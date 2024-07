Práce od čtrnácti pomůže rodinným firmám i dětem, říká šéfka Asociace malých a středních podniků

Na brigády by mohly začít chodit už i čtrnáctiletí a patnáctiletí, kteří ještě neukončili základní školu. Počítá s tím tzv. flexibilní novela zákoníku práce, kterou chce ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka vládě předložit do konce srpna. „Děti se tím mohou naučit nové věci a zodpovědnosti,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál výkonná ředitelka Asociace malých a středních podniků Eva Svobodová. Rozhovor Praha 18:01 21. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo práce a sociálních věcí chce umožnit pracovat na brigádách už čtrnáctiletým (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Podle návrhu by mladiství od čtrnácti let mohli dělat určité lehké práce v době hlavních letních prázdnin maximálně sedm hodin denně 35 hodin v týdnu a minimální mzdu by měly stanovenou na 112 korun 50 haléřů, což je současná minimální mzda. Vy jste k tomu měli nějaké připomínky?

My jsme za Asociaci malých a středních podniků rozhodně pro.

Setkáváme se s řadou třeba rodinných firem, které by rády daly možnost se svým potomkům, možná budoucím nástupníků té rodinné firmy, na určité drobné práce v té konkrétní firmě.

Určitě posunutí věkové hranice na 14 let vítáme a rozhodně v tom nevidíme dětskou práci. Protože ten návrh, který prezentovalo ministerstvo práce a sociálních věcí, přesně vymezuje, že musí jít o lehké práce. To znamená třeba pomocná síla v pohostinství nebo administrativní práce, doručování pošty, prodej vstupenek nebo něco takového.

A vždy by to muselo být se souhlasem rodičů a v období hlavních letních prázdnin, takže by to nemělo narušit výuku nebo výsledky ve škole.

Učení zodpovědnosti

Takže nemáte obavy z toho, že by hrozilo, že by někteří rodiče mohli nutit svoje děti k práci?

Určitě ne. Slyšíme z mnoha firem, které nabírají brigádníky v této době děti od 15 let, jak povoluje zákon, že řada dětí nemá základní pracovní návyky. Tady je mohou získat.

To znamená, že si uvědomí, co je dochvilnost, spolehlivost, zodpovědnost, protože víme, že třeba ve škole dostanou úkol, který mají odevzdat například do pátého října, ale oni ho přinesou šestého října ráno a podle nich je to v pořádku. Takže musí vědět, že kolektiv nějak pracuje a že výsledky jejich práce jsou důležité pro kolegy, které na ně navazují.

Určitě je tedy celá řada dovedností, které na brigádě můžou získat. Ať už je to třeba komunikace s kolegy nebo se zákazníky. Ne všichni mladí umí komunikovat face to face, protože jsou zvyklí komunikovat na sociálních sítích. Ale je s tím spojená celá řada dalších vlastností, zkušenosti a dovedností, které určitě mohou zhodnotit v budoucím životě.

Svaz průmyslu a dopravy mimo jiné namítal, že zaměstnávání čtrnáctiletých zvýší administrativní náklady kvůli posuzování lehkých prací, komunikaci se zákonným zástupcem mladistvých brigádníků a hlavně kvůli vykazování zkrácené pracovní doby. Toho vy se nebojíte?

Tak to samozřejmě je jedna z negativních věcí, která která to teda provází.

Ale musíme si ještě říci, že skutečně toto není v platnosti, že to teprve bude předložena do vlády a do Poslanecké sněmovny a mělo by to začít platit od prvního ledna 2025. Takže věříme, že ten návrh dozná určitých změn, protože ta administrativa je opravdu takto enormní.

Zaznamenali jste, že čtrnáctiletí mají o brigády zájem? Ptají se vás na to?

Zrovna minulý týden k nám na asociaci volal jeden ze členů. Byl to pán, který má rodinnou firmu a vlastní restauraci. A ptal se na zaměstnání svých vnuků. Říkal, že mám vnuky, které by rády zaměstnal a bude jim čtrnáct v prosinci. Takže bohužel svoje vnuky oficiálně zaměstnat nemůže, ačkoli by to tak rád udělal a oni zájem mají.

Věřím, že právě zejména rodinné firmy k tomu potomky skutečně vedou. Protože cílem je zjistit jejich dovednosti a co je vlastně baví, protože řadu věcí se ve škole nemají šanci naučit nebo je poznat.

Ať už se to týká třeba drobných řemeslných prací nebo práce v kuchyni, takže to je určitě také může nasměrovat pro volbu dalšího povolání a případně převzetí té rodinné firmy. To je velké téma v dnešní době.