Na horách padaly kvůli inverzi teplotní rekordy. Místy bylo až 13 stupňů Celsia

Na horách v Česku bylo v sobotu až 13,4 stupně Celsia nad nulou, místy tak padly teplotní rekordy. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) uvedl na síti X, že zaznamenal rekord na šesti ze zhruba 170 meteorologických stanic měřících déle než 30 let. Také v pátek teploty překonaly rekordy na některých výše položených stanicích. Praha 18:48 28. prosince 2024

„I dnešek přináší v důsledku výrazné teplotní inverze velké rozdíly v teplotách. Zatímco v severní polovině Čech se stále udržují na mnoha místech mrznoucí mlhy a teploty se pohybují nejčastěji mezi minus dvěma až minus třemi stupni, na horách teploty dosáhly až 13 stupňů,“ oznámili meteorologové. Dobrou zprávou pro lyžaře ale podle ČHMÚ je, že díky velmi suchému vzduchu sníh na horách navzdory vysokým teplotám výrazně neodtává.

Nejvyšší teplotu ústav v sobotu zaznamenal na nejvyšším vrcholu Krušných hor, Klínovci, a to 13,4 stupně. Stanice na Klínovci ale měří jen 24 let. Ze stanic měřících 30 a více let zachytila rekord třeba Lysá hora, kde v sobotu bylo 12,6 stupně. Teplota tam přesáhla nejen předchozí rekord pro 28. prosinec z roku 1998, ale i přes 70 let staré maximum za celý prosinec. Původní rekord pro tento měsíc činil rovných 12 stupňů a pocházel ze 4. prosince 1953.

Teplota 12,6 stupně byla také na Měděnci v Ústeckém kraji, kde padl rekord pro 28. prosinec z roku 1975. Rekordní teplo bylo také třeba se 12,2 stupně v Nové Vsi v Horách na Mostecku.

Pro celé Česko předpovídá ČHMÚ v nejbližších dnech přes den teploty až sedm stupňů nad nulou, ale podobně jako v pátek a sobotu se mohou vyskytnout výrazné teplotní výkyvy. Například při zatažené obloze či mlze může být teplota jen kolem nuly a může se tvořit náledí.