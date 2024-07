Náměstek primátora v Prostějově loboval přes školní systém za stavbu bazénu. Opozice žádá jeho rezignaci

Česká školní inspekce prověřuje spor rodičů a vedení Prostějova. Podle rodičů a části opozice náměstek primátora Miloš Sklenka z hnutí ANO odpovědný za školství zneužil školní aplikaci Bakaláři k prosazení plánů vedení města na stavbu bazénu. Kolem té se v Prostějově vede spor. Část obyvatel a opozičních zastupitelů se snaží o vyhlášení místního referenda. Opozice proto náměstka vyzvala k rezignaci, ten jakékoliv pochybení odmítá. Prostějov 11:19 7. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bazén, plavání (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Dva dny před koncem školního roku mi přišla přes školní systém Bakaláři informace o tom, co by bylo vhodné, nebylo vhodné, na co město má a nemá,“ popisuje pro olomoucký rozhlas Jana Jílková, prostějovská zastupitelka opoziční strany Na rovinu.

Spor o bazén v Prostějově. Opozice a někteří rodiče viní náměstka ze zneužití školní aplikace

Na konci června dostala jako matka deváťačky od jedné z prostějovských základních škol dopis s informacemi o plánované stavbě bazénu. Autorem dopisu byl náměstek primátora Miloš Sklenka z hnutí ANO.

„Uvádí tam, že větší bazén 50 metrů x 10 drah považuje za nereálný nebo že kdybychom trvali na takové myšlence, tak to znamená ukončení připravovaného projektu, že to je megalomanská akce a podobně. Tohle mu absolutně nepřísluší a už vůbec mu nepřísluší narušovat tento komunikační školní kanál,“ zlobí se Jílková.

Podle opozice jde o zneužití postavení, proto požaduje rezignaci náměstka. O podobě bazénu se totiž v Prostějově vede spor. Zatímco vedení města chce stavět 25metrový bazén, opozice navrhuje 50metrovou délku. O délce budoucího bazénu by mohlo rozhodnout místní referendum.

Sklenka: Nic jsem neporušil

Sklenka rozeslání dopisu nepovažuje za problém. „To je standardní, normální. Jsem metodický náměstek odboru školství, naše lázně dosluhují, máme žáky, kteří mají plavecký výcvik, těch se to bytostně týká, tak musí mít informaci o tom, že ten plavecký výcvik bude zachovaný, že nebudou jezdit do jiných měst. To je normální informace. Kdyby nebyl spor, tak si toho nikdo ani nevšimne,“ vysvětluje Sklenka svůj postoj.

Rezignovat na svou funkci neplánuje. „Nic jsem neporušil, ani naši ředitelé nic neporušili. Rodiče podle mě dávají souhlas s tím, že budou dostávat informace,“ dodává Sklenka.

Podle Jílkové dopis prostřednictvím školního systému dostali rodiče žáků nejméně ze čtyř škol.

Někteří z nich se zřejmě obrátili na Českou školní inspekci, aby postup města prověřila. To potvrdil Karel Kovář, náměstek ústředního školního inspektora, podle kterého se inspekce od 1. července zabývá hned několika podněty v této věci.