost vedle mnoha jiných, které musí dnes řešit.

Mluvili jsme také před pár minutami se starostou Krnova Tomášem Radilem, ze strany Krnovští patrioti, který říkal, že pokud jim někdo nabízí pomoc, je to kraj, a že od vás jako ministerstva vnitra zatím nic moc neslyšel.

To může být tím, že my to koordinujeme prostřednictvím krajského úřadu. Krajské úřady Olomouckého a Moravskoslezského kraje jsou naše spojky do území, se kterými to řešíme.

Takto je nastavena i organizace například Hasičského záchranného sbor,u který má také krajská ředitelství. My na podobné bázi komunikujeme s kraji, protože ministerstvo vnitra nemůže komunikovat se stovkami obcí přímo.

Proto to řešíme přes krajské úřady, které jsou součástí našeho denního setkávání a sbíráme od nich informace. Starosta Krnova potvrdil to, co věřím, že funguje, že komunikace probíhá přes krajský úřad.

Volby v povodněmi zasažených oblastech vzbuzují řadu otázek.



Přinášíme odpovědi na ty nejčastější z nich.



⬇️⬇️⬇️#spolecnetozvladneme pic.twitter.com/LqAEooz6J4 — Ministerstvo vnitra (@vnitro) September 19, 2024

Bude dostatek volebních místností i v těch nejpostiženějších obcích? Nemáte obavy, že by tam nebylo kde odvolit?

Určitě se může stát, že někteří voliči nebudou moci jít do volební místnosti, na kterou jsou zvyklí, a že z důvodu následků povodní dojde ke změně umístění volební místnosti.

To se určitě stane. Přijali jsme opatření a metodické pokyny, které se dostaly ke starostům prostřednictvím krajských úřadů a jsou zveřejněny i na internetu. Museli jsme přistoupit k možnostem, aby obce měly možnost redukovat počet volebních místností, protože by byly nedostupné.

Takže se může stát, že v obci budou místo tří volebních místností jen dvě, ale občané budou mít možnost dojít do svých okrsků, i když třeba v jiné budově nebo to bude například provizorní stan.

Bude dostatečný počet členů volebních komisí?

To je druhá oblast, kromě technického zajištění volební místnosti, kde se musíme zaměřit na personální kapacity. Je jasné, že situace, která byla před 14 dny, kdy skládali členové komisí slib, tak řada z nich bude mít jiné starosti a nebudou mít ochotu přijít do volební komise.

Na úrovni kraje i centrální úrovni se proto vytvářejí, řekněme, zásoby dobrovolníků z různých oblastí veřejné správy, od státních úřadů až po oslovené ředitelů škol nebo dobrovolných hasičů.

Tam, kde se během dnešního rána objeví potřeba, jsme schopni buď na úrovni krajského úřadu, nebo i centrálně vyslat starostům náhradníky do komisí. Abychom snížili potřebu personálního zajištění, navrhli jsme některá opatření, například sloučení více okrsků pod jednu komisi. Tím se sníží personální tlak na zajištění voleb.