Debata o euru ožívá. ‚V krizi může být společná měna bezpečným přístavem,‘ soudí ekonom Lacina

Investoři si vybírají země, kde se platí eurem. Právě to by mohl být jeden z argumentů, proč by se debata o přijetí společné evropské měny mohla v Česku před letošními volbami do Poslanecké sněmovny znovu oživit. „Nejčastější argument proti společné měně je růst cenové hladiny. Ale to po inflační periodě, kterou jsme si zažili s českou korunou, už neplatí,“ srovnává pro Český rozhlas Plus ekonom Lubor Lacina z Mendelovy univerzity.

