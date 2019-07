Přehled tisku: dopady veganství, chátrající památky v Praze a ztráty Českých drah u dálkových vlaků

Pondělní tisk se zabývá například výhodami a nevýhodami veganství. Píšou o tom Lidové noviny. Regionální Deník upozorňuje, že České dráhy mají vyšší ztráty na provozu dálkových vlaků i přes to, že dostávají kompenzace za nařízené slevy na jízdné. A česká chemička získala podle Deníku N milionový grant a odjíždí do USA zkoumat toxický lék, který může aktivovat pomocí světla v postiženém místě. Více v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:00 15. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Českým drahám loni vzrostly ztráty na provoz dálkových vlaků. (ilustrační foto) | Foto: České dráhy

Lidové noviny

Vědci chtějí prozkoumat dopady veganské stravy na lidské zdraví. Letos proto založili mezinárodní síť vědeckých pracovišť pro studium rostlinných diet. Její součástí je i pracoviště v Česku, píší Lidové noviny.

Veganství je založené na odmítání živočišných produktů včetně medu. Na jednu stranu je tato rostlinná strava zdraví prospěšná, tvrdí deník. Vegani mají totiž nižší riziko cukrovky druhého typu, nejsou tolik obézní a s menší pravděpodobností se u nich rozvinou některé nádory. Na druhou stranu jim ale chybí vitamin B12 - ten by tedy měli užívat jako potravinový doplněk. Problém může zároveň nastat, když se vegansky stravuje těhotná žena - vitamin může pak chybět i jejímu dítěti.

E15

Praha se potýká s chátrajícími památkově chráněnými budovami. Věnuje se tomu deník E15. Opuštěných a polorozbořených jich v hlavním městě je celkem 69 - je to například nádraží Vyšehrad, Palác Svět nebo vily na Letné. Majiteli domů pocházejí většinou ze zahraničí. Soukromí majitelé ze zahraničí často neskrývají to, že by budovy nejraději zbourali a na jejich místě postavili novostavby. Takto se málem zničila třeba rondo-kubistická vila Na Šafránce na Vinohradech.

Regionální Deník

Českým drahám podle regionálního Deníku loni vzrostly ztráty na provoz dálkových vlaků. Ztráty má dopravce i přes to, že dostává sta miliony korun jako kompenzace za nařízené slevy na jízdné. Poprvé se překonala hranice 300 korun ztráty za jeden kilometr jízdy rychlíku.

Celková ztráta je za loňský rok přes 4 miliardy korun. Průměrná ztráta na každý ujetý kilometr dálkového vlaku stoupla loni ze zhruba 125 korun na 128. Nejvíc peněz šlo na Západní expresy a rychlíky do Klatov - skoro 400 milionů korun, všímá si Deník.

Hospodářské noviny

Státní pozemkový úřad bude vykupovat půdu za tržní ceny. To je téma pondělních Hospodářských novin. Určuje to novela zákona, která má zlepšit konkurenceschopnost pozemkových úřadů. Ceny pozemků totiž za posledních deset let vzrostly na víc než dvojnásobek. Metr čtvereční teď v průměru stojí 24 korun. Úřední cena, za kterou půdu vykupuje Státní pozemkový úřad, je ale mnohem nižší.

Deník N

Mladá česká chemička získala milionový grant a odjíždí s ním pracovat do Spojených států na Kolumbijskou univerzitu. Eva Bednářová chce aktivovat toxický lék až v místě rakovinového bujení. Pomoci by jí k tomu mělo světlo, píše Deník N. Látka camptothecin podle novin umí zničit nádorové buňky. Zároveň je ale velice toxická pro ty ostatní zdravé. Eva Bednářová chce proto léčivo dostat přímo do středu postiženého místa a tam ho aktivovat pomocí světla. To by mělo spustit chemickou reakci, které by z camptothecinu vyrobilo účinnou látku.

Právo

Boj státu s takzvanými kšeftaři s chudobou přinesl zatím jen částečný úspěch. Zabývá se tím deník Právo. Na jednu stranu se dokázala ušetřit miliarda korun ročně v doplatku na bydlení. Terénní pracovníci ale upozorňují, že obchodníci s chudobou z cen na ubytování v ghettech neslevili.

Doplatek na bydlení stále dostává 35 tisíc domácností - z toho 15 tisíc jsou rodiny s dětmi, upozorňuje Právo. Náklady na doplatek na bydlení se zmenšily z víc jak 3 miliard korun v roce 2014 na loňské necelé dvě miliardy. Kšeftaři s chudobou ale dál chtějí v chudších oblastech měsíčně 10 tisíc korun za místnost s několika obyvateli. Nejvíc se doplatky na bydlení proplácejí v Moravskoslezském kraji - tady to loni stát vyšlo na půl miliardy korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje současný systém doplatků zrušit a vymyslet jinou podporu.