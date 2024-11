Problém, který ještě zhorší příchod lidí kvůli dostavbě Dukovan. Třebíčsko řeší nedostatek lékařů

Do deseti let přibude na Třebíčsku skoro deset tisíc lidí. V souvislosti s výstavbou pátého bloku jaderné elektrárny v Dukovanech takový počat příchozích odhaduje nová socioekonomická studie dopadu výstavby na region. Noví obyvatelé budou potřebovat nejenom na tři tisíce bytů a rodinných domů ale také odpovídající lékařskou péči. To je přitom problém už teď.

Třebíč 21:02 20. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít