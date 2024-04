‚Klidové zóny odporují tomu dostat lidi do města.‘ Prostějovským obchodníkům chybí parkování

Zástupci prostějovské radnice jednali v polovině dubna s několika desítkami podnikatelů o tom, jak zabránit vylidňování centra města. Podle majitelů obchodů by vedení Prostějova mělo zvážit povolení alespoň dočasného vjezdu na centrální náměstí a také přidat parkovací místa. Vedení samosprávy to zvažuje. Prostějov 23:29 17. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled z věže na náměstí T. G. Masaryka | Foto: Aleš Spurný

„Pokud chceme konkurovat nákupním centrům, tak bychom nakupujícím v našich provozovnách měli nabídnout stejný nebo aspoň trošku podobný komfort. Neříkám, že tu má parkovat tisíc aut, to je nesmysl. Ale potřebujeme, aby lidé přijeli k nám,“ vzal si na setkání si slovo jeden z prostějovských podnikatelů.

Právě kolem možnosti vjezdu do centra města a parkování se točila převážná část debaty představitelů radnice s majiteli provozoven.

Ti kritizovali například zamýšlené zrušení parkoviště v křížení ulic Uprkova, Kostelní a Koželužská, kde by místo zhruba padesáti parkovacích míst v těsné blízkosti centra města mělo vzniknout náměstí s posezením.

„Prostějov je sice krásný, má krásné náměstí, miluju ho. Ale dělat další posezení a klidové zóny odporuje myšlence dostat lidi do města,“ myslí si Jana Nevrlá, majitelka prodejny ovoce a zeleniny na Žižkově náměstí.

Podle primátora Františka Jury (ANO) se vedení města bude podněty zabývat. „Všichni měli k dispozici formulář, který mohli vyplnit. Čekáme, až se nám všechny dotazy sejdou. Ty, které zazněly na setkání, jsme si zapsali a určitě se tím budeme zabývat,“ zmiňuje Jura.

Připouští například možnost, že by lidé mohli do centra zajíždět na omezenou dobu. Zároveň upozornil na to, že v blízkosti centra chce radnice stavět dva parkovací domy.

Chybí vyhlášený hotel

Podnikatelé naopak město chválili za snahu přilákat turisty a pořádání nejrůznějších akcí.

Podle ředitelky Městského divadla a také šéfky restaurace v Národním domě Karin Konzbulové je ale problém, že většina turistů ve městě nezůstává delší dobu.

„Prostějov má jednu zásadní vadu. Kde ty turisty chcete ubytovat? Nemáme tady ani jeden vyhlášený hotel, kde by ti lidé mohli být ubytovaní a strávit tu víc než jeden den,“ uvedla Konzbulová.

Podle dalších podnikatelů pak městská policie dostatečně nekontroluje například lidi bez domova v centru města a vedení radnice by podle nich mělo zvážit také konání většího počtu akcí na takzvané kuželně, tedy v prostoru před muzeem.