Počasí v Česku se začátkem nového roku změní. Dorazí studená fronta, bude sněžit

Začátkem nového roku se počasí v Česku výrazně změní. Ve čtvrtek dorazí studená fronta, která ukončí inverzi panující v posledních dnech. V druhé polovině týdne se ochladí i tam, kde dosud panovaly poměrně vysoké teploty. Víkendové teploty na celém území ani přes den často nepřekročí nulu a sněžit má i v nížinách. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové nevylučují, že chladné počasí vydrží delší dobu. Předpověď počasí Praha 14:36 30. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Inverzi na začátku nového roku vystřídá ochlazení. Sněžit má i v nížinách (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Krátce po Novém roce, už ve čtvrtek 2. ledna, nás čeká výrazné ochlazení a s nemalou pravděpodobností nebude jen přechodné. Charakter počasí se výrazně změní a od inverze se přesuneme k čerstvějšímu severozápadnímu proudění,“ uvedli meteorologové na facebooku.

„Teploty přes den budou postupně jen kolem nuly nebo i pod nulou v závislosti na tom, jak chladný vzduch se k nám dostane,“ dodali.

Jeden z paradoxů tohoto ochlazení podle nich bude i to, že nad Českem se sice bude nacházet ve vyšších hladinách mnohem chladnější vzduch, na některých místech ale i tak nemusí být taková zima jako v mrznoucích mlhách posledních dní. Třeba na severu Čech teploty nepřesáhly odpoledne ani minus dva stupně.

Námraza a náledí

V první polovině tohoto týdne ještě vydrží inverzní charakter počasí. V noci a ráno se budou dál na mnoha místech tvořit mrznoucí mlhy, které se ojediněle udrží po celý den. Námraza a náledí na silnicích může hlavně ráno komplikovat dopravu. V místech, kde zůstane mlha, bude panovat celodenní mráz.

Naproti tomu při slunečném počasí ve Slezsku nebo v Pošumaví může být až osm stupňů nad nulou, na horách v polohách kolem 1000 metrů nad mořem kolem plus pěti stupňů.

30.12.2024 v 10:18 vystraha CHMU: Naledi. Od 30.12. 18:00 do 31.12. 09:00. CZ. Vice na https://t.co/7Dw6hC7ZUL pic.twitter.com/Ao3QQOUcbK — Český hydrometeorologický ústav_VYSTRAHY (@vystrahy) December 30, 2024

Podobné počasí vydrží i v úterý na silvestra a ve středu na Nový rok. Zlomovým dnem bude čtvrtek, kdy přes Česko přejde k východu studená fronta, která inverzní charakter počasí ukončí. Postupně i od nižších poloh začne sněžit.

„Do míst, kde se přes den nedržela mlha, přinese fronta citelné ochlazení a občasné sněžení se bude vyskytovat i v nížinách,“ napsali meteorologové na sociální síti X.

Pod bodem mrazu

Maximální denní teploty se od pátku často nedostanou přes bod mrazu. Na první lednový víkend zatím počítá předpověď s oblačnou až zataženou oblohou, přechodně se vyjasní, na většině území bude sněžit. Nejnižší noční teploty klesnou při sněhové pokrývce a zmenšené oblačnosti až k minus devíti stupňům, přes den bude od minus čtyř do plus jednoho stupně Celsia.

Zatím to vypadá, že nízké teploty potrvají minimálně do začátku příštího týdne. „Sever Atlantiku by měla blokovat rozsáhlá oblast vysokého tlaku a po její přední straně k nám bude proudit arktický vzduch. Není vyloučeno, že velmi chladné počasí vydrží i déle,“ konstatovali pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu.