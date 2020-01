Čižinský manažersky selhal, řízení radnice bylo katastrofální, tvrdí nový starosta Prahy 1 Hejma

„Personální situace, atmosféra a způsob řízení radnice byly v katastrofálním stavu,“ kritizuje Hejma svého předchůdce ve funkci Pavla Čižinského (Praha Sobě). Toho v otevřeném dopise kritizovali i Piráti, podle Čižinského si ale tyto připomínky vyjasnili.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Hejma vysvětluje, že z radnice kvůli „velmi špatné atmosféře“ začali odcházet dlouholetí úředníci, a dodává, že na úřadě „existovala paralelní struktura takzvaných poradců, kteří byli kamarády tehdejších radních a zasahovali do řízení úřadu.“

„Panovala atmosféra nedůvěry a strachu. Ti lidé za námi chodili s tím, že v takové atmosféře nechtějí pracovat, a hrozilo to odchodem dalších dobrých lidí,“ uvádí Hejma s tím, že odešlo přes 60 úředníků.

„Praha 1 Sobě vznikla těsně před volbami a vyhrála na vlně petiční akce Jana Čižinského (bratra Pavla Čižinského), mnoho lidí si myslelo, že za starostu volí jeho,“ říká Hejma.

Zastupitelé jsou bezúhonní

Novou koalici tvoří šest subjektů, sdružení „My, co tady žijeme“ – tedy STAN, Iniciativu občanů a lidovce – doplní TOP 09, ODS a ANO. V 25 členném zastupitelstvu budou mít dohromady 13 zastupitelů.

Podpořme používání hromadné dopravy. Jinak auta ucpou Prahu, obhajuje uzavírku nábřeží Čižinský Číst článek

Po volbách v roce 2018 přitom Hejma koalici s ODS a TOP 09 odmítl, a to včetně nabízené funkce starosty, kterou ostatně zastával už v letech 2006–09 (ještě jako člen ODS). Co se změnilo?

„Úřad se konsolidoval a odešli lidé, na kterých jsme se v tehdejší koalici domluvili, že by neměli dále pokračovat. V klubu TOP 09 jsou dnes bezúhonné a prověřené osoby,“ odpovídá Hejma a poukazuje na odchod někdejšího kontroverzního starosty Oldřicha Lomeckého z TOP 09 i ze zastupitelstva.

V zastupitelském klubu TOP 09 ovšem stále zůstávají dva trestně stíhaní politici. Podle Hejmy ale bylo obvinění sděleno celkem 36 zastupitelům (ve dvou volebních obdobích), a to jen kvůli tomu, jak hlasovali. V kauze jde o údajné rozprodávání městských bytů pod cenou. Podle policie měla vzniknout škoda ve výši 41 milionů korun.

S magistrátem jsme ve shodě

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ještě před nástupem nové koalice vyjádřil obavu o už zahájené projekty, jako je tramvajová trať na Václavském náměstí, opatření v oblasti regulace turismu, Airbnb nebo rušení nočního klidu.

VIDEO: Praha 1 má po mnohahodinovém jednání novou koalici i starostu. Čižinského vystřídal Hejma Číst článek

„Byl bych opravdu nerad, kdyby se na radnici Prahy 1 vrátily staré zkorumpované pořádky,“ prohlásil Hřib.

„Mě tohle vyjádření velmi mrzí, je to falešná a poplašná zpráva. S panem primátorem jsme minulý týden osobně jednali, řekl jsem mu, že se nemusí obávat. Ujistil jsem ho, že zachováme kontinuitu spolupráce s hlavním městem,“ reaguje Hejma.

Projekt tramvaje v horní části Václavského náměstí je prý prioritou nové radnice, stejně jako nulová tolerance vůči hazardu, vyhláška o regulaci buskingu i krátkodobého ubytování. „Jsme naprosto ve shodě,“ ubezpečuje.

Developer starostou?

Podle obchodního rejstříku Hejma figuruje v celkem 10 firmách. Jak to lze stíhat s funkcí starosty? „V politice jsem jako zástupce podnikatelů, první firmu jsem založil ve 22 letech. Jsem vlastníkem těchto firem, ale je v nich management, který se o ně musí postarat,“ reaguje.

Hejma je mimo jiné předsedou představenstva Multiprojekt Group, což je developerská holdingová společnost, která podniká v Praze nebo ve Špindlerově mlýně. Není to střet zájmů?

„Určitě ne, tuto firmu jsem vlastnil, když jsem byl starostou před 12 lety, není to nic nového. Nebudu moci tyto firmy aktivně řídit, protože se musím starat o městskou část,“ uzavírá s tím, že své firmy neprodá a bude dbát na to, aby se do střetu zájmů nedostal.

Poslechněte si celé Interview Plus Michaela Rozsypala.