Přehled tisku: byty za milion, ochranná známka na reklamní popěvek a špinavé výfuky

Česká města musejí snížit emise z výfuků. Tématu se věnují Lidové noviny. Mezi několika tisíci přihláškami na zápis ochranné známky se letos v Česku objevily první žádosti o registraci nových, neobvyklých typů - například zvukových nebo pohybových. Píše o tom deník E15. Čím dál tím víc lidí mění své profese a školí se na IT specialisty. Všímají si toho Hospodářské noviny. Více najdete v přehledu tisku Radiožurnálu. Praha 6:44 14. srpna 2019

Lidové noviny

Česká města musejí snížit emise z výfuků. Tématu se věnují Lidové noviny. Už minulý rok dostala Česká republika výstrahu od Evropské komise, aby zmenšilo koncentrace oxidu uhličitého a prachu ve vzduch. Do příštího roku proto musí situaci napravit, jinak hrozí až milionové sankce.

Vzduch v Česku znečišťují hlavně lokální topeniště, průmysl a doprava. Do prvních dvou původců emisí už stát i soukromníci investovali miliardy na zlepšení. Právě doprava ale nejvíce znečišťuje velká města. Ta pak trpí nadměrnými koncentracemi oxidu uhličitého, který způsobuje kyselé deště nebo třeba plicní choroby. Nejhorší situace je podle novin v Praze a Brně. Problém se znečištěným ovzduším mají i Ostrava, Ústí nad Labem, Zlín nebo Olomouc.

E15

Mezi několika tisíci přihláškami na zápis ochranné známky se letos v Česku objevily první žádosti o registraci nových, neobvyklých typů - například zvukových nebo pohybových. Píše o tom deník E15. Je to možné díky novele zákona, která začala platit v lednu.

Do loňska směly české firmy žádat jen o známky, které bylo možné graficky znázornit. Šlo například o loga nebo slova. Nový zákon ale umožňuje podobně jako v dalších zemích Evropské unie, také zápis zvukových, multimediálních, pohybových nebo holografických známek. Podle deníku E15 jich ale zatím není příliš mnoho. Třeba úvěrová platforma Zonky ze skupiny PPF požádala o zápis zvukové známky. Ochránit chce typický popěvek, který znají lidé z televizních reklam na tuto službu.

Mf Dnes

Dovolených na poslední chvíli je pořád dost, informuje Mf Dnes. Poplašné předpovědi cestovních kanceláří o nedostatku last minute dovolených kvůli výpadku letounů Boeing 737 MAX se nenaplnily. Kdo proto poslechl varování cestovních kanceláří a prázdninový zájezd k moři koupil s předstihem, utratil o několik tisíc korun víc.

Třeba týdenní letecký zájezd na řecký ostrov Korfu all inclusive teď stojí zhruba 18 tisíc korun. Tentýž zájezd nabízela stejná cestovní kancelář jen o pár měsíců dřív o sedm tisíc dráž.

Cestovní kanceláře se dokonce chlubí rekordními prodeji. Třeba společnost Exim tours prodala v červenci podle jejího mluvčího Petra Kostky o 15 procent víc zájezdů než v loňském roce. Klienti mají prý největší zájem o Turecko, Egypt, řecké ostrovy nebo Itálii. Celkově se zatím letos prodalo podle ředitelky portálu dovolená.cz Evy Sedlmajerové o desetinu zájezdů na poslední chvíli víc než loni. Vzrostla taky jejich průměrná cena, a to o 500 až 1000 korun.

Hospodářské noviny

Čím dál tím víc lidí mění své profese a školí se na IT specialisty. Všímají si toho Hospodářské noviny. Počítačovým firmám totiž chybí tisíce zaměstnanců. Najímají si proto rekvalifikované „ajťáky“, aby je vychovali na náročnější pozice. Tam jsou pak i vyšší platy.

Hospodářské noviny totiž zjistily, že po určité době strávené v IT si člověk vydělá víc peněz než ve své původní profesi. O práci v tomto oboru má zájem i hodně žen. Podle šéfky organizace Czechitas Dity Přikrylové, která se zaměřuje na IT školení žen, se loni do kurzu přihlásilo šest tisíc uchazeček. Z kapacitních důvodů ale mohli přijmout jen necelé čtyři tisíce. Kurzy stojí od patnácti do sta tisíc korun a zájemci si je musí platit sami. Podle aktuálního odhadu personální agentury Grafton, chybí v Česku 30 tisíc IT odborníků.

Právo

Na pořízení bytu pro rodinu už člověku skoro nikde nestačí ani milion korun. O tom je článek deníku Právo. Byty jsou drahé i v místech, kde není moc práce a veřejná doprava tam jezdí velmi málo.

Slušný byt o rozloze 60 metrů čtverečních stojí minimálně milion a půl. Stejně nebo velmi podobně stojí byty už i v Jihlavě nebo Pardubicích. Právo informuje, že pokud chce člověk koupit o něco levněji, je zase nemovitost v horším stavu, takže peníze stejně vydá na rekonstrukci. Ta vyjde minimálně na 400 tisíc korun. Jakmile je v místě víc pracovních příležitostí a další služby, ceny srovnatelných bytů poskočí klidně o milion.