Přijmout euro chce polovina voličů Spolu a STAN, opozice je jasně proti. Výjimkou jsou Piráti

Češi společnou evropskou měnu dál nechtějí. Podle průzkumu NMS Market Research pro iROZHLAS.cz se proti přijetí eura staví 72 procent Čechů a jen čtvrtina by jej za svou měnu chtěla. Mezi voliči jednotlivých stran jsou největšími zastánci Piráti, zbytek opozice je ale jednoznačně proti. Podporovatelé vládních stran koalice Spolu a STAN jsou rozděleni napůl. Většina odpůrců navíc uvádí, že jde o důležité téma, podle kterého se budou rozhodovat. průzkum Praha 5:00 27. února 2025

Z průzkumu vychází, že jediná strana, jejíž voliči jsou přesvědčivě pro jednotnou evropskou měnu, jsou Piráti. Přijetí eura by chtělo 65 procent jejich voličů, zatímco s českou korunou by si vystačilo 33 procent jejich podporovatelů.

„Jedině voliči Pirátů jsou výrazně pro euro, avšak podle posledního volebního modelu tato strana nemusí mít v Poslanecké sněmovně vůbec zastoupení,“ připomíná politická analytička NMS Tereza Friedrichová únorový model agentury, kde vyšla podpora Pirátů na úrovni 4,8 procenta.

Voliči vládních stran Spolu a STAN jsou v otázce přijetí eura rozděleni přibližně napůl. Zatímco u Spolu odpovědělo kladně 48 procent jejich podporovatelů a 49 negativně, u Starostů si přijetí eura přeje těsná většina 52 procent a proti 47.

U opozičních stran – ať už sněmovní ANO a SPD, tak i mimoparlamentní Motoristé sobě a Stačilo! – jednoznačně převažuje odmítavý postoj. U ANO je proti euru 86 procent voličů, u SPD 91 procent, u Motoristů 90 procent a u Stačilo dokonce 94 procent.

Jste pro přijetí eura v ČR? Ano Ne Nevím, nemám na to názor ANO 9 % 86 % 4 % Spolu 48 % 49 % 4 % STAN 52 % 47 % 2 % SPD 10 % 91 % 0 % Piráti 65 % 33 % 2 % Stačilo! 6 % 94 % 0 % Motoristé 10 % 90 % 0 % celkem 23 % 72 % 4 %

Rozdělené Spolu

„Voliči STAN i Spolu jsou v otázce eura rozděleni přibližně napůl, ani jedna ze stran tak nemá důvod mít přijetí eura jako jednu ze svých priorit,“ říká Friedrichová.

Zejména Starostové přitom o přijetí eura dlouhodobě usilují. Loni se nadvakrát snažili prosadit obsazení postu národního koordinátora pro euro. Zkraje roku to nejprve vyvolalo koaliční roztržku a dohadovací řízení, v listopadu se pak možné kroky směřující k přijetí jednotné evropské měny vrátily a hlasování ministrů dopadlo těsně.

Proti se postavilo šest členů kabinetu z ODS, pro hlasovali Starostové, TOP 09 a Jan Lipavský. Nakonec rozhodli lidovečtí ministři, kteří se zdrželi.

„Celá debata byla výrazně vstřícnější a pozitivnější. Nikdo se už nebil v prsa nebo netloukl do stolu s tím, že euro nikdy, že bychom tím ohrozili národní suverenitu. Shodli jsme se na tom, že je potřeba debatu o euru dál vést, což je po dvaceti letech mlčení skvělé. Je to jasný posun,“ komentoval to ve Dvaceti minutách Radiožurnálu ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).

Toto hlasování naznačilo, jaký mají jednotlivé vládní strany k přijetí eura vztah. Převážně proti zůstává ODS, nejvíce pro jsou Starostové a TOP 09, zatímco KDU-ČSL má euro ve svém dlouhodobém programu, příliš jej však neakcentuje.

Aktuálně ve Spolu kromě debatování o místech na kandidátkách do sněmovních voleb probíhá i cizelování programu. TOP 09 by do něj závazek přijmout euro ráda prosadila a celý proces stihla do roku 2030.

ODS ale v této otázce není jednotná a dosud spíše přijetí eura odmítala, pro lidovce zase nejde o jednu z priorit. S největší pravděpodobností tak v programu Spolu nebude jasné přihlášení se k přijetí jednotné měny.

Z detailnějších odpovědí je přitom vidět, že nejvíce zapálených příznivců pro přijetí eura je právě u voličů koalice Spolu. „Určitě ano“ odpověděl každý čtvrtý podporovatel Spolu, což je více i než u jinak nejvíce eurooptimistických Pirátů. Ti zase vedou u odpovědi „spíše ano“.

Jste pro přijetí eura v čr? Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím, nemám na to názor ANO 3 % 6 % 20 % 66 % 4 % Spolu 26 % 22 % 24 % 25 % 4 % STAN 19 % 33 % 27 % 20 % 2 % SPD 2 % 8 % 14 % 77 % 0 % Piráti 24 % 41 % 9 % 24 % 2 % Stačilo! 6 % 0 % 14 % 80 % 0 % Motoristé 1 % 9 % 29 % 61 % 0 % celkem 8 % 15 % 21 % 51 % 4 %

Negativní volební téma

Z průzkumu NMS zároveň vyplývá, že pro odpůrce eura je tato otázka při rozhodování, koho volit, důležitější než pro příznivce.

„Euro se stalo symbolem evropské integrace, která nyní prochází složitým obdobím. Je proto pravděpodobné, že otázka nepřijetí eura se stane jedním z klíčových témat předvolební debaty,“ domnívá se analytička NMS Friedrichová.

Jak důležitý bude postoj strany k přijetí eura při vašem rozhodování ve volbách? Důležitý Nedůležitý Nevím, nemám na to názor ANO 75 % 19 % 7 % Spolu 60 % 39 % 1 % STAN 55 % 42 % 4 % SPD 83 % 16 % 1 % Piráti 68 % 32 % 0 % Stačilo! 86 % 10 % 4 % Motoristé 77 % 22 % 0 %

A zároveň sondáž potvrzuje dřívější zjištění jiných výzkumných agentur, že v české populaci jednoznačně převažuje skepse k případnému přijetí společné evropské měny.

„Vypadá to, že přijetí eura je v České republice na nějakou dobu vyloučeno. Podle průzkumu je 72 procent obyvatel proti zavedení eura,“ dodává Friedrichová z NMS.

Určitě by euro chtělo přijmout jen osm procent Čechů, „spíše ano“ odpovědělo dalších 15 procent, zatímco „spíše ne“ 21 procent, a „určitě ne“ dokonce 51 procent.